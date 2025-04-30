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Dinex Динекс Русь


Судебные дела (2) на сумму 223 495 ₽
в качестве ответчика (2) на сумму 223 495 ₽


30.04.2025 «Обит» перевел крупного производителя «Динекс Русь» на виртуальный офис «Яндекс 360» 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Dinex и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 24806 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357350, в очереди разбора - 758142.
Создано именных указателей - 173992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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