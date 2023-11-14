В «Моем офисе» появился упрощенный переход с Microsoft Exchange на собственную почту для крупных организаций

Обновление Mailion до версии 1.6

Как стало известно CNews, российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ; бренд «Мой офис»), выпустила новую версию корпоративной почтовой системы Mailion. Разработчики подчеркивают, что в релизе 1.6 основной акцент сделан на функциях, способствующих миграции с иностранных решений и обеспечивающих лучшую интеграцию Mailion с инфраструктурой организаций – пользователей ПО.

В Mailion 1.3, релиз которой состоялся в апреле 2023 г., также значительная часть изменений была посвящена упрощению перехода с зарубежного софта. В частности, с выходом этой версии организации получили возможность размещать почтовые серверы Mailion и Microsoft Exchange на одном домене и при этом работать с ними параллельно. Кроме того, появились журналы миграции, а также средства переноса правил обработки входящей почты, подписей и календарей.

Упрощенная миграция с Microsoft Exchange

В релизе 1.6 разработчики НОТ продолжили совершенствование средств миграции данных в Mailion, в частности, из Exchange.

Как рассказали CNews в компании, итогом работы стали повышение стабильности миграции, расширение списка переносимых правил и условий, а также сведений в отчете по миграции.

Изменения направлены на повешение комфорта и ускорения процедуры миграции.

Совместимость с отечественными службами каталогов

При подготовке релиза 1.6 разработчиками балы подтверждена совместимость Mailion с популярными российскими службами каталогов: «Альт домен» (дистрибутив Linux «Альт» компании «Базальт СПО», ALD Pro (Astra Linux группы «Астра») и «Ред адм» («Ред ОС» компании «Ред софт»).

При работе с внешним каталогом администраторы теперь имеют возможность настройки отображения дополнительных полей в карточке пользователя каталога Mailion, что позволяет автоматически сформировать наиболее полный профиль пользователей в Mailion при синхронизации глобальной адресной книги.

API для интеграция Mailion с внешними системами резервного копирования

В Mailion 1.6 реализован программный интерфейс (API) для взаимодействия почтового сервера и системы резервного копирования данных.

Поддерживается создание бэкапов и восстановление (как частичное, так и полное) из них любых объектов Mailion, в том числе вложений и пользовательских настроек.

Администраторам доступна опция инкрементного бэкапа – в таком случае копируются только данные, измененные с момента последнего резервного копирования.

Белый и черные списки внешних отправителей

С выходом версии 1.6 администратором системы стало доступно создание белых и черных списков внешних отправителей писем, рассказали CNews в НОТ.

Почта с конкретных адресов или доменов, включенных в белый список, доставляется получателю в обход антиспам-фильтров. С черным списком ситуация обстоит ровно наоборот: письма с адресатами из него незамедлительно попадают в «корзину» или удаляются системой.

Функциональность черного и белого списков, с одной стороны, дает возможность гарантировать доставку корреспонденции доверенных адресантов вопреки возможным ошибкам антиспам-системы. С другой – позволяет свести к минимуму шансы получения пользователями нежелательных писем.

Возможности работы с почтой и календарем

Не забыли разработчики из НОТ и о пользователях, реализовав несколько новых возможностей, касающихся работы с письмами и календарем.

В Mailion 1.6 улучшен поиск писем за счет функции сортировки. Теперь пользователь может не только увидеть результаты поиска, но и упорядочить их по дате, отправителю, получателю, теме или размеру.

Сортировка результатов поиска писем

Кроме того, в Mailion 1.6 теперь можно создавать правила обработки входящих писем с указанием только части адреса электронной почты. В частности, можно настроить фильтрацию только по домену в поле «От кого», «Копия» и «Кому», чтобы письма от разных сотрудников одного и того же контрагента отмечались флажком «Важное» или же вся переписка автоматически попадала в специально созданную папку, объясняют в НОТ.

Создание правила обработки входящего письма

Что же касается работы с календарем, то отныне пользователям доступна расширенная настройка рекуррентных (повторяющихся) событий с применением таких параметров как интервал, дни повторения, условие завершения повторения, а также конкретные или относительные день и месяц повторения.

Настройка рекуррентных событий в календаре

Наконец, в обновленной почтовой системе разработчика «Моего офиса» заработал обмен событиями между календарем Mailion и внешним календарем по протоколу CalDAV.

Подробнее о Mailion

Почтовое решение Mailion, по заявлению разработчиков, создано с нуля и нацелено на крупные организации с численностью персонала, превышающей 30 тыс. человек.

Mailion включает почтовый сервер, который, по заявлению представителей НОТ, способен выдержать нагрузку на уровне 1 млн одновременно работающих пользователей. Также продукт предлагает средства управления контактами, календарного планирования и просмотра документов и сервис поиска на основе технологий искусственного интеллекта, который способен учитывать смысловой контекст запроса.

Сергей Голицын, ВТБ: В ближайшем будущем персональные советники станут трендом в развитии ИИ ИТ в банках

Продукт разработан с использованием подхода Cloud-Native, основан на микросервисной архитектуре и предназначен для развертывания в инфраструктуре заказчика или его доверенного партнера.

Серверная часть продукта, согласно документации, опубликованной на официальном сайте Mailion, может быть установлена на оборудовании с ОС семейства Linux.

Клиентская часть работает в популярных браузерах (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, «Спутник». Предусмотрены самостоятельные приложения-клиенты для операционных систем Windows, macOS, Ubuntu, Fedora, Debian, а также надстройка для почтового клиента Microsoft Outlook.

Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики — о разработке ГИС «Спорт» на платформе «Гостех» ИТ в госсекторе

Первый публичный релиз Mailion состоялся в июне 2022 г., а анонсирован программный продукт был в ноябре 2021 г.

Разработка Mailion частично профинансирована Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ). 298,6 млн руб. было получено НОТ в качестве гранта.