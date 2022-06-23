«Сиссофт» и Yandex Cloud помогут российским компаниям улучшить управление бизнес-процессами

«Сиссофт» и Yandex Cloud заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «Сиссофт» сфокусируется на внедрении Yandex Tracker и его интеграции с другими системами. Об этом CNews сообщили представители «Сиссофт».

Yandex Tracker – сервис для управления проектами, который позволяет эффективно организовать работу команды, автоматизировать процессы, оценивать и планировать загрузку сотрудников и контролировать статус задач. Решение востребовано для организации разработки, документооборота, маркетинговых кампаний. ПО заметно упрощает работу отдела кадров и решение инфраструктурных задач по инвентаризации, закупке оборудования и ведению расходов, обеспечивающих жизнедеятельность компании.

«Yandex Tracker удобно использовать и крупным компаниям, и небольшим командам: отказоустойчивое решение выдерживает высокие нагрузки, у него нет ограничений по объему хранимых данных и обрабатываемых задач, — сказал Денис Кривенко, менеджер по развитию бизнеса «Сиссофт». — Спрос на продукт будет только расти, наше сотрудничество поможет российским компаниям безболезненно мигрировать на удобный и качественный продукт для проектного управления российской разработки. Техническая база продукта позволяет подстраиваться под задачи заказчика и отраслевую специфику. А эффективность сервиса говорит сама за себя: его используют все подразделения “Яндекса” и множество других компаний, являющихся рыночными лидерами в своих отраслях».

Среди преимуществ Yandex Tracker: гибкость, круглосуточная техническая поддержка, постоянные обновления версий и наличие экосистемы в виде других сервисов для совместной работы — Yandex Forms и Yandex Wiki.

«Технологическая экспертиза команды Yandex Cloud и многолетний опыт “Сиссофт” в продажах решений для управления проектами на российском рынке принесет большую пользу отрасли, — отметила Мария Аниканова, директор департамента по работе с партнерами Yandex Cloud — Yandex Tracker значительно расширяет возможности проектной работы, увеличивает эффективность бизнес-процессов и кросс-командных взаимодействий в компаниях любого размера и индустрии».

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«Сиссофт» — технологический партнер, консультант, интегратор. Эксперт в реализации инфраструктурных проектов, развертывании частных и публичных облаков, внедрении программного и аппаратного обеспечения. Компания входит в топ-33 крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 (CNews, 2021); в топ-30 крупнейших ИТ-компаний России в сфере защиты информации (CNews, 2020).

Yandex Cloud — универсальная облачная платформа, предоставляющая крупным корпорациям, среднему и малому бизнесу, а также индивидуальным разработчикам масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения данных, инструменты машинного обучения и средства разработки.