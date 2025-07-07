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Яндекс.Бизнес Яндекс.Вики Yandex Wiki

Яндекс.Бизнес - Яндекс.Вики - Yandex Wiki

УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 NL International перешла на «Яндекс 360» и сократила затраты на сервисы на 30% 1
06.02.2025 «Яндекс 360 для бизнеса»: новые обновления, которые ускоряют работу команд 1
21.06.2024 Axenix перевел разработку платформы In.Plan на сервисы Yandex Cloud 1
19.04.2023 «Азбука вкуса» внедряет в работу сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» и Yandex Cloud 1
23.06.2022 «Сиссофт» и Yandex Cloud помогут российским компаниям улучшить управление бизнес-процессами 1
21.04.2022 Отечественный «убийца» Jira и Trello от «Яндекса» получил сверхмасштабное обновление 1
21.04.2022 Облачная платформа «Яндекса» представила большое обновление Yandex Tracker – сервиса для совместной работы и организации процессов компаний 1
25.04.2017 «Яндекс» запустил убийцу Google Doc 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Яндекс.Бизнес и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7876 6
Microsoft Corporation 24922 1
Atlassian 125 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 226 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 184 1
ESET - ESET Software 1138 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 192 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 96 1
Почта России ПАО 2180 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22064 6
Wiki - Вики - режим Википедии 243 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16371 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7700 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3238 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6627 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25074 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1631 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2667 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 535 2
Визуальный редактор - WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 102 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29523 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4808 2
Virtual office - Виртуальный офис 203 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4543 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24866 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10817 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8322 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5440 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 655 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32304 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12942 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8464 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21206 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 128 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10671 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5659 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1062 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2034 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9616 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 659 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 405 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 538 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 428 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  692 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1371 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5084 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2180 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 530 6
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 198 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Tracker 15 4
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Формы - Yandex.Forms 5 2
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Трекер 16 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 228 2
Markdown - Облегчённый язык разметки 19 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 47 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 222 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 277 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 76 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 248 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4783 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 19 1
Google Android 14357 1
Apple iOS 8016 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Аниканова Мария 15 2
Кузеванов Дмитрий 21 1
Кривенко Денис 3 1
Чеснавский Александр 25 1
Мозжеров Сергей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17994 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52722 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44484 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7807 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3556 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5078 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11354 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25012 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6590 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 576 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 877 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11189 1
Английский язык 6772 1
Wikipedia - Википедия 538 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3338 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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