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Мозжеров Сергей


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 В Axenix назначен директор по продукту In.Plan 1
21.06.2024 Axenix перевел разработку платформы In.Plan на сервисы Yandex Cloud 1
22.05.2023 «Лента» расширит партнёрство с Axenix 1
07.11.2022 «Лента» ускорила процесс создания планировки магазинов 1
30.12.2020 «Лента» автоматизировала управление промо-выкладкой 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Мозжеров Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 183 4
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 2
Accenture plc 687 1
Yandex - Яндекс 7865 1
Лента - Сеть розничной торговли 2166 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53726 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69021 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1367 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22046 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2661 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3513 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 403 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 826 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9608 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2178 1
Анализатор кода - Code analysis 30 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1001 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15487 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5429 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4792 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1129 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3233 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 825 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 519 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12938 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4542 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32271 1
Маркировка - Marking 1135 1
Торговля - Мерчандайзинг - Merchandising 25 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 532 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 657 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29465 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  689 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16361 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 428 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5072 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 534 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 19 2
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Вики - Yandex Wiki 7 1
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Трекер 15 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 528 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 64 1
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 17 1
Нанософт - nanoCAD 99 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4772 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 197 1
Сергеев Сергей 143 2
Нестеров Степан 11 1
Аниканова Мария 15 1
Коротков Сергей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 150398 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24983 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5053 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5076 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8029 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 877 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 314 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 271 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2566 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7477 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369290, в очереди разбора - 749415.
Создано именных указателей - 178013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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