Яндекс.Бизнес - Яндекс.Вики - Yandex Wiki

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УПОМИНАНИЯ
Яндекс.Бизнес и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7876 6
|Microsoft Corporation 24922 1
|Atlassian 125 1
|Системный софт - SysSoft - Сиссофт 226 1
|Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 184 1
|ESET - ESET Software 1138 1
|Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 192 1
|ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 96 1
|Почта России ПАО 2180 1
|Аниканова Мария 15 2
|Кузеванов Дмитрий 21 1
|Кривенко Денис 3 1
|Чеснавский Александр 25 1
|Мозжеров Сергей 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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