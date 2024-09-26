Разделы

Цифровизация Системное ПО Импортонезависимость
|

Продукты «АНТ-ЦС» совместимы с СУБД Postgres Pro

«АНТ-ЦС» подтвердила совместимость продуктов компании с российской системой управления базами данных Postgres Pro от разработчика Postgres Professional. Сертификаты, выданные Postgres Professional, подтверждают технологическую совместимость программных продуктов «АНТ-ЦС» с Postgres Pro Standard и Postgres Pro Enterprise (версии 15, 16).

Компания «АНТ-ЦС» интегрировала с российской СУБД Postgres Pro автоматизированную систему производственно-диспетчерского управления региональными системами газораспределения, интегрированную шину данных ШИВА, информационно-мониторинговые управляющие системы ИМУС и ОптИМУС, а также другие продукты.

Не ИБ единым: как бизнесу защититься от физических, техногенных, пожарных и других рисков?
Безопасность

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Мы нацелены на полноценное импортозамещение. Сегодня рынок российского ПО готов для развития и дальнейшего внедрения отечественных решений не только в объекты критической инфраструктуры, но и во все сферы промышленности», — сказал генеральный директор «АНТ-ЦС» Александр Мамаев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор корпоративной почтовой системы Mailion

Популярность Windows в российских облаках за три года упала вдвое. Она составляет 25%

Новый дизайн и встроенные средства защиты — изучаем, что интересного в свежей Astra Linux

Три крупнейших российских банка создадут консорциум для развития единого QR-кода

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год

ФНС России разработала налоговую ИТ-систему для работы с массивами данных

Конференции

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: