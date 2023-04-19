Axenix открыла демо-витрину аналитических решений

Компания Axenix (экс-Accenture) запустила интерактивный аналитический стенд Applied Intelligence, объединяющий инструменты обработки больших данных для различных типов задач. Новое решение позволяет предприятиям розничной торговли, CPG и смежных отраслей тестировать бизнес-концепции и гипотезы в виртуальной цифровой среде, получая отклик в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Компании-производители и ритейлеры накапливают в информационных системах большое количество разнообразных данных, качественная обработка которых становится конкурентным преимуществом компании на рынке. Благодаря инструментам продвинутой аналитики менеджмент торговой сети способен более грамотно планировать стратегию развития и объективно оценивать результаты текущих проектов.

«Однако традиционные форматы знакомства с новыми аналитическими решениями – презентации, вебинары и пр. – не всегда позволяют потенциальному заказчику провести полноценный «тест-драйв» аналитики, примерить возможности программного продукта самостоятельно», – сказала Анна-Мария Лонь, эксперт по продвинутой аналитике и ИИ Axenix.

Стенд Axenix содержит различные аналитические инструменты для обработки больших массивов бизнес-данных на основе алгоритмов машинного обучения. Компания, загрузив в систему определенные обезличенные данные, может запустить в виртуальном пространстве эмуляцию реальных задач из области ритейла, дистрибуции и производства – например таких, как открытие нового торгового объекта, запуск новой программы лояльности, промо и т.д.

Модель на основе внесенной информации имитирует поведение реальных покупателей, паттерны продаж, работы магазинов и предоставляет подробный визуализированный отчет для каждого типа проекта.

В компании отмечают, что решение имеет удобный интерфейс и позволяет реализовать большое количество пользовательских настроек. Воспользоваться им может специалист любого профиля, не владеющий навыками программирования.

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Взаимодействуя с аналитическими инструментами на «демонстрационном» стенде, специалист заказчика знакомится с широким спектром доступных решений и может оценить потенциальный эффект от внедрения того или иного аналитического решения в компании. Таким образом клиент принимает более взвешенное решение, снижая риск потери денег или простоя из-за ошибочно приобретенного продукта.

«В основе нашей разработки – многолетний опыт специалистов Axenix в отраслевой аналитике. На интерактивном стенде мы свели в единую библиотеку все наработки, опыт реализации множества проектов, различные сценарии, области применения в формате WEB-страниц и BI-дэшбордов. Решение позволяет заказчику создать информационную панель на основе обезличенных данных, исходя из профиля бизнес-задач, и буквально «собственными руками» попробовать инструменты аналитики, которые в перспективе могут быть использованы в реальной практике организации», – отметила Анна-Мария Лонь.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт спектр услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников.