Разделы

Цифровизация
|

Axenix предлагает рынку услугу диагностики готовности бизнеса к переходу на российские системы IBP

Консалтинговая технологическая компания Axenix запускает услугу диагностики готовности бизнеса к переходу на российские системы интегрированного планирования (IBP). Это особенно актуально на фоне изменений законодательства, повышающих требования к использованию доверенного отечественного программного обеспечения в корпоративных и производственных структурах. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Axenix предлагает компаниям оценить альтернативы перехода с международных решений, таких как SAP APO, на отечественные платформы. Диагностика включает проведение двух специализированных воркшопов — ИТ- и бизнес-направленностей.

В ходе ИТ-воркшопа специалисты Axenix изучат ИТ-ландшафт систем интегрированного планирования, интеграционную и дата-архитектуру, а также оценят проблемы, которые возникают в производительности, поддержке, развитии и безопасности внедренных решений. На бизнес-воркшопе эксперты детально проанализируют реализованные бизнес-процессы. Такой комплексный подход позволяет провести fit-gap анализ, определить степень покрытия функциональных и нефункциональных требований клиента, а также сформировать дорожную карту перехода на отечественную систему с указанием ориентировочных сроков и стоимости реализации проекта.

«Сегодня многие предприятия оказались перед сложным выбором: продолжать работать на зарубежных системах с растущими рисками или переходить на российские аналоги. Диагностика помогает компаниям принять взвешенное решение. Наш подход предусматривает не только оценку технической готовности, но и выстраивание реальной стратегии миграции. Это позволяет заказчикам успешно перестроить свои процессы на базе надежного российского решения», — отметил Степан Нестеров, управляющий директор Axenix.

Axenix является разработчиком платформы интегрированного планирования In.Plan. Решение объединяет модули для планирования производства, спроса, продаж, операций и поставок, мультиэшелонной оптимизации запасов и управления доходностью, а также инструменты оперативной аналитики.

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой
безопасность

In.Plan интегрируется с российскими и зарубежными ERP-системами, корпоративными облачными и локальными хранилищами DWH, таблицами и неструктурированными файлами. Для интеграции используются RestAPI, сервисы ETL, прямая загрузка из баз данных.

Важная особенность перехода на In.Plan — соответствие всем актуальным требованиям: система включена в реестр российского программного обеспечения, характеризуется полной локализацией и надежностью для крупных enterprise-компаний. In.Plan уже используется крупными промышленными предприятиями России.

«В условиях ужесточения законодательных норм и усиления внимания к вопросам доверенного программного обеспечения, наш новый сервис диагностики позволяет компаниям объективно оценить свои возможности и подготовиться к переходу с зарубежных систем на отечественные IBP-платформы. Благодаря комплексному анализу процессов и ИТ-инфраструктуры, мы помогаем выстроить четкую стратегию перехода, минимизируя риски и обеспечивая качество и соответствие отечественным стандартам», — сказал Сергей Мозжеров, директор по продукту In.Plan.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От диалоговых ботов к автономным помощникам: ИИ-агенты — один из ключевых трендов на российском рынке

Россия готовится к выпуску десятков тысяч фотошаблонов для современных микросхем

Обзор: Системы управления ИТ-инфраструктурой

Власти отказались от импортозамещения ПО в фармацевтике. Имеющегося достаточно

Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали ₽43 млрд

ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: