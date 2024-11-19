«Яндекс 360» для бизнеса представил новую модель подключения «Трекера»

Клиенты «Яндекс 360» для бизнеса теперь могут подключать систему управления проектами «Яндекс Трекер» для отдельных пользователей или подразделений, а не для всей организации сразу. Такой подход к внедрению позволит масштабировать использование сервиса по мере роста компании, избежать резких изменений во внутренних процессах и снизить расходы на ИT-сервисы. Инструмент поможет наладить работу в различных департаментах: от юридической службы и маркетинга до ИT, адаптируясь под задачи каждого из них. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С новой опцией компании, планирующие внедрить «Трекер», смогут точечно протестировать его функции и оценить пользу от работы с ним. Например, HR-отделы получат возможность использовать «Трекер» для автоматизации рутинных задач, таких как обработка заявок на отпуска, оформление больничных листов и управление процессом найма. Сервис самостоятельно создаст последовательность рабочих задач для сотрудников и настроит автоматические напоминания. Это снизит временные затраты на административные процессы и повысит эффективность команды.

«Трекер» подойдет и для оптимизации документооборота в компании. Например, упростится процесс согласования и подписания документов, за счет создания последовательности задач и организации оформления контрактов и договоров. Этот подход снизит объем бумажного документооборота, минимизирует риск потери важных бумаг, и ускорит процессы внутреннего согласования.

Важно, что компании могут постепенно расширять использование «Трекера» по мере роста их потребностей. Когда сервис понадобится другим специалистам, администраторы увеличат количество пользователей через панель управления, обеспечив гибкость и эффективность на каждом этапе. Кроме того, компании смогут в любой момент перейти на тариф с «Трекером», который будет доступен всем сотрудникам организации.

«Мы расширяем формат использования продукта, чтобы наши решения стали доступны как можно большему числу организаций. По исследованиям аудиторской компании «Технология Доверия», «Яндекс Трекер» является лидером среди российских платформ в области эффективного управления проектами и координации работы команд. Но это не значит, что сервису некуда развиваться. Гибкая тарификация позволит компаниям разных направлений интегрировать сервис и успешно адаптировать его под потребности своего бизнеса», — сказал директор по продажам «Яндекс 360» для бизнеса Роман Королев.