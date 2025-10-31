«Яндекс 360» запустит тариф для коммуникации с линейным персоналом

Виртуальный офис «Яндекс 360» анонсировал запуск тарифа, который позволит крупным компаниям организовать коммуникацию с линейным персоналом — сотрудниками, работающими вне офиса. Часто каналы общения с ними остаются за пределами корпоративного контура без системности и контроля. Решение позволит компаниям централизовать рабочие коммуникации, повысить вовлеченность сотрудников и эффективность бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Сейчас у бизнеса есть запрос на системное решение — для информирования, постановки задач, контроля чек-листов и создания единого контура общения по рабочим вопросам. Новый тариф «Яндекс 360» объединит в одном мобильном приложении «Мессенджер» и «Телемост», создавая единое корпоративное пространство для взаимодействия сотрудников любого уровня. Через чат-ботов пользователи смогут выполнять простые задания, отчитываться о проделанной работе и получать уведомления. При необходимости заказчики смогут подключить интеграцию с внутренними системами компании. Механизм интеграции уже реализован в сервисе «Мессенджер» — он работает через ботов.

Тариф будет полезен бизнесу с численностью линейного персонала от 1000 человек. Решение особенно актуально для индустрий ритейла, производства, логистики, строительства и FMCG. В дальнейшем тариф будет дополнен возможностью работы с корпоративной базой знаний «Яндекс Вики». Пользователи сервиса получат доступ к инструкциям, описаниям процессов, регламентам и другой справочной информации.

Запуск тарифа запланирован на I квартал 2026 г.