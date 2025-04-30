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Dinex Динекс Русь
|30.04.2025
|«Обит» перевел крупного производителя «Динекс Русь» на виртуальный офис «Яндекс 360» 2
Dinex и организации, системы, технологии, персоны:
|Multifactor - Мультифактор 47 1
|ОБИТ 85 1
|Microsoft Corporation 24806 1
|Yandex - Яндекс 7648 1
|Тихонова Светлана 8 1
|Королев Роман 12 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148058 1
|Дания - Королевство 1307 1
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