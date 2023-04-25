В «Мой офис» добавили инструменты упрощенной миграции с Microsoft Exchange

Упрощение миграции с Exchange на Mailion

Как стало известно CNews, российская компания «Новые облачные технологии» выпустила очередную версию ПО «Мой офис», а также корпоративной почтовой системы Mailion. Значительная часть изменений, включенных в релиз 1.3 последней, затрагивает инструменты миграции с Exchange – популярного продукта для обмена сообщениями и совместной работы американской корпорации Microsoft.

Обновление расширяет количество параметров и настроек, которые могут быть перенесены в Mailion. В частности, отечественная почтовая система теперь располагает средствами, которые позволяют осуществить миграцию правил обработки входящих писем, подписей и календарей.

Кроме того, организации получили возможность размещать почтовые серверы Mailion и Exchange на одном домене – они могут сосуществовать и обрабатывать входящие и исходящие письма параллельно. По завершении процедуры переноса данных в Mailion в организации может быть принято решение об отключении Exchange с передачей управления корпоративной почтой Mailion на эксклюзивной основе. Рядовыми пользователями процесс перехода с Exchange на Mailion при таком сценарии останется незамеченным, утверждают в НОТ.

В выпуске 1.3 отечественной почтовой системы предусмотрена возможность ведения и просмотра журналов миграции. Это позволяет сделать процедуру миграции более прозрачной и своевременно отреагировать на возникающие в ходе переноса данных ошибки, поясняют в НОТ.

Новшества Mailion 1.3

В релизе Mailion 1.3 появилась возможность предоставления доступа к календарю пользователя с помощью ссылки в формате iCalendar или ICS-файла. Функция позволит сотрудникам организации подключить календари внешних партнеров, а также подписаться на календари коллег для отслеживания их занятости.

Помимо этого, теперь пользователи могут в один клик создавать задачи из входящих писем; настраивать напоминания о необходимости ответить на конкретное сообщение.

Создание задачи из входящего письма в Mailion

Также при получении письма с приглашением на встречу пользователь отныне видит собственное расписание – так проще понять, успеет ли он к началу мероприятия и стоит ли принимать приглашение.

Новые возможности продукта «Мой офис Почта 2»

В релизе 2.4 разработчиками НОТ реализована интеграция продукта «Мой офис Почта 2» (включает почтовый сервер, веб-клиент и нативные версии программ-клиентов для популярных операционных систем, включая Apple macOS) с платформой Webinar российской компании Webinar Group. Благодаря интеграции пользователи «Моего офиса» имеют возможность организовывать онлайн-встречи непосредственно в календаре, при этом ссылка для присоединения к сеансу связи будет автоматически сгенерирована и добавлена в календарь.

В составе продукта «Мой офис Почта 2» появилась версия почтовой программы для macOS

В преддверии выхода обновления пакета «Мой офис» версии 2.4 НОТ обеспечили совместимость почтовой системы с ALD Pro на базе отечественной операционной системы Astra Linux.

ALD Pro – это функциональный аналог службы каталогов Microsoft Active Directory, разработанный специалистами группы «Астра» и представленный осенью 2021 г.

Интеграция почты с сервисом Webinar

Также разработчиками из НОТ заявлена возможность настройки дополнительных полей, отображаемых в карточке пользователя при синхронизации адресной книги с ALD Pro и Active Directory.

Настольные и мобильные редакторы

Небольшие функциональные обновления в релизе 2.4 получили настольные и мобильные редакторы, входящие в состав набора программ «Мой офис».

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В частности, универсальное приложение «Мой офис Документы» для мобильной ОС Google Android разработчики из НОТ обогатили базовыми функциями для работы с презентациями: создание документов этого типа, редактирование границ фигур, использование цветов темы документа в палитрах, вставка гиперссылок, выделение слайдов и изменение порядка расположения объектов.

Редакторы для ПК, входящие в состав продукта «Мой офис Стандартный 2», обзавелись инструментом дополнительной персонализации – панелью «Избранное», которая позволяет пользователю разместить наиболее востребованные им команды и кнопки в одном месте.

В редакторе таблиц теперь доступна установка точного размера ячеек с точностью до 1 мм, что придется кстати при подготовке документа к выводу на печать.

Наконец, все настольные редакторы обзавелись интерфейсом вставки символов, в том числе знаков форматирования.

НОТ и импортозамещение Microsoft

В апреле 2022 г. НОТ выпустили улучшенную версию редактора макросов, который упрощает конвертацию макрокоманд с языка VBA, используемого в продуктах пакета Microsoft Office, на Lua, применяемого в «Моем офисе».

В рамках релиза 2.3, который состоялся в конце января 2023 г., в состав отечественной платформы «Мой офис» был включен обновленный редактор презентаций, разработанный специалистами НОТ «с нуля», на замену Microsoft PowerPoint.