АНТ-ЦС ИК ЛПУ Интеграционная компонента ЛПУ


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.03.2026 «АНТ-ЦС» и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость программных продуктов 1
20.12.2022 Подтверждена совместимость отраслевых решений «АНТ – цифровые сервисы» и «Ред ОС» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

АНТ-ЦС и организации, системы, технологии, персоны:

АНТ-ЦС - АНТ-Цифровые Сервисы 39 2
Ред Софт - Red Soft 1070 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5127 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74493 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27305 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1224 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32160 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34316 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2833 1
АНТ-ЦС - ИУС-ГАЗ - Информационная управляющая система 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 352 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1396 1
Linux OS 11089 1
АНТ-ЦС - ИМУС - Информационно-мониторинговая управляющая система 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 159452 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10833 1
Энергетика - Energy - Energetically 5563 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55423 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10626 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424795, в очереди разбора - 726929.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

