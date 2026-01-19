Налоговая банкротит отечественного ИИ-разработчика, планировавшего экспансию в США

ФНС планирует обанкротить разработчика ИИ-решений «Андата», который еще четыре года назад привлек почти $1 млн на выход в США. Тогда компанию оценили почти в $6 млн. В проект вложились Сергей Никулин и Николай Гузаков, основатели компании «РДП.РУ», сегодня известной как разработчик средств блокировки ресурсов в Рунете для РКН.

Многомиллионные претензии ФНС

Разработчик отечественных ИИ-решений, востребованных в Сбербанке и ВТБ, — ООО «Андата» — столкнулся с налоговым давлением. С июля 2025 г. движение средств по его счетам частично приостановлено из-за задолженности перед ФНС. 16 января 2026 г. налоговые органы подали исковое зяавление в Арбитражный суд Москвы с требованием признать перспективного разработчика нейросетей банкротом из-за долга в 15 млн руб.

Решение Andata — это сквозная аналитика с мультиканальной атрибуцией и ИИ-оптимайзер рекламы на основе данных.



Как пояснили CNews в пресс-службе Арбитражного суда Москвы, заявитель просит суд включить в реестр требований кредиторов ООО «Андата» требования ФНС России в сумме 15,3 млн руб., в том числе основной долг — 14,2 млн руб. и пени на 1,1 млн руб. Это не единственная претензия со стороны государства. Так, ВЭБ.РФ судится с компанией из-за возврата средств займа. Иск структуры был частично удовлетворен в декабре 2025 г., подробности не известны, но одна из сторон уже обжаловала это решение.

Администрация Асбестовского городского округа Налоговая служба подала иск к ИИ-разработчику

Разработчик «Андата» громко заявил о себе в 2021 г. Компания привлекла почти $900 тыс. (по нынешнему курсу 70 млн руб.), которые планировал потратить на выход на рынок в США. Размещение прошло на площадке AdVentureLand Технопарка «Сколково». Инвесторами стали фонд Starta Capital, члены клуба Angelsdeck и частные венчурные инвесторы. Сергей Дашков, Денис Белоглазов, Николай Гузаков, а также Сергей Никулин и члены клуба Angelsdeck.

В настоящее время 83,3% в компании принадлежат основателю Алексею Бирюкову, еще 7,3% у ООО «Цифровые платформы», чьи владельцы не раскрыты, но ранее CNews ее называли структурой, связанной со Сбербанком. Еще 4,6% у Сергея Дашкова, по 2,4% у Николая Гузакова и Сергея Никулина. Последние известны как сооснователи и ООО «РДП.РУ» (теперь принадлежит «Ростелекому»), которое ведет разработку DPI-решений для так называемых «технических средств противодействия угрозам» (ТСПУ) Роскомнадзора, которые помогают ограничивать в России посещение тех или иных ресурсов Всемирной паутины.

Выручка ООО «Андата» в 2024 г. выросла на 97%, до 172,4 млн руб., чистая прибыль составила 11,4 млн руб.



Налоговое давление

Основатель и гендиректор компании «Андата» Алексей Бирюков рассказал CNews о сути противостояния с налоговиками. По его словам, компания планирует погасить долг перед налоговой в феврале 2026 г., а сам иск еще не поступил в распоряжение руководства «Андаты». Но Бирюков отмечает, что в целом компания страдает от роста налогов.

«Налоги на малый ИТ-бизнес за последние три года выросли на 70%, это крайне негативно сказывается на нашей юнит-экономике. Каких-то значимых задолженностей кроме налогов у нас нет. Самого заявления налоговой у нас нет, и мы не можем еще с ним ознакомиться, суд его не опубликовал. Как опубликует, будет монимать в чем там дело», — рассказал Бирюков.

Основатель также прокомментировал суть иска со стороны ВЭБ.РФ.

«Что касается ВЭБ, это вообще странная ситуация, ВЭБ.РФ получил наши документы по погашенному ранее кредиту от ВТБ, который выдавался в пандемию, и был полностью погашен нами, однако ВЭБ требует неустойку, уже несколько лет по нему», — говорит предприниматель.

Бирюков также отметил, что проект по выходу на рынок США не закрыт, а заморожен.

«Мы заморозили его, и только минимально поддерживаем. После начала СВО мы не смогли его вести там, а инвестиций на обе страны у нас сразу нет», — пояснил предприниматель. При этом «Андата» сохраняет стратегические планы по проведению IPO, но их реальность будет зависеть от роста выручки.

