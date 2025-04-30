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Яндекс.Бизнес Яндекс.Трекер
Яндекс Трекер — это система организации процессов, управления проектами и совместной работы над задачами. На Яндекс.Вики можно вести базу знаний компании, а в Яндекс.Формах с помощью шаблонов создавать заявки и опросы. Ранее Трекер, Вики и Формы были частью облачной платформы Yandex Cloud, а в 2024 году в несколько этапов перейдут в Яндекс 360 для бизнеса.
Яндекс.Бизнес и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2149 1
|Королев Роман 12 2
|Савков Леонид 32 1
|Бурдина Елизавета 10 1
|Соколов Дмитрий 67 1
|Аниканова Мария 15 1
|Мозжеров Сергей 4 1
|Тихонова Светлана 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148020 8
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52490 1
|Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
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