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Мозжеров Сергей
УПОМИНАНИЯ
|02.07.2025
|В Axenix назначен директор по продукту In.Plan 1
|21.06.2024
|Axenix перевел разработку платформы In.Plan на сервисы Yandex Cloud 1
|22.05.2023
|«Лента» расширит партнёрство с Axenix 1
|07.11.2022
|«Лента» ускорила процесс создания планировки магазинов 1
|30.12.2020
|«Лента» автоматизировала управление промо-выкладкой 1
Мозжеров Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 183 4
|Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 2
|Accenture plc 687 1
|Yandex - Яндекс 7865 1
|Сергеев Сергей 143 2
|Нестеров Степан 11 1
|Аниканова Мария 15 1
|Коротков Сергей 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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