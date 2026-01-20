Разделы

RDP.RU РДП.ру RDP Research & Development Partners

RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners

Компания RDP (Research & Development Partners) - российский производитель интеллектуального оборудования для широкополосной передачи данных. RDP разрабатывает и производит оборудование на базе платформ архитектуры x86 и программируемых ASIC. Решения компании используют крупнейшие операторы и компании в России и странах СНГ

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


20.01.2026 Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома» 2
19.01.2026 Налоговая банкротит отечественного ИИ-разработчика, планировавшего экспансию в США 1
30.09.2025 У создателя решений для блокировок в Рунете новый хозяин 2
20.05.2025 Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация 1
28.01.2025 В России взлетели цены на телеком-оборудование 1
10.07.2024 Власти начали управлять блокировками в Рунете с помощью отечественного оборудования 1
10.09.2021 «Ростелеком» выложил полмиллиарда за поставщика решений для «Умного города» и «Безопасных дорог» 1
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 1
09.04.2021 Оборудование для «суверенного интернета» вызывает системные сбои у МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
17.03.2021 В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям 1
15.03.2021 «Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram 2
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 1
24.09.2019 Роскомнадзор начал монтировать оборудование под закон об автономном Рунете 1
17.10.2018 Государство поможет российским ИТ-компаниям продвигать продукцию на Ближнем Востоке 1
30.11.2017 RDP.RU представила отказоустойчивый DPI-кластер EcoDPI Teracluster 1
06.10.2017 Роскомнадзор набрал ИТ-шников для запрета в России VPN 1
04.10.2017 Решение RDP.RU для URL-фильтрации EcoFilter успешно прошло тест Роскомнадзора 1
25.07.2017 RDP.RU выпустила поддержку IPv6 для EcoFilter 1
14.07.2017 ОС EcoRouterOS 3.2 сертифицирована по требованиям безопасности ФСТЭК 1
12.07.2017 RDP.RU представила продукты EcoNAT и EcoDPI Teracluster зарубежным потребителям 1
06.03.2017 «Ростелеком» представил результаты работы за 4 квартал и 2016 финансовый год 1
17.01.2017 RDP.ru объявила о первой поставке российской системы EcoNAT за рубеж 1
11.01.2017 Вышла новая версия ПО для маршрутизаторов EcoRouter 2
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 1
17.11.2016 «Ростелеком» вложил 130 млн в производителя российского «железа» 1
14.11.2016 «РДП.ру» представила на CNews Forum 2016 российский IP/MPLS-маршрутизатор EcoRouter 1
03.11.2016 Устройства EcoNATDPI от «РДП.ру» включены в Реестр российского телеком-оборудования 1
27.10.2016 Продукты «РДП.ру» включены в Реестр отечественного ПО 1
24.10.2016 «РДП.ру» стала спонсором CNews Forum 2016 1
29.12.2015 Стали известны принципы отсечения иностранных поставщиков телеком-оборудования от госзакупок 1
27.10.2015 «Энтайп» с оборудованием «РДП.РУ» одержал победу в конкурсе на поставку CG-NAT для сети «Ростелекома» 1