Бирюков утверждает, что рост налогов влияет на всех небольших разработчиков нейросетей, так как они имеют две основные статьи расходов — это покупка или аренда оборудования и зарплаты.

«Причем зарплаты вместе с налогами на оплату труда — это 92% бюджета таких компаний», — заявил Бирюков.

Помощь государства

По словам Бирюкова, компания не сбавляет темпов и продолжает развивать свой продукт «Андата». Это сквозная аналитика с мультиканальной атрибуцией и ИИ-оптимайзер рекламы на основе данных.

«В 2018 году мы представили готовую идею в акселераторе Сбербанк 500 Startups, где она получила поддержку. Это стало началом для Андата. Сегодня мы охватываем весь спектр коммуникаций с клиентами. Начиная с сбора данных, закупки трафика до показа рекламного контента, обрабатывая сотни кампаний в Яндекс и Google, 200 млн динамически обновляемых пользовательских профилей и порядка 800 тыс. «цифровых» событий в месяц – это действительно высоко нагруженная система», — рассказывал Бирюков. На сайте компании среди ее клиентов указаны Сбербанк, ВТБ, ВСК, «Емс» и другие компании.

По данным отчета компании за 2024 г., она активно получала государственную поддержку. Например, грант в 6,25 млн руб. на внедрение технологии универсальный цифровой паспорт с ИИ для аналитики и оптимизации рекламных кампаний в 2023 г. Еще один грант на 7 млн руб. был выдан в 2022 г. на разработку функционального модуля (программы для ЭВМ) Andata Tag программного продукта «Цифровой паспорт».

В 2021 г. компания получила 20 млн руб. на развитие функционала платформы цифровых паспортов Andata с применением Big data и machine learning для оптимизации маркетинговых кампаний, глубокой бизнес аналитики, интеллектуальной поддержке принятия решений. Грант на аналогичную сумму был выдан на разработку системы цифровой идентификации клиентов с непрерывным машинным обучением и формированием цифровых паспортов Global ID c применением нейросетей и больших данных был выдан в 2019 г.

Налоги есть, но мешают не всем

«В отношении разработчиков и других ИТ-специалистов существует распространенное заблуждение о налоговом давлении. На самом деле, нет существенной разницы: все они получают и продолжают получать максимальные возможные льготы от государства, в том числе и в налоговом плане», — рассказал CNews Сергей Батулин, сооснователь ИИ-интегратора Metalab.

По его словам, иногда возникают нюансы, связанные с неоформленными компаниями или вопросами регистрации, но объективно говорить об отсутствии льгот или негативных намерениях со стороны государства в адрес ИТ-компаний не приходится – это неверно. Более того, если сопоставлять такие налоги, как налог на прибыль, с мировыми юрисдикциями, то российская налоговая система для айтишников покажется настоящим раем, считает эксперт.

Налоговые льготы, считает Батулин, позволяют повышать зарплаты, дольше работать над проектами в режиме постоплаты.

«Можно взять кредит и использовать его не для покрытия налогов, а для поддержания текущей деятельности до момента поступления платежей от клиентов. Таким образом, эффективность от этого только выигрывает, а не теряет», — говорит эксперт.

При этом зачастую проблемы таких ИИ-компаний связаны не с налогами, а с неправильным распределением расходов и планированием.

«Если на начальном этапе проект был оцифрован не совсем точно, и на этапе реализации потребовалось больше ресурсов, а дебиторская задолженность клиента оказалась просроченной — это, конечно, создает сложности с выполнением обязательств перед сотрудниками и погашением кредитов. Но эти моменты напрямую не связаны с налоговой политикой», — говорит представитель ИТ-компании.

Он советует коллегам не раздувать штат, если не налажена продающая структура

«Сначала развивается продающая структура (продажи, пресейл), а затем уже за ней следуют все остальные. Обычные бизнесы, к сожалению, часто делают наоборот: нанимают большое количество разработчиков, зарплаты которых могут быть неадекватны рынку. Поэтому, в первую очередь, стоит задуматься о том, насколько вам нужны дорогие разработчики, учитывая, что их услуги стоят сумасшедших денег», — заключил эксперт.

Эксперт также добавил, что в ИИ-индустрии действуют свои правила: нет маленьких чеков, слабых разработчиков и незначительных результатов.

«Разработчик, работающий в ИИ, по сути, должен бороться за выживание, конкурируя с крупнейшими игроками, такими как "Яндекс", МТС и другими первоклассными компаниями. Мы пока не наблюдаем нигде обратного», — заключил Батулин.