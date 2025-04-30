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Яндекс.Бизнес Яндекс.Трекер

Яндекс.Бизнес - Яндекс.Трекер

Яндекс Трекер — это система организации процессов, управления проектами и совместной работы над задачами. На Яндекс.Вики можно вести базу знаний компании, а в Яндекс.Формах с помощью шаблонов создавать заявки и опросы. Ранее Трекер, Вики и Формы были частью облачной платформы Yandex Cloud, а в 2024 году в несколько этапов перейдут в Яндекс 360 для бизнеса.


30.04.2025 «Обит» перевел крупного производителя «Динекс Русь» на виртуальный офис «Яндекс 360» 1
26.12.2024 Федерации от «Яндекс 360 для бизнеса» помогут установить связь между компаниями-партнерами 1
11.12.2024 Yandex B2B Tech запускает комплексный тариф для организаций 1
19.11.2024 «Яндекс 360» для бизнеса представил новую модель подключения «Трекера» 1
21.06.2024 Axenix перевел разработку платформы In.Plan на сервисы Yandex Cloud 1
18.04.2024 «Яндекс 360» запускает новые тарифы для бизнеса — с системой управления проектами «Яндекс Трекер» 2
12.04.2024 «Генериум» перешел на «Яндекс 360 для бизнеса» и организовала работу подразделений в «Яндекс Трекере» 2
25.05.2023 Опрос: 98% ИТ-компаний испытывают сложности при управлении проектами 1
21.04.2022 Отечественный «убийца» Jira и Trello от «Яндекса» получил сверхмасштабное обновление 1
21.06.2019 «Яндекс» предложил свои продукты госкомпаниям 1
31.07.2018 «Яндекс» вслед за Mail.ru запустил сервис для создания тестов, опросов и анкет 1
31.07.2018 «Яндекс» запустил бесплатный сервис для создания форм обратной связи и опросов 1
16.11.2017 «Яндекс» начал продавать всем желающим свой трекер рабочих процессов с поддержкой Agile 4

Публикаций - 13, упоминаний - 18

Яндекс.Бизнес и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7647 10
Google LLC 11921 1
VK - Mail.ru Group 3481 1
Microsoft Corporation 24805 1
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iFellow - АйФэлл 43 1
IBM Business Innovation Services - PwCC - PwC Consulting 20 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 1
Atlassian 122 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 172 1
Генериум 13 1
Yandex B2B Tech 21 1
Почта России ПАО 2149 1
Wiki - Вики - режим Википедии 239 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6430 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7366 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67490 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3155 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16077 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10553 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52317 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8266 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6822 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7004 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24666 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28695 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20406 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31618 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21693 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5621 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1775 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 646 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1242 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 255 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12947 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8605 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5516 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11302 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1304 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30389 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24842 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11378 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10752 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12368 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3265 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 884 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1882 1
Бронирование - Booking 662 1
Визуальный редактор - WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 98 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13991 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1184 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6943 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2339 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 175 8
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 499 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 215 3
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Формы - Yandex.Forms 5 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Ямб - Я.Онлайн 43 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 435 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 259 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 69 2
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Вики - Yandex Wiki 6 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 83 2
Apple iOS 7934 1
Яндекс.Маркет 1006 1
Microsoft Office Excel 1217 1
Google Android 14208 1
VK - Mail.ru Askbox 3 1
VK - Mail.ru Товары 11 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 158 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 169 1
Google Forms - Google Формы 63 1
iFellow Орион ERP-платформа 5 1
ITLand - 1С:PM Управление проектами 13 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 72 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 512 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 247 1
Markdown - Облегчённый язык разметки 17 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Tracker 14 1
Яндекс.Ключ 16 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4646 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 17 1
Королев Роман 12 2
Савков Леонид 32 1
Бурдина Елизавета 10 1
Соколов Дмитрий 67 1
Аниканова Мария 15 1
Мозжеров Сергей 4 1
Тихонова Светлана 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 148020 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52490 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6532 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7882 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2325 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52289 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1705 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5759 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8967 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11170 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3494 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 556 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4958 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5893 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3608 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 342 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13996 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 855 1
Аудит - аудиторский услуги 2782 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2939 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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