Публикаций - 31, упоминаний - 35

RDP.RU и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10373 15
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 12 6
МегаФон 9996 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14424 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9220 5
X Corp - Twitter 2912 4
Telegram Group 2609 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3139 3
Meta Platforms - Facebook 4543 3
ИКС 403 3
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 143 3
Ростелеком - Градиент АО 2 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 2
Intel Corporation 12565 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
InfoWatch - Инфовотч 1095 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 2
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 188 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 2
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
Код Безопасности 709 2
ОБИТ 106 2
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 28 2
Google LLC 12304 2
Huawei Technologies 405 2
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 46 1
Movavi - Мовавика 35 1
Al Around Group 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 1
DartIT - Dart Information Technologies - ДартИТ 5 1
Kribrum - Крибрум 33 1
Телеком-защита 53 1
Atrinity - Атринити 21 1
Информсвязь Казахстан 3 1
MCI 172 1
Ростелеком - Рестрим - Restream 13 1
Асоника - Научно-исследовательский институт 8 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 361 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 1
Градиент 95 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8259 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 684 2
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  23 2
ОрдерКом 15 1
Мортон 26 1
Корвет Девелопмент 3 1
РегБлок 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2010 1
Почта России ПАО 2256 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3012 1
Газпром ПАО 1423 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1802 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1386 1
Coursera 60 1
Альфа-Банк 1880 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
Роснефть НК - нефтяная компания 531 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 1
Airbnb 98 1
КонсультантПлюс 149 1
Новатэк Новафининвест 57 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Uber 340 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2944 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12952 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3484 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3553 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4814 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3266 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 272 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2013 2
РЦЦИ - Российский центр цифровых инноваций и информационных технологий 1 1
DIC - Dubai Internet City 8 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5288 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4982 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6318 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 740 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 39 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 164 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 66 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 45 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 10
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 390 8
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1376 8
Кибербезопасность - URL Filtering - URL Фильтрация 72 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 78 7
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 716 7
IPv4 - Internet Protocol version 4 266 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3973 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 5
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 90 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 4
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 398 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18444 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1840 3
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 805 3
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 195 2
PIM - Protocol Independent Multicast - мультикастинг не зависящий от протокола - семейство многоадресных протоколов маршрутизации для IP сетей 23 2
Data monetization - Монетизация данных 1836 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 2
Website URL - Website Uniform Resource Locator 995 2
ШПД - BRAS/BNG/BBRAS - Broadband Remote Access Server - маршрутизир трафика к/от мультиплексора доступа цифровой абонентской линии (DSLAM) или коммутатора в сетях интернет-провайдера 45 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1135 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
РДП Инновации - EcoRouter 15 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2069 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 6
RDP.RU - EcoNAT - система управления и мониторинга 5 5
РДП Инновации - EcoRouterOS 5 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 879 3
Intel x86 - архитектура процессора 1987 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1228 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 62 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1223 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 944 2
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
РЖД Цифровая железная дорога 10 1
Abbyy Compreno 20 1
Ростелеком - Новая телефония 16 1
DartIT Amplos 2 1
RDP.RU - EcoFilter 1 1
FreePik 1467 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 83 1
Google Chrome - браузер 1653 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5883 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2022 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 416 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
Mozilla Firefox - браузер 1920 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1537 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 191 1
OpenVPN 76 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 541 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 29 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 144 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
IBM API Connect 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Никулин Сергей 24 9
Гузаков Николай 10 5
Путин Владимир 3376 3
Авакимян Анна 6 2
Жаров Александр 179 2
Исмаилов Рашид 63 2
Шушкин Дмитрий 95 2
Кулин Филипп 52 2
Куликов Сергей 34 2
Киреев Александр 36 1
Бетсис Павел 100 1
Марич Игорь 18 1
Амелькин Алексей 3 1
Баксов Алексей 1 1
Семенихин Алексей 1 1
Михайлов Николай 11 1
Помошников Игорь 1 1
Гольдин Евгений 4 1
Николау Лев 10 1
Клеймёнов Сергей 5 1
Лопухов Сергей 1 1
Фролов Кирилл 5 1
Слукин Алексей 13 1
Бахтин Алексей 2 1
Трюхан Сергей 7 1
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 1
Зверьков Ярослав 2 1
Поправко Наталия 1 1
Милишнков Александр 1 1
Ушкалов Вячеслав 1 1
Соколов Алексей 135 1
Осеевский Михаил 333 1
Чаркин Евгений 314 1
Никифоров Николай 1137 1
Филатов Андрей 115 1
Черепенников Антон 86 1
Бойко Елена 152 1
Сотин Денис 216 1
Усманов Алишер 305 1
Нестеров Алексей 172 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3199 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14522 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18717 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3295 2
Ближний Восток 3040 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53522 1
Казахстан - Республика 5821 1
Европа 24658 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1154 1
Южная Корея - Республика 6869 1
Армения - Республика 2376 1
Беларусь - Белоруссия 6056 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4308 1
Америка Южная 869 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1010 1
Израиль 2785 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 441 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 251 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 408 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Украина 7803 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 999 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1703 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1706 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1185 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1028 1
Иран - Исламская Республика Иран 1121 1
Китай - Шанхай 809 1
Россия - ДФО - Магаданская область 488 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 317 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 146 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 16
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 237 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10382 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 551 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 553 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Аренда 2582 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11426 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2184 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 1
TAdviser - Центр выбора технологий 431 1
Ведомости 1270 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 714 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Vanson Bourne 49 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 2
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1652 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 84 1
МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 3
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 147 1
CNews AWARDS - награда 556 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
GITEX Technology - международная выставка 43 1
