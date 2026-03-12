Получите все материалы CNews по ключевому слову
АНТ-ЦС ИК ЛПУ Интеграционная компонента ЛПУ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|12.03.2026
|«АНТ-ЦС» и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость программных продуктов 1
|20.12.2022
|Подтверждена совместимость отраслевых решений «АНТ – цифровые сервисы» и «Ред ОС» 1
АНТ-ЦС и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424795, в очереди разбора - 726929.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.