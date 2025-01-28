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Гусаков Сергей



28.01.2025 В России взлетели цены на телеком-оборудование 1
09.04.2019 Extreme NOW Forum 2019 пройдет 11 апреля 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гусаков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Технопром Инновационная корпорация 44 1
Extreme Networks 100 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 287 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Ланит - Comptek - Комптек 195 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 451 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Meta Platforms - Facebook 4440 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 54 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50521 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 806 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3315 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11063 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66112 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3729 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4681 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43211 1
Россия - РФ - Российская федерация 144440 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3042 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1081 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5773 1
Extreme NOW Forum 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 167035.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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