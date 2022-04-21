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Облачная платформа «Яндекса» представила большое обновление Yandex Tracker – сервиса для совместной работы и организации процессов компаний

Облачная платформа Yandex Cloud представила большое обновление сервиса Yandex Tracker, которое включает более 100 доработок и улучшений, основанных на пожеланиях пользователей. В новой версии сервиса увеличено количество сценариев и появились новые инструменты для эффективного управления проектами. Теперь можно объединять задачи разных отделов компании и в одном месте отслеживать динамику работы команд. Также для пользователей стал доступен новый интерфейс главных страниц сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Функции управления проектами

Для управления бизнес-процессами компании через Yandex Tracker в сервисе появилась новая сущность — проект. Это набор задач, которые направлены на достижение общего результата. Проекты могут быть самыми разными: от создания нового продукта или услуги до проведения конференции и ремонта в офисе.

С помощью проектов удобно группировать задачи нескольких команд, работающих над общей целью. В каждом проекте можно назначить ответственного, указать сроки реализации проекта, текущий статус, привязывать диаграмму Ганта для составления календарного плана работ над задачами. Все участники проекта смогут отслеживать прогресс в реальном времени.

Редизайн интерфейса

Редизайн затрагивает основные разделы Yandex Tracker. Обновились навигация по сервису, а также карточки задачи, страницы создания и работы со списками задач. Новую версию интерфейса пользователь может подключить с помощью прямой ссылки или в персональных настройках.

Новая Yandex Wiki

Обновился и сервис Yandex Wiki, который компании могут использовать как базу знаний для своих сотрудников. На Wiki можно хранить, например, описания проектов или рабочие инструкции, выгружать списки задач из Yandex Tracker. У сервиса появился новый UI с возможностью перехода на темную тему и создания обложек для оформления страниц, новая вертикальная навигация по разделам. Новый интерфейс Yandex Wiki можно подключить через личные настройки или по ссылке.

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Новый интерфейс Yandex Wiki

Также полностью переработан личный раздел пользователя Wiki, где теперь видны избранные страницы и подписки. Все отобранные страницы можно фильтровать, сортировать, удалять.

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Безопасность

Другие обновления

В Yandex Tracker и Yandex Wiki стал доступен встроенный визуальный WYSIWYG-редактор. Теперь пользователи могут оформлять текст без знания разметки Markdown. Работа с текстом становится проще — можно форматировать текст, создавать списки и цитаты через кнопки, а не только через специальный синтаксис.

Также стало проще использовать интегрированный в Yandex Tracker конструктор для создания форм Yandex Forms. Пользователи смогут быстрее создавать шаблоны форм для заведения задач внутри сервиса.

С помощью Yandex Tracker компании могут автоматизировать бизнес-процессы и сделать их прозрачными для всех сотрудников. В нем можно создавать задачи, назначать исполнителей и наблюдателей, писать комментарии и работать с документами. Yandex Tracker помогает анализировать производительность и загрузку команд, отслеживать прогресс их работы, визуализировать данные в виде графиков и таблиц, создавать Agile-доски. Используя внутренние инструменты автоматизации сервиса можно изменять параметры задач при выполнении условий, отправлять типовые комментарии и создавать новые задачи по шаблону.

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Импортонезависимость

«Яндекс» самостоятельно разрабатывал сервис с 2012 г. Уже несколько лет он используется для организации работы всех подразделений компании. Именно Yandex Tracker позволил «Яндексу» организовать единую рабочую среду для всех сотрудников и объединить бизнес-процессы компании в одном инструменте.

В 2017 г. Yandex Tracker стал доступен пользователям вне «Яндекса». Сервисом пользуются, например, производитель стройматериалов «Технониколь» и онлайн-школа по работе с данными SkillFactory.

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