Axenix перевел разработку платформы In.Plan на сервисы Yandex Cloud

Консалтинговая технологическая компания Axenix перевела разработку модулей и функциональности платформы интегрированного планирования In.Plan на инструменты облачной платформы Yandex Cloud. Компания стала использовать управляемые сервисы для работы с контейнерами и базами данных, а также логирование, мониторинг, интеграцию данных и аналитику. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Платформа Yandex Cloud предлагает разработчикам экосистему, которая позволяет минимизировать затраты на инфраструктуру на протяжении всего цикла разработки – от коммита до деплоя. Сервисы для cloud-native разработки помогают решать инфраструктурные задачи, повысить качество эксплуатации программных решений, сокращают время вывода на рынок новых продуктов (time to market) и уменьшают затраты на разработку.

Платформа интегрированного планирования In.Plan сочетает возможности планирования спроса, продаж, операций и поставок, оперативной аналитики. Решение позволяет автоматически планировать и корректировать планы для всех иерархий и горизонтов планирования. Платформа может быть развернута как в облаке, так и на мощностях клиента.

Технологии In.Plan обеспечивают пользовательский опыт за счет инструментов low-code конфигурирования, горизонтальное масштабирование высоконагруженных расчетов в оперативной памяти и также безопасность и отказоустойчивость микросервисной платформы. Продукт обеспечивает комплексное решение задач интегрированного планирования для крупнейших компаний индустрии.

In.Plan спроектирована с учетом принципов cloud-native. Для размещения платформы в облаке команда Axenix проанализировала возможности российских облачных провайдеров и сервисов, необходимых для разработки и соответствующих технологическому стеку решения. По итогам исследования рынка была выбрана платформа Yandex Cloud.

Перед внедрением инструментов в разработку эксперты Axenix протестировали различные сервисы на соответствие требованиям компании и проверили стабильность их работы в «боевом режиме», что позволило в дальнейшем оптимизировать затраты на инфраструктуру.

Помимо управляемых сервисов для работы с контейнерами и базами данных, логирования, мониторинга, интеграции данных и аналитики, Axenix использует сканеры уязвимостей, межсетевые экраны WAF, Next Generation Firewall, статический анализ кода, сервис для управления TLS-сертификатами.

Для управления разработкой команда Axenix внедрила сервис цифровой среды «Яндекс 360 для бизнеса» - «Яндекс Трекер». Продукт обладает нативностью использования, интеграцией со средой разработки и тестовыми системами, гибким способ ведения задач и создания дополнительных настроек. Также сервис проинтегрирован с «Яндекс Вики», что дает возможность организовать корпоративную базу знаний проекта и выстроить сквозные сценарии на базе «Трекера».

«На момент проектирования архитектуры платформы мы искали технологического партнера, который позволит нам обеспечить реализацию широкого спектра сервисов. Yandex Cloud отличается высоким уровнем зрелости сервисов, предоставляет большое количество партнерских решений в областях ИБ, интеграции данных и аналитики. Также для нас важно, что многие наши заказчики на российском рынке уже являются клиентами Yandex Cloud, знают его возможности, поэтому лояльно относятся к развертыванию в нем нашей платформы», – сказал Сергей Мозжеров, технический директор In.Plan.

«В начале 2023 г. мы с Axenix договорились о стратегическом партнерстве, в рамках которого постепенно расширяем сотрудничество в области развития цифровых решений на базе облачной платформы Yandex Cloud. Одним из таких решений станет In.Plan, сочетающий в себе преимущества масштабирования и надежность, которые дает Yandex Cloud, с расширенной функциональностью для управления спросом и продажами, которые предоставляет Axenix», – отметила Мария Аниканова, директор департамента по работе с партнерами Yandex Cloud.