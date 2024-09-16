Российским сотовым сетям грозит крах? Российское телеком-железо вот-вот признают иностранным, а его использовать запрещено

Российские операторы связи из-за новых требований властей могут остаться без новых базовых станций. Им скоро запретят использовать иностранное оборудование, а требования к «российскости» отечественного непомерно растут, и скоро оно будет исключено из реестра российского «железа».

Российское снаружи, иностранное внутри

Отечественные производители базовых станций взбунтовались против новых требований к «российскости» их продукции. В стране нет производителей нужных им компонентов, в результате чего им приходится полагаться на иностранную электронику, а это идет вразрез с новыми требованиями.

Как пишут «Ведомости», участники телеком-рынка уже направили властям письмо с критикой новых требований и просьбой по их смягчению. Под документом подписались многие крупные российские компании, поскольку автором письма является включая АНО «Консорциум «Телекоммуникационные технологии» – в него входят «Ростелеком», ГК «Элемент» и пр.

Figma: AI image generator / Freepik Над российским телекомом вновь сгущаются тучи

В письме открыто говорится о том, что если требования не смягчить, что операторы связи и заодно субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) столкнутся с проблемами с поставками телеком-оборудования. Госсектор тоже не сможет избежать их.

Чего добиваются власти

Авторы письма обрушились с критикой на новую идею властей, которая и заключается в ужесточении требований. Новшество стало частью проекта постановления Правительства от Минпромторга, опубликованного в конце августа 2024 г. Письмо было направлено 9 сентября 2024 г., его получателями выступили Минпромторг и Минцифры.

Проект Минпромторга подразумевает определение степень «отечественности» телеком-оборудования путем применения к нему норм из постановления Правительства №719 (о подтверждении производства российской промышленной продукции). Это глобальное изменение, поскольку сейчас «российскость» определяется постановлением №878 «о мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции (РЭП) в России».

Минпромторг также предлагает внедрить ««поэтапное увеличение степени локализации ТКО, в том числе посредством применения в нем российских печатных плат, интегральных микросхем и пассивной электронной компонентной базы (ЭКБ)». Согласно проекту Минпромторга, с 2026 г. российское «телеком-железо» будет обязано содержать не менее 10% отечественной ЭКБ, чтобы его можно было официально признать российским.

С одной стороны, 10% – это сравнительно немного, с другой же, Минпромторг не собирается на этом останавливаться. Предложено поднять этот уровень до 30% с 2028 г., а спустя еще два года увеличить его и вовсе до 60%.

Что не так с новыми требованиями

В письме с критикой говорится, что идея Минпромторга с «поэтапным увеличением степени локализации» телеком-оборудования «необходима для развития отрасли». Однако, по мнению авторов, в проект нужно внести ряд изменений с целью «исключения негативных последствий».

В частности, на данный момент в России вовсе нет российских аналогов ряда иностранных компонентов для телеком-оборудования, утверждается в письме – об этом говорят результаты анализа российского рынка ЭКБ. «Установлена недостижимость предлагаемых показателей процентной доли российской ЭКБ», – сказано в письме.

Также в документе отмечено, что «для большой номенклатуры такого оборудования перепроектирование под новые требования с отечественной ЭКБ нецелесообразно», поскольку это «приведет к исключению из реестра большого количества востребованных изделий».

Подписавшиеся под письмом производители «железа» считают, что в проект Минпромторга необходимо внедрить «объективно исполнимые» процентные доли отечественной ЭКБ.

Спор государства и бизнеса

Новый проект также предполагает отмену всех без исключения ранее выданных решений о признании телеком-оборудования российским после вступления в силу новых правок. А заработать они должны к 1 декабря 2024 г. – в письме сказано, что в этот день список отечественного «телеком-железа» опустеет.

Как пишут «Ведомости», Минпромторг «не согласился с подходом компаний отрасли». «В декабре 2023 г. департаментом радиоэлектронной промышленности министерства были даны конкретные замечания к предложению отрасли, в том числе в части ЭКБ, – сказали изданию представители ведомства. – Но реакцию на высказанные замечания и предложения пока сложно назвать оперативной и конструктивной».

Представители Минцифры ничего конкретного про письмо «Ведомостям» не сказали, сославшись на то, что им требуется время на ознакомление с ним и формирование официальной позиции министерства. Но при этом они заявили: «Отмечаем, что недопустимо изменение сроков поставки отечественного оборудования, а также исключение из реестра радиоэлектронной продукции ряда изделий, востребованных потребителями», добавив, что Минцифры искать решение, которое устроит «всех участников дискуссии», с учетом позиции авторов письма.

Мнение отрасли

Судя по всему, российские производители телеком-оборудования не очень-то верят, что отечественные компании смогут обеспечить их необходимыми компонентами в обозримом будущем. «Сроки, которые ставятся перед российскими вендорами, можно назвать не просто амбициозными, а практически недостижимыми, если честно и строго выполнять все требования, – сказал изданию генеральный директор российского производителя ТКО «Иртея» Дмитрий Лаконцев. – Замещение ключевых компонентов, особенно ЭКБ, – это задача не на два года. Мы ищем отечественные аналоги уже несколько лет и все еще не находим реальных кандидатов. Это касается практически всей нашей номенклатуры».

Если власти и дальше будут настаивать на внедрении российских компонентов, которых еще не существует, в российское же «железо» для телекома, то это приведет, во-первых, к его удорожанию, во-вторых, к срыву сроков их производства, подчеркнул Лаконцев. «Форсированное внедрение сырых решений вызовет серьезные проблемы с надежностью продукции, что для мобильных сетей неприемлемо. Это особенно критично для таких технологий, как 5G, которым требуется передовая ЭКБ, – отметил он. – Чрезмерное давление в этой ситуации может свести на нет усилия по поддержке отечественных разработчиков и привести к тому, что наши сети по-прежнему будут строиться на импортном оборудовании. Вместо достижения технологического суверенитета мы вернемся к старой зависимости».

Схожего мнения придерживаются и представители других российских вендоров телеком-оборудования.