Яндекс.Бизнес - Яндекс.Трекер

Яндекс Трекер — это система организации процессов, управления проектами и совместной работы над задачами. На Яндекс.Вики можно вести базу знаний компании, а в Яндекс.Формах с помощью шаблонов создавать заявки и опросы. Ранее Трекер, Вики и Формы были частью облачной платформы Yandex Cloud, а в 2024 году в несколько этапов перейдут в Яндекс 360 для бизнеса.