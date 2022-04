Отечественный «убийца» Jira и Trello от «Яндекса» получил сверхмасштабное обновление

«Яндекс» обновил «Трекер» – свою платформу для совместной работы. Сервис получил в общей сложности свыше 100 изменений, включая переработанный интерфейс и поддержку темной темы. «Трекер» является российским аналогом сервисов Trello, Jira и Microsoft Project.

Грандиозное обновление «Трекера»

Интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о релизе крупного обновления платформы для совместной работы «Трекер». Сервис, разработка которого ведется с 2012 г., вобрал в себя свыше 100 изменений, значительная часть которых была внедрена на основе пожеланий пользователей.

Представители «Яндекса» на запрос CNews сообщили, что работа над новой версией платформы началась пять месяцев назад, в конце 2021 г. В настоящее время обновленный «Трекер» доступен всем пользователям, но не по умолчанию. Переход на него надо осуществлять самостоятельно через настройки сервиса, но до конца 2022 г. разработчики сделают его основным интерфейсом.

В первую очередь «Яндекс» поменял внешнее оформление платформы. Теперь у «Трекера» есть новый интерфейс всех на всех основных страницах. Тем, кто предпочитает работать по ночам или в целом не любит светлые тона, в сервисе Yandex Wiki доступна темная тема оформления.

Новый интерфейс «Трекера»

«Трекер» представляет собой полноценный отечественный аналог иностранных сервисов для совместной работы. Это прямой российский конкурент австралийских Jira и Trello и американской платформы Microsoft Project.

Jira и Trello принадлежат компании Atlassian, оказавшейся в числе первых, кто поддержал антироссийские санкции. В начале марта 2022 г. компания приостановила свою деятельность в России. Спустя всего несколько дней пользователи из России стали массово жаловаться на блокировку их профилей в Jira.

Для чего используется «Трекер»

Microsoft тоже предпочла покинуть российский рынок. Она сделала это в первых числах марта 2022 г., но спустя месяц решила частично вернуться под предлогом заботы о некоторых пользователях своего ПО.

Основные изменения

В список из более чем сотни доработок и улучшений, внесенных разработчиками «Яндекса» в «Трекер», входит, помимо прочего, наращивание количества обрабатываемых сценариев. Также были добавлены и новые инструменты для управления задачами.

Так выглядел «Трекер» до обновления

К примеру, теперь в «Трекере» доступна опция объединения тех или иных задач, созданных в разных отделах компании, в единый стек. Как сообщили CNews в «Яндексе», такой подход позволяет «отслеживать динамику работы команд».

Возможности обновленного «Яндекс.Трекера»

Также платформа теперь позволяет группировать задачи разных команд в так называемые «проекты» для более быстрого отслеживания их выполнения. В проектах можно устанавливать сроки его выполнения и назначать ответственного. Также «Трекер» будет отображать актуальный статус проекта.

Адаптация для начинающих пользователей

Еще одним нововведением стало появление в «Трекере» встроенного визуального редактора, отвечающего принципам WYSIWYG (What you see is what you get – что видишь, то и получаешь). Эта опция нацелена в первую очередь на тех, кто ранее не имел дела с платформами для совместной работы в целом и с «Трекером» в частности.

WYSIWYG-редактор

Редактор позволяет оформлять текст без использования (и без знания) разметки Markdown. Другими словами, то, для чего раньше требовалось использовать синтаксис, который не все хотели учить, теперь можно делать при помощи привычных кликов мышкой по кнопкам на экране.

Что поменялось в визуальном плане

С точки зрения графической составляющей в «Трекере» изменились все основные компоненты интерфейса. Пользователям доступны обновленные навигация по всему сервису и карточки задач, Также авторы пересмотрели страницы создания и работы со списками задач.

Yandex Wiki выглядит по-новому

Измененный интерфейс с поддержкой темной темы появился и у сервиса Yandex Wiki для создания баз знаний. Он может пригодиться, к примеру, для выгрузки задач из Yandex Tracker. Как и в случае с самим «Трекером», новый интерфейс Wiki пока опционален – его нужно вручную включить в настройках.

Темная тема в Wiki

Модернизации подвергся и весь личный раздел пользователя сервиса Wiki. Теперь в нем отображаются избранные страницы и подписки. Все отобранные страницы можно фильтровать, сортировать, удалять.

Индексации не будет

«Трекер» входит в состав облачной платформы Yandex Cloud и имеет свою сетку тарифов. Для совсем крошечных компаний предусмотрена возможность пользоваться сервисом бесплатно, но с ограничением – не более пяти пользователей.

Малый бизнес, планирующий подключить к платформе не более 100 человек, будет платить 258 руб. в месяц за каждого. Если число пользователей превышает 100 и не достигает 250, то цена снизится до 222 руб. в месяц. Для крупных компаний, в которых «Трекером» будут пользоваться свыше 250 человек, тариф за каждого составляет 185 руб. в месяц.

Все тарифы «Трекера»

На вопрос CNews, повлияют ли запуск нового интерфейса и внедрение десятков изменений и улучшений в «Трекер» на рост тарифов представители «Яндекса» ответили, что обновления на тарифы не повлияли.

Немного о «Трекере»

«Трекер» как свою платформу для совместной работы «Яндекс» развивает с января 2012 г. На протяжении более чем пяти лет сервис использовался исключительно внутри самого «Яндекса» и не был доступен пользователям «извне».

Сама идея по созданию такого рода сервиса у разработчиков в «Яндексе» возникла на фоне того, что использовавшиеся на тот момент сторонние решения перестали справляться с необходимой нагрузкой. В ноябре 2017 г., как сообщал CNews, сервис вышел из стадии бета-тестирования и стал доступен всем пользователям.