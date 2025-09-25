Разделы

ПО Софт Веб-сервисы
|

Мобильное приложение «Яндекс Трекер» получило обновление: появился быстрый доступ к задачам, доскам и очередям

Мобильное приложение «Яндекс Трекер» получило большое обновление. Главный акцент сделан на упрощении интерфейса и улучшении навигации. Теперь пользователи могут переключаться между задачами, очередями и досками с главной страницы. Кроме того, в нижнюю часть главного экрана добавлена кнопка быстрого создания задачи. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

«Яндекс Трекер» — сервис для управления задачами, проектами и процессами. Мобильная версия сервиса позволяет отслеживать изменения, когда нет доступа к компьютеру. В приложении можно создавать задачи через формы, указывать сроки и приоритеты, добавлять исполнителей, а также переключаться между устройствами.

Заметным нововведением стал просмотр досок задач. Если раньше пользователи могли отслеживать только одну конкретную задачу, то сейчас все карточки из разных очередей отображаются на единой панели. Это удобно в ситуациях, когда параллельно ведется несколько проектов или очередей. Возможность создания и редактирования досок станет доступна в будущих обновлениях.

Дополнительно добавлена точка доступа к фильтрам, сортировкам и группировкам. Для перехода к этим функциям больше не нужно переключаться между вкладками, достаточно открыть общее меню на экране.

В новой версии мобильного планировщика задач разработчики также уделили внимание интеграции с продуктами, которые входят в онлайн-офис «Яндекс 360». На главной странице появилось отдельное меню для перехода к другим сервисам. Чтобы зайти в приложения или открыть в мобильном браузере «Почту», «Документы», «Календарь» или «Телемост», достаточно нажать на специальную кнопку внизу экрана.

Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке
Виртуализация zVirt

Изменения коснулись и комментариев. Длинные сообщения теперь можно прокручивать и сортировать — например, по принципу от старых к новым или наоборот. Для редактирования текста в обсуждениях встроена лайт-версия редактора. Она позволяет выделять ключевые фразы, менять оформление, а также оставлять короткие реакции, если нет необходимости писать развернутый ответ.

Чтобы пользователи быстрее узнавали о новых сообщениях, в приложении появился раздел уведомлений. На нижней панели добавлена иконка в виде колокольчика. Там можно просматривать оповещения по отдельности или отмечать сразу несколько как прочитанные. Такая опция снижает вероятность пропуска важных событий.

Еще один блок обновлений связан с профилем. Теперь в настройках есть выбор языка интерфейса (русский или английский), светлой и темной темы, управление экспериментальными функциями и чат со службой поддержки. Эта часть обновления была ориентирована на персонализацию: пользователи получают больше свободы в том, как именно будет выглядеть и работать их приложение.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

SAP применяет мутные схемы, чтобы заманить клиентов в свое непопулярное облако. «Упрощенное» лицензирование только запутывает пользователей

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Школьников предлагают пересадить на специальные SIM-карты

Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»

Разработчиков трех видеосервисов, принадлежащих Rutube, отправят работать в новую компанию

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще