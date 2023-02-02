MONT стал эксклюзивным дистрибьютором «Яндекс 360» для бизнеса в России

Группа компаний MONT стала первым официальным дистрибьютором «Яндекс 360»для бизнеса в России. Это виртуальное рабочее пространство, которое теперь доступно в партнерском канале: заказчики могут воспользоваться экспертизой технологического партнера и приобрести программное обеспечение на выгодных условиях. Об этом CNews сообщили представители MONT.

В «Яндекс 360» для бизнеса собраны сервисы, помогающие организовать работу целой команде: корпоративная «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, создавать документы разных форматов и др.

«Виртуальным офисом “Яндекс 360” для бизнеса пользуются тысячи клиентов, и количество заказчиков, которые переходят на это решение, стремительно растет. Теперь партнеры MONT смогут предложить своим клиентам, физическим и юридическим лицам, популярное решение для организации рабочего места», — сказал Дмитрий Елин, директор департамента облачной дистрибуции MONT.

«Сейчас спрос на SaaS-решения исходит от всех сегментов: бизнес, образование, производство, промышленность и другие. В том числе растет интерес и к нашему продукту. «Яндекс 360” для бизнеса позволяет настроить бизнес-процессы компаниям любого масштаба вне зависимости от их географии и отрасли, получить все необходимые решения для работы, а командам оставаться на связи и управлять коммуникациями с клиентами и партнерами. Благодаря нашему сотрудничеству с компанией МОNT наш сервис и его преимущества станут еще ближе и доступнее для внедрения», — отметил Александр Чеснавский, коммерческий директор «Яндекс 360 для бизнеса».

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Компания MONT — дистрибьютор программного обеспечения. Продуктовый портфель MONT включает как давно и хорошо известные программные продукты, так и решения от совсем молодых и перспективных игроков рынка. Среди направлений работы MONT: классическая дистрибьюция лицензий на ПО, техническая и сервисная поддержка в комплексных проектах, облачные и подписные сервисы, электронные ключи напрямую от вендора в онлайн-режиме через технологическую платформу MONT.