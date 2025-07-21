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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лонь Анна-Мария


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Axenix выводит бизнес-аналитику на новый уровень с ИИ-ассистентами в платформе In.Plan 1
19.04.2023 Axenix открыла демо-витрину аналитических решений 1
14.12.2022 «Мегафон» и Axenix разработают модель персональной совместимости собеседников 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Лонь Анна-Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 186 2
Accenture plc 687 2
МегаФон 9434 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22128 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5480 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54105 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7010 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15729 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4295 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4992 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7561 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1007 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2999 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21339 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5438 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 291 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12507 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 822 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4138 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8219 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4015 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3033 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 804 1
Microsoft Windows 2000 8665 2
Соболев Александр 12 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 730 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 611 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2084 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18049 2
Россия - РФ - Российская федерация 151066 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2342 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44576 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8051 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49754 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5916 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25076 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373037, в очереди разбора - 749253.
Создано именных указателей - 178769.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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