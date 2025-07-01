Новые бизнес-функции «Яндекс 360»: автоматизация встреч, управление целями и расширенный аудит

В июне 2025 г. «Яндекс 360» обновил ряд своих сервисов. Теперь доступны новые возможности для планирования встреч, управления проектами, администрирования и работы с корпоративными данными. Обновления затронули «Календарь», «Трекер», «Телемост» и «Диск», а также инструменты для управления организацией. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Новые функции в «Трекере»

В системе задач «Трекер» появились расширенные настройки доступа: теперь можно открыть доступ к портфелю, и все вложенные проекты также станут доступны выбранным пользователям. Виджет «Производительность команды» стал открытым для всех — он позволяет анализировать эффективность работы и отслеживать общий прогресс.

В мобильной версии теперь можно отмечать время, затраченное на выполнение задач — ранее эта возможность была доступна только на десктопе. Также добавлены push-уведомления: в настройках приложения можно выбрать, какие события отображать в виде оповещений.

Среди обновлений — возможность связывать цели с портфелями проектов и добавлять в древовидный список ключевые результаты. Они отображаются как вложенные элементы на вкладке «Структура» и обозначаются значком в виде стрелы. В интерфейсе и справке «Трекера» теперь используется название сервиса на кириллице — «Яндекс Трекер».

«Цифровые рабочие пространства должны становиться удобнее, прозрачнее и надежнее. Эти обновления — еще один шаг в эту сторону: они упрощают работу команд, дают больше возможностей для гибкой настройки процессов и снижают нагрузку на сотрудников и системных администраторов», — отметил коммерческий директор «Яндекс 360» Роман Королев.

Обновления в «Календаре»

В «Календаре» появилась возможность автоматически создавать ссылки на встречи в «Телемосте». Настройку достаточно включить один раз, после чего ссылки будут добавляться самостоятельно. Обновлена одноколоночная форма создания событий в публичной версии: теперь при нажатии на нужный интервал времени, он автоматически подставляется в форму создания встречи. Изменился и формат уведомлений — письма приходят от имени конкретного участника, а не от сервиса.

Возможности для администраторов

Управление организацией расширено аудит-логами событий в «Мессенджере». Они обеспечивают прозрачность работы с чатами, настройками и ролями участников, а также позволяют фиксировать изменения в группах для сохранения безопасности.

Для администраторов и специалистов по информационной безопасности доступна функция получения списка всех настроек для публичных файлов и папок через АРІ в «Яндекс Диске». С ее помощью можно быстро получать информацию, чтобы проводить расследования и обеспечивать конфиденциальность корпоративных данных.

В «Телемосте» добавлена возможность массовой установки приложения с помощью MSI-файла, что упрощает развертывание программы для всей организации или отдельных сотрудников.

Обновления в «Мессенджере»

Стало проще взаимодействие между сотрудниками разных организаций: теперь необязательно связывать компании целиком — достаточно добавить внешнего коллегу в список контактов и пригласить его как гостя. Это пригодится, если нужно обсудить отдельную задачу или быстро договориться с партнером.

Кроме того, появился выбор устройства для сигнала входящего звонка. Звук можно вывести, например, на внешние динамики компьютера — это поможет не пропустить важный звонок, даже если гарнитура в этот момент не используется.

Обновление визуального оформления

Иконки сервисов «Яндекс 360» были обновлены и приведены к единой дизайн-системе. Новые логотипы визуально сочетаются между собой и, по задумке команды, помогают пользователям быстрее ориентироваться в интерфейсе.