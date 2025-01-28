В России взлетели цены на телеком-оборудование

Несколько производителей телеком-оборудования заявили о росте цен на свою продукцию на 10% - 30%. Большую роль сыграло подорожание комплектующих, которые продолжают закупаться за рубежом, хотя власти считают, что к 2026 г. можно импортозаместить до 50%.



Телеком-оборудование подорожало

Ряд производителей отечественного телеком-оборудования с января 2025 г. повысил цены на 10–30%, выяснил «Коммерсант». В качестве причин называются изменение курса валют, рост цен на комплектующие, сложность логистических цепочек, рост зарплатных ожиданий сотрудников.

«Мы были вынуждены пойти на данный шаг ввиду роста стоимости аппаратных платформ и комплектующих, которые используются в продуктах, и перехода на отечественные аналоги зарубежных производителей. Необходимо было компенсировать накопленный эффект ценового разрыва за последние три года»,— сказал изданию коммерческий директор РДП.ру (производит системы фильтрации трафика, маршрутизаторы и т. д.) Алексей Бахтин.

Рост цен до 30%

В РДП.ру сказали, что рост стоимости продукции составил в среднем 30%. Компания «Элтекс» повысила цены с 21 января на 20%. Производитель сетевого оборудования «Вектор Технологии» поднял цены в среднем менее чем на 10%.

Другие опрошенные изданием вендоры оборудования также подтвердили повышении цен на свою продукцию. Представители Fplus заявили, что не планируют повышения цен «в виде добавления фиксированного процента к цене продукта», но будут повышать цены «точечно, если потребуют рыночные условия».

Прогноз на ближайшее будущее

В Fplus назвали одной из причин роста стоимости оборудования сложности с доступностью «некоторых компонентов в силу санкционных ограничений». При этом коммерческий директор компании Сергей Трюхан не ожидает резкого скачка цен на телеком-оборудование в 2025 г: «Скорее "сегодня со склада" превратится в "завтра и под заказ"».

Генеральный директор «Вектор Технологии» Сергей Гусаков тоже считает, что в 2025 г. дальнейшего повышения цен выше уровня инфляции «не стоит ждать». «Любой производитель ограничен покупательной способностью на рынке, на котором он работает. Мы пытаемся добавить более бюджетные линейки оборудования, не теряя в функциональности», — сказал Гусаков.

Независимый телеком-аналитик Алексей Слукин считает, что экономить поможет выход на новые рынки: «Игрокам нужна экономия от масштаба, а спрос на российском рынке ограничен. Мелкосерийное производство заведомо дороже в себестоимости».

Импортозамещение ЭКБ

По словам Гусакова, за 2024 г. цены на комплектующие выросли на 10–15% из-за роста курса иностранных валют к рублю.

Российские власти ожидают, что к 2026 г. 50% электронной компонентной базы (ЭКБ) в отечественном телеком-оборудовании можно будет заменить на российскую.

В сентябре 2024 г. CNews писал о том, что отечественные производители базовых станций направили властям письмо с просьбой смягчить новые требования к «российскости» их продукции. Новшество стало частью проекта постановления Правительства от Минпромторга, опубликованного в конце августа 2024 г.

Согласно проекту, с 2026 г. российское «телеком-железо» будет обязано содержать не менее 10% отечественной ЭКБ, чтобы его можно было официально признать российским. Минпромторг также предлагает внедрить «поэтапное увеличение степени локализации ТКО, в том числе посредством применения в нем российских печатных плат, интегральных микросхем и пассивной электронной компонентной базы».

На данный момент в России вовсе нет российских аналогов ряда иностранных компонентов для телеком-оборудования, утверждалось в письме, под которым подписались многие крупные российские компании, поскольку его автором является АНО «Консорциум "Телекоммуникационные технологии"» (в него входят «Ростелеком», ГК «Элемент» и пр.).