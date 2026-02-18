Создатель средств блокировки Рунета мигрирует с российского ПО на устаревший Microsoft Exchange 2019

Занимающееся созданием суверенного Рунета «РДП Энтерпрайз», принадлежащее структурам «Ростелекома», ищет подрядчика для переноса электронных почтовых ящиков с российского программного обеспечения на Microsoft Exchange 2019. В компании объяснили планы экономической целесообразностью. Эксперты считают, что таким образом разработчик избавится от необходимости дополнительного найма специалистов высокой квалификации. При этом во ФСТЭК уже предупредили, что Microsoft Exchange 2019 интересен хакерам.



Миграция на Microsoft

Специализирующееся на создании инновационного ПО и ПАК для обработки сетевого трафика «РДП Энтерпрайз» (RDP E), созданное «Ростелекомом» для реалиации планов по созданию суверенного Рунета, перенесет корпоративные электронные почтовые ящики с российской платформы CommuniGate Pro на Microsoft Exchange 2019.

Компания выбирает подрядчика на площадке Bidzaar, узнал CNews. Итоги отбора исполнителя будут подведены в феврале 2026 г., сроки миграции — сжатые, следует из документации.

© drserg / фотобанк «Фотодженика» Microsoft прирос новым клиентом - создателем средств блокировок Рунета

В компании развернута и эксплуатируется связка Kaspersky Secure Mail Gateway (KSMG) и CommuniGate Pro (почтовый сервер, почтовый шлюз, доступ пользователей (IMAP/SMTP/WebMail). Новая архитектура будет представлять собой обновленный вариант KSMG и Microsoft Exchange Server 2019. При миграции параллельно развернут новый почтовый шлюз (KSMG-NEW) и Microsoft Exchange Server 2019 с последующим поэтапным переносом почтовых данных и переключением почтового трафика.

Перерыв в работе сервиса не должен превысить 24 часа. Адреса электронных ящиков меняться не будут, при этом переносу не подлежат календари, контакты, задачи, правила обработки почты и общие почтовые ящики.

«В результате миграции Exchange Server 2019 становится основным почтовым сервером для домена компании», — говорится в закупочной документации. В итоге доступ пользователей к CommuniGate Pro ограничат, а пользователи начнут работать в OWA и Outlook.

Для «Ростелекома» дорого

В «Ростелекоме» объяснили миграцию экономической целесообразностью. RDP E — это коммерческая компания, обслуживающая частный сектор. Она отпочковалась от основного производителя средств блокировки для госсектора «РДП.РУ» в рамках реорганизации бизнеса на фоне стремительного роста выручки в 2025 г., пояснял оператор связи.

«Выбор Microsoft Exchange Server обусловлен экономической целесообразностью: платформа уже интегрирована с отделенной ИТ-инфраструктурой и не требует дополнительных затрат на миграцию, переобучение и переделку интеграций. Альтернативные решения приведут к росту совокупной стоимости владения и операционных рисков. Для коммерческой компании приоритетом является финансовая эффективность и непрерывность бизнес-процессов», — пояснили CNews в пресс-службе «Ростелекома», комментируя ситуацию в RDP E. Более подробного ответа в «Ростелекоме» не предоставили.

Реакция правообладателя

В России разработчиком и единственным владельцем исключительных прав на почтовый сервер и коммуникационную платформу CommuniGate Pro является АО «СБК». Компания получила права в результате судебных разбирательств с АО «Сталкерсофт» после смерти основателя Владимира Бутенко. «РДП Энтерпрайз» использовала старую версию CommuniGate Pro, которая с 2023 г. не обновлялась, рассказал CNews генеральный директор компании Дмитрий Старовойтов.

«Компания "РДП Энтерпрайз" не является клиентом «СБК». Продажа программного продукта не осуществлялась. Если платформа и была установлена в этой компании, то, вероятно, она была приобретена у прошлого правообладателя, который с 2023 г. прекратил ее поддержку и развитие», — указал Старовойтов.

Представитель правообладателя утверждает, что RDP E могла продолжить пользоваться российским решением. Обновленная CommuniGate Pro, у которой есть необходимые сертификаты ФСТЭК, готова к новым клиентам.

«Для компаний, переходящих с продукта прошлого правообладателя на актуальную версию от "СБК", предусмотрены особые условия и специализированная программа миграции. Она позволяет быстро и без рисков перейти на подлинную, поддерживаемую версию CommuniGate Pro с гарантией соответствия всем требованиям регулятора, в том числе, ФСТЭК», — пояснил Старовойтов.

Гендиректор добавил, что если рассматривать ситуацию с точки зрения импортозамещения, то на российском рынке есть зрелые отечественные решения в сегменте корпоративных коммуникаций, в том числе это и CommuniGate Pro

«Таким образом, у российских заказчиков сегодня нет необходимости переходить на иностранное ПО — такие продукты часто не поддерживаются в России, не получают обновлений и, как следствие, несут повышенные риски информационной безопасности», — утверждает Старовойтов.

При этом в целом «Ростелеком» «еще является клиентом CommuniGate Pro», подчеркнули в компании.

Мнение ФСТЭК

Несмотря на уход с российского рынка и официальное прекращение продаж в 2022 г., Microsoft сохраняет значительную долю в России. На конец 2024 г. Windows оставалась доминирующей ОС на ПК (более 75%), но доля в облачных сервисах упала до 25%, а бизнес-ПО составляет около 7,4%, что связано с активным импортозамещением, сообщал TAdviser.

Расширенная поддержка Microsoft Exchange Server 2019 была прекращена по инициативе Microsoft 14 октября 2025 г. ФСТЭК спустя неделю выпустила информационное письмо для госструктур и объектов КИИ по поводу использования Microsoft Exchange Server 2019 и другого не обновляемого ПО Microsoft. По мнению службы, существует угроза безопасности информации, обрабатываемой в указанных информационных системах. Служба также отметила рост интереса к Microsoft Exchange Server 2019 со стороны хакерских группировок и рекомендовала российским компаниям переходить на сертифицированные версии и отечественное ПО для почтовых серверов, с поддержкой разработчиков.

Вариант остаться на Microsoft Exchange Server 2019 может быть рассмотрен, но с учетом нейтрализации опасностей, отметили в службе. Для этого нужно использовать методики ФСТЭК, ограничивать доступ из интернет к рабочим местам сотрудников, использовать средства защиты, следить за информацией об угрозах.

«Вероятно, что связанные с информационной безопасностью риски планируется компенсировать за счет харденинга (отключения неиспользуемых служб, портов, отключение небезопасных протоколов, включение брандмауэров, использование двухфакторной аутентификации, шифрования для хранения и передачи данных и т.д.), изоляции и дополнительного мониторинга», — пояснил CNews директор по развитию бизнеса Mons (входит в ГК «Корус Консалтинг») Александр Благодарнов.

По его словам, Exchange пока остается одним из самых стабильных и предсказуемых почтовых сервисов на рынке. Большинство отечественных почтовых сервисов уступают Exchange с точки зрения удобства эксплуатации. Кроме того, они часто требуют высокой квалификации ИТ-команды и наличие в штате DevOps, Linux-инженеров и других специалистов, стоимость которых выше, добавил Благодарнов.

Эксперт согласен, что пока для коммерческих компаний, не подпадающих под жесткую регуляторику, выбор зарубежного ПО экономически оправдан из-за снижение издержек на сопровождение.

Возврат на импортное — почти тенденция?

По словам Благодарнова, «обратный» переход с российских решений на Microsoft Exchange 2019 это не массовая тенденция, но отдельные подобные случаи уже известны.

«Отечественные платформы пока требуют более зрелых ИТ-процессов внутри бизнеса и часто для их обслуживания необходимы более квалифицированные и дорогие команды. Поэтому часть коммерческих компаний остаются на привычных им зарубежных решениях», — заключил специалист.

Основатель нейро-артели «Полезные цифры», эксперт по искусственному интеллекту и цифровому развитию Андрей Вишняков заявил CNews, что говорить о массовом возвращении российских компаний на Exchange пока преждевременно. Чаще речь идет точечных кейсах, обусловленных внутренними требованиями конкретных организаций.

«Однако можно отметить тенденцию к более рациональному пересмотру ИТ-ландшафта: компании сравнивают не только фактор импортозамещения, но и экономику эксплуатации, стабильность и удобство администрирования», — полагает эксперт.

По его словам, российские разработчики предлагают альтернативы, но уровень зрелости решений, скорость обновлений и накопленный опыт эксплуатации могут заметно различаться, поэтому выбор часто становится результатом баланса между технологическим суверенитетом и практической эффективностью.

Почему у CommuniGate Pro две версии

АО «СКБ» получило права на платформу CommuniGate Pro в результате судебных разбирательств с прежним владельцем — АО «Сталкерсофт» (бренд CommuniGate Systems). Пять лет назад были заведены четыре гражданских и одно уголовное дело. Коллеги скоропостижно погибшего (29 августа 2018 г.) создателя коммуникационного сервера CommuniGate Pro Владимира Бутенко и его дочь Анна Бутенко не смогли договориться о том, кому достанутся права на версии этого решения.

Как писало издание «Лента.ру», первый релиз программы CommuniGate Pro команда в составе Владимира Бутенко, Дмитрия Акиндинова и Романа Прохорова выпустила еще в 1998 г. Программа объединила почту с календарем, заметками, чатами, телефонией и прочими полезными функциями, став конкурентом Microsoft Exchange и Microsoft Teams. Соавторы не заключали соглашений между собой, утверждает издание, но после смерти Бутенко его дочь Анна инициировала раздел, который закончился в ее пользу.

Как сообщал CNews, первые версии этого продукта были созданы в 1990-х годах программистом Владимиром Бутенко. Версия 6.3 была выпущена его бывшими коллегами в мае 2020 г., а 12 октября того же года внесена в реестр отечественного ПО при Минцифры за авторством «Сталкерсофт».

Собеседник издания добавлял, что «Сталкерсофт» перестало формально принадлежать Владимиру Бутенко в 2013 г., но до момента его смерти он был единственным выгодоприобретателем общества. «После кончины предпринимателя Анна Бутенко достаточно долго пыталась вести переговоры с нынешним руководством «Сталкерсофта» о приемлемом разделе доходов от бизнеса, но эти переговоры зашли в тупик», — отмечал он.

В июле 2023 г. суд лишил «Сталкерсофт» прав на этот продукт, передав их дочери автора первой версии ПО. Сразу были остановлены продажи CommuniGate Pro. А в октябре 2023 г. Бутенко открыла компанию «СБК» для развития ПО.

Пост генерального директора занял Дмитрий Старовойтов, в недавнем прошлом генерального директора одной из дочерних компаний «Ростелекома». В июле 2024 года был создан совет директоров «СБК», который возглавил Александр Калинин, российский ИТ-предприниматель, инвестор и бывший соучредитель «Национальной компьютерной корпорации» (НКК). Калинин инвестировал в «СБК», став одним из акционеров.

Несмотря на решение вопроса с правами, судебным разбирательства между «Сталкерсофт» и «СБК» продолжаются. В январе 2026 г. последняя потребовала еще 30 млн руб. за нарушение авторских прав на ПО.

«Нам стало известно, что несмотря на ранее завершившиеся суды, в реестре программ для ЭВМ, который ведет Роспатент, компания «Сталкерсофт» до сих пор указана как владелец ряда незначительных компонентов программного продукта CommuniGate Pro. Несмотря на то, что речь идёт о незначительных элементах, для нас важна полная консолидация всех прав на CommuniGate Pro. Поэтому мы обратились в суд, чтобы исключить риски нарушения интеллектуальных прав СБК, и аннулировать такие записи», — пояснил CNews Старовойтов.

В компании отмечают, что рассчитывают на мировое соглашение, ведут об этом переговоры и предлагают учитывать «глобальное завершение правовых споров». Связаться со «Сталкерсофт» на момент публикации не удалось.