Мобильное приложение «Яндекс Трекер» получило обновление: появился быстрый доступ к задачам, доскам и очередям

Мобильное приложение «Яндекс Трекер» получило большое обновление. Главный акцент сделан на упрощении интерфейса и улучшении навигации. Теперь пользователи могут переключаться между задачами, очередями и досками с главной страницы. Кроме того, в нижнюю часть главного экрана добавлена кнопка быстрого создания задачи. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

«Яндекс Трекер» — сервис для управления задачами, проектами и процессами. Мобильная версия сервиса позволяет отслеживать изменения, когда нет доступа к компьютеру. В приложении можно создавать задачи через формы, указывать сроки и приоритеты, добавлять исполнителей, а также переключаться между устройствами.

Заметным нововведением стал просмотр досок задач. Если раньше пользователи могли отслеживать только одну конкретную задачу, то сейчас все карточки из разных очередей отображаются на единой панели. Это удобно в ситуациях, когда параллельно ведется несколько проектов или очередей. Возможность создания и редактирования досок станет доступна в будущих обновлениях.

Дополнительно добавлена точка доступа к фильтрам, сортировкам и группировкам. Для перехода к этим функциям больше не нужно переключаться между вкладками, достаточно открыть общее меню на экране.

В новой версии мобильного планировщика задач разработчики также уделили внимание интеграции с продуктами, которые входят в онлайн-офис «Яндекс 360». На главной странице появилось отдельное меню для перехода к другим сервисам. Чтобы зайти в приложения или открыть в мобильном браузере «Почту», «Документы», «Календарь» или «Телемост», достаточно нажать на специальную кнопку внизу экрана.

Изменения коснулись и комментариев. Длинные сообщения теперь можно прокручивать и сортировать — например, по принципу от старых к новым или наоборот. Для редактирования текста в обсуждениях встроена лайт-версия редактора. Она позволяет выделять ключевые фразы, менять оформление, а также оставлять короткие реакции, если нет необходимости писать развернутый ответ.

Чтобы пользователи быстрее узнавали о новых сообщениях, в приложении появился раздел уведомлений. На нижней панели добавлена иконка в виде колокольчика. Там можно просматривать оповещения по отдельности или отмечать сразу несколько как прочитанные. Такая опция снижает вероятность пропуска важных событий.

Еще один блок обновлений связан с профилем. Теперь в настройках есть выбор языка интерфейса (русский или английский), светлой и темной темы, управление экспериментальными функциями и чат со службой поддержки. Эта часть обновления была ориентирована на персонализацию: пользователи получают больше свободы в том, как именно будет выглядеть и работать их приложение.