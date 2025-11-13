Разделы

«АНТ-ЦС» внедрил систему планирования производства в компании «Экобиотех»

«АНТ-ЦС», разработчик и интегратор решений для промышленной автоматизации, внедрил APS-систему «ОптИМУС» на производстве экологичных деревянных приборов компании «Экобиотех». Внедрение состоялось в рамках проекта по цифровой трансформации процессов производственного планирования предприятия. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

Ключевыми вызовами, с которыми столкнулся «Экобиотех», были разрозненность данных и отсутствие автоматизации планирования производственных процессов. Корпоративная информация хранилась в нескольких подразделениях: на производстве, складе и в отделе логистики. Трудоемкий ручной процесс планирования был связан с повышенными рисками человеческих ошибок. Кроме того, отсутствие автоматизации замедляло и другие процессы. Например, способность быстро перестраивать план производства в случае возникновения форс-мажоров.

В целом отсутствие единой системы для сквозного планирования и контроля выполнения производственных программ ограничивало возможности по оптимизации процессов, повышению эффективности производства, своевременному получению информацию о затратах и доступности ресурсов.

Руководство предприятия поставило задачу создать единую систему сквозного планирования и контроля выполнения производственных программ, преодолеть фрагментацию данных между производством, складом и логистикой, а также снизить до минимума вероятность ошибок при производственном планировании. Решением, способным решить эти задачи, стала APS-система «ОптИМУС», разработанная «АНТ-ЦС».

Реализация проекта состояла из двух этапов. На первом этапе команда «АНТ-ЦС» провела аудит: проанализировала 20 ключевых операционных и бизнес-процессов компании и оценила текущий уровень автоматизации производства. Итогом аудита стала разработка комплексного плана цифровой трансформации предприятия.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Второй этап, внедрение, занял три месяца. В процессе развертывания APS-системы специалисты вендора выполнили следующие работы: оцифровали нормативно-справочную информацию о технологических картах производства, рабочих местах и оборудовании, вместимости и номенклатуре хранения складов; определили критерии оптимального плана; разработали модель планирования; разработали дашборды планирования; разработали регламент процессов планирования и диспетчеризации; разработали регламент эксплуатации и сопровождения системы; провели обучение сотрудников.

Внедрение системы «ОптИМУС» позволило предприятию перейти от реактивного к проактивному управлению производством. «Экобиотех» получил инструмент для точного планирования, улучшил гибкость к изменениям рыночного спроса, снизил операционные затраты и в конечном итоге повысил экономическую эффективность производства.

