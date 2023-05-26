В «Телемосте» появились «встречи для своих» и постоянные приглашения

В сервисе видеоконференций «Телемост» появились новые возможности для пользователей, которые помогут упростить общение внутри команд, а также с клиентами и партнерами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для организаций, использующих «Телемост» в составе платформы «Яндекс 360 для бизнеса», теперь есть закрытый контур встреч. Внешние пользователи не смогут присоединиться к звонку или трансляции, если это не позволит сделать организатор встречи, изменив настройки доступа. С этим обновлением «Телемост» становится еще удобнее и безопаснее при ведении деловых переговоров. Если по ссылке-приглашению попробует перейти пользователь, не состоящий в организации, то он автоматически попадет на страницу с подписью «Данная встреча доступна только сотрудникам организации».

Также в «Телемосте» изменилась логика создания мероприятий через «Календарь». Теперь к регулярным новым или ранее созданным встречам добавляется постоянная ссылка-приглашение на звонок. Вместе с тем отменились временные ограничения на вход во встречу (можно войти не за час, а в любое время). Эти обновления избавят от создания новых приглашений и упростят взаимодействие с друзьями, партнерами или коллегами.

«С начала прошлого года дневная аудитория «Телемоста» выросла почти в 20 раз. На рост повлияли не только внешние обстоятельства, когда пользователи искали альтернативу другим сервисам, но и динамичное развитие «Телемоста»: от регулярных обновлений интерфейса до крупных запусков таких как видеотрансляции на 10 тыс. человек. Мы продолжим развивать продукт как для пользователей, так и для бизнеса, которому важна безопасность используемых решений, глубокая интеграция их между собой и с ИТ-инфраструктурой компании», — сказал коммерческий директор «Яндекс 360 для бизнеса» Александр Чеснавский.

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«Яндекс 360 для бизнеса» — это виртуальный офис, в котором собраны все необходимые сервисы, упрощающие работу и деловое общение: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную работу над файлами, управлять коммуникацией с клиентами и партнерами и др. Есть несколько тарифов «Яндекс 360 для бизнеса»: «Базовый», «Оптимальный» и «Расширенный», которые организации выбирают в зависимости от бизнес-потребностей и задач сотрудников.