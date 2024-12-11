Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения
|

Yandex B2B Tech запускает комплексный тариф для организаций

Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», которое развивает технологии для бизнеса, представило комплексный тариф для организаций. В него вошли браузер для организаций и сервисы «Яндекс 360 для бизнеса». Тариф позволит компаниям разного размера закрыть сразу несколько потребностей: создать защищённые рабочие места для сотрудников, предоставить им полноценный онлайн-офис и организовать безопасный доступ к корпоративным и внешним ресурсам.

«Яндекс 360 для бизнеса» объединяет сервисы для совместной работы и делового общения. В их числе — «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Трекер» для управления проектами, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки», «Вики», «Формы» и «Календарь».

Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса
Облака

«Яндекс Браузер» для организаций можно интегрировать в корпоративные системы информационной безопасности (SIEM/SOAR). Это позволит быстро выявлять и устранять угрозы. Для дополнительной защиты от утечек можно разрешить доступ в корпоративные версии «Почты», «Диска», «Календаря», «Трекера», «Телемоста», «Мессенджера» и других сервисов исключительно с рабочих учётных записей «Яндекс ID», запретив использование личных аккаунтов.

Новый тариф «Яндекс 360 с Браузером для организаций» доступен в двух вариантах: «Оптимальном» и «Расширенном». Любой из них можно дополнить системой управления проектами «Яндекс Трекер». Компании могут выбрать тот вариант, который лучше всего соответствует их потребностям, не переплачивая за ненужные функции. Стоимость начинается от 669 руб. за пользователя в месяц.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономили 700 млрд руб. на финансировании «Цифровой экономики»

В России введен сбор за интернет-рекламу

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса

Путин поручил защитить россиян от телефонных мошенников через массовую блокировку звонков с Украины

Алиса Мельникова, «Сибур»: ИИ сократит время разработки новых материалов и рецептур на замену импортным

В России запретили электронную почту. Пока только для связи с чиновниками

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще