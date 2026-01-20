RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners

Компания RDP (Research & Development Partners) - российский производитель интеллектуального оборудования для широкополосной передачи данных. RDP разрабатывает и производит оборудование на базе платформ архитектуры x86 и программируемых ASIC. Решения компании используют крупнейшие операторы и компании в России и странах СНГ.