«Лента» ускорила процесс создания планировки магазинов

Розничная сеть «Лента» разработала и внедрила цифровое решение для переноса технических и мерчандайзинг-планов магазинов из платформы автоматизированного проектирования nanoCAD в систему управления торговым пространством Blue Yonder (JDA). Это позволит в два раза быстрее создавать планировки торговых пространств, что ускорит процесс открытия новых магазинов.

Новая система автоматизирует процесс конвертации данных из планировок, создаваемых в nanoCAD, во флорплан — схему, в соответствии с которой в магазине размещаются отделы и торговое оборудование. Ранее технические планы переносились и сверялись вручную, экспертам и специалистам по управлению торговым пространством для этого требовалось порядка 16 часов. Благодаря автоматизации процесс существенно сократился, занимая не более 8 часов.

Дополнительно автоматизация позволяет сократить влияние человеческого фактора при переносе данных и избежать ошибок ручных операций. Например, в случае изменения технических чертежей все корректировки автоматически транслируются во флорплан.

«С начала года мы открыли 80 магазинов малого формата. Один из ключевых драйверов роста нашей компании — расширение торговых площадей за счёт открытия супермаркетов и магазинов у дома. Новое решение позволяет нам ускорить этот процесс и повысить операционную эффективность», — сказал директор по цифровым инновациям и ИТ «Ленты» Сергей Сергеев.

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Технологическим партнером «Ленты» по внедрению системы стала компания Axenix. Проект по разработке и внедрению системы занял чуть более трёх месяцев.

«Созданное решение имеет большой потенциал для развития. Например, уже сейчас есть возможность в два раза ускорить подготовку спецификаций на торговое оборудование. И есть идеи, как дальше автоматизировать процессы в части открытия новых магазинов», — отметил Сергей Мозжеров, директор департамента «Стратегия и консалтинг» компании Axenix.