«Азбука вкуса» внедряет в работу сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» и Yandex Cloud

«Азбука вкуса», насчитывающая свыше 150 супер-, гипер- и минимаркетов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, создает на платформе «Яндекс 360 для бизнеса» новую рабочую экосистему. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

В начале ритейлер перенес информацию в облачное хранилище «Яндекс диск» в составе сервиса «Яндекс 360 для бизнеса». После было принято решение перевести 11,5 тыс. сотрудников в виртуальный офис, а также почти полностью отказаться от IP-телефонии в пользу «Мессенджера». Чтобы переход на все сервисы не отразился не эффективности компании, его разбили на отдельные этапы. Этот процесс начался в сентябре 2022 г. Завершить его и масштабировать на сотрудников «Азбуки вкуса» и все магазины сети планируется во II квартале 2023 г.

«Основное преимущество «Яндекс 360 для бизнеса» заключается в том, что это одна большая экосистема. Нам неудобно и невыгодно самим формировать систему из отдельных сервисов: это требует дополнительных трудозатрат, например, сотрудников отдельных служб, которым приходится поддерживать весь набор инструментов от разных поставщиков. Мы как ритейлер хотим больше сфокусироваться на уникальных предложениях и предоставлении качественного сервиса нашим клиентам. Мы также рассчитываем снизить издержки на техническое обеспечение компании. Предварительно посчитали, что переход в сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» позволит сэкономить до 1/3 от расходов на набор аналогичных on-prem-решений», – сказал технический директор «Азбуки вкуса» Дмитрий Кузеванов.

Помимо перехода на «Яндекс диск», ритейлер уже перевел встречи в сервис видеоконференций «Телемост», где регулярно проводят созвоны сотрудники центрального офиса, количество которых превышает 1,5 тыс. человек, а на корпоративных вебинарах и тренингах могут собираться до 1 тыс. зрителей одновременно. Организовано общение в корпоративном «Мессенджере», где налажена коммуникация как офисных работников, так и персонала, который работает на торговых точках. Позднее «Мессенджер» будет интегрирован с внутренним корпоративным приложением, которое сотрудники устанавливают на смартфоны.

Помимо сервисов «Яндекс 360 для бизнеса», «Азбука вкуса» начала использовать бизнес-инструменты облачной платформы Yandex Cloud. Так, завершена миграция в систему управления проектами Yandex Tracker из ранее используемого решения. Реализовывать самостоятельно перенос информации вручную или сопровождать автоматизированный процесс миграции не пришлось: в Yandex Tracker было автоматически загружено около 250 проектов ритейлера и открыт доступ для 1 тыс. сотрудников. Отдельным этапом миграции идет импорт существующей корпоративной базы знаний в сервисе Yandex Wiki, доступной сотрудникам.

«Облачная среда обеспечивает работу как отдельного сотрудника, так и всей команды, и позволяет сосредоточиться на главном – работе и развитии бизнеса. Помимо преимуществ отдельных сервисов, важна платформенность решения в целом: все рабочие инструменты должны быть в одной экосистеме. Удобство заключается в тесной взаимосвязи сервисов. Например, можно быстро перейти из электронного письма в «Календарь» и создать новую видеовстречу в «Телемосте», – сказал коммерческий директор сервиса «Яндекс 360 для бизнеса» Александр Чеснавский.

На финальном этапе «Азбука вкуса» переведет 4,5 тыс. пользователей на «Яндекс почту» и «Календарь». После завершения перехода сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» и Yandex Cloud будут закрывать все потребности компании.