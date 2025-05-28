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«Лемана Про» заменила зарубежные ИТ-решения на «Яндекс 360»

Компания «Лемана Про» завершила переход с иностранных ИТ-решений в виртуальный офис «Яндекс 360», который входит в бизнес-группу Yandex B2B Tech. Миграция затронула 11 тыс. сотрудников. При этом компания сохранила непрерывность бизнес-процессов, а качество обслуживания клиентов осталось на прежнем высоком уровне. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Компания «Лемана Про» насчитывает 112 магазинов, 17 складских комплексов, где работает около 45 тыс. сотрудников.

Ранее компания использовала онлайн-офис от Microsoft 365, а также сервисы Jira и Confluence – для трекинга задач, багов и управления базами знаний.

После прекращения продажи лицензий зарубежных вендоров компания оперативно перешла на виртуальный офис от «Яндекс 360». Миграция с Jira и Confluence на «Яндекс Трекер» заняла месяц: российский вендор обеспечил полную техническую поддержку, помощь в обучении сотрудников, а также сохранил и перенес в новый сервис все необходимые данные. Миграция на другие сервисы прошла быстрее.

«Переход на «Яндекс Диск» состоялся одним днем, так как это решение для хранения данных мы использовали как резервное. Мы заранее готовились к изменениям, и это позволило нам продолжить работу без сбоев», — отметил Николай Кныш, технологический директор «Лемана Тех» (ИТ-компания, которая строит технологическую платформу для бренда «Лемана Про»).

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«Яндекс 360» стал основой для управления ИТ-процессами, базами знаний и совместной работы. Компания использует весь функционал виртуального офиса: «Трекер», «Вики», «Диск», «Формы» и другие инструменты для бизнес-коммуникаций. Кроме того, компания применяет различные технологии Яндекса для бизнеса - например, пилотирует YandexGPT для генерации карточек товаров и автотестирования кода.

В компании отмечают, что процесс перехода на российское решение прошел гладко. Для оценки потерь бизнеса «Лемана Про» использует внутреннюю метрику, которую называют «Бюджет потерь». Замена иностранных решений на российские продемонстрировала нулевой индекс, что подтверждает отсутствие каких-либо значимых сложностей.

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