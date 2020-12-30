Спецпроекты

«Лента» автоматизировала управление промо-выкладкой

Интеграция Внедрения Ритейл Розница

Розничная сеть «Лента» внедрила технологию автоматического создания детализированных промо-планограмм для своих магазинов. Процессы управления промо-выкладкой автоматизированы и внедрены на базе обновленных модулей решения BlueYonder (JDA) CategoryKnowledge Base: Space Planning, Floor planning, Planogram generator.

Обновленная система мерчандайзинга позволяет получать данные по презентационному запасу для промо-товаров в соответствии с фактическим наличием места выкладки в торговом зале. Рассчитанные значения передаются в системы интегрированного планирования, аналитической и операционной отчетности. Это позволяет повысить качество прогноза продаж и заказов, рассчитывать объем поставок для пополнения запасов в магазинах и распределительных центрах с высокой точностью, а значит, снизить запасы и повысить доступность товара.

«Мы продолжаем развивать процессы управления мерчандайзинга на базе новой версии платформы Blue Yonder (JDA) CKB, что позволит в будущем получить дополнительный эффект и усовершенствовать автоматизацию в других областях категорийного управления. Решение позволило автоматизировать трудоемкие ручные процессы создания промо-планограмм и повысить точность планирования промо-выкладки на уровне каждого магазина. Проект уникален для рынка: он позволяет не только автоматически создавать схемы выкладки для каждого промо-места, но и оперативно вносить изменения в них», – отметил директор по цифровым инновациям и ИТ «Ленты» Сергей Коротков.

Технологическим партнером «Ленты» по внедрению системы стала компания Accenture. Проект по обновлению решения и внедрению функциональности промо был выполнен за 30 недель.

«Для нас совместный проект по промо планограммированию — это важный шаг, потому что мы не только продолжаем развивать партнерство с «Лентой» в области задач по интегрированному планированию, но и показываем возможности нашей практики в области категорийного менеджмента, включающего в себя задачи мерчандайзинга», — сказал старший менеджер компании Accenture Cергей Мозжеров.

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