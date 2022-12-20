Подтверждена совместимость отраслевых решений «АНТ – цифровые сервисы» и «Ред ОС»

Российские разработчики «АНТ – цифровые сервисы» и «Ред софт» подтвердили совместимость и корректность работы ряда программных продуктов с операционной системой «Ред ОС». Так, в экосистему «Ред ОС» вошли «Информационно-мониторинговая управляющая система (ИМУС)», «Информационная управляющая система (ИУС-ГАЗ)», «Сервер ЕИТП», «Шлюз информационного взаимодействия адаптивный (ШИВА)», «Интеграционная компонента ЛПУ (ИК ЛПУ)». Программный комплекс предназначен для автоматизации процессов на производстве.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Информационно-мониторинговая управляющая система (ИМУС)» предназначена для решения задач по управлению производственными процессами, создания и внедрения прикладных решений для разных отраслей энергетики. ИМУС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Информационная управляющая система (ИУС-ГАЗ)» является отраслевым решением уровня информационно-управляющих систем производственно-диспетчерскими процессами, включая поддержку диспетчерского контроля и принятия решений в процессах управления поставками газа. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Сервер ЕИТП» предназначен для автоматизации процессов управления транспортировкой газа и производственно-диспетчерского управления. Программный продукт «Сервер ЕИТП» зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

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«Шлюз информационного взаимодействия адаптивный (ШИВА)» предназначен для централизованного и унифицированного событийно-ориентированного обмена сообщениями между различными информационными системами на принципах сервис-ориентированной архитектуры. ШИВА зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Интеграционная компонента ЛПУ (ИК ЛПУ)» предназначена для автоматизации сбора и обработки информации об объёмах и параметрах качества газа и оперативного управления поставками и транспортировкой газа на уровне линейного производственного управления. ИК ЛПУ зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.