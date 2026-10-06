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Амелькин Алексей

СОБЫТИЯ


06.10.2026 На оборудование для блокировок интернета денег не пожалели. Бюджет увеличен вдвое 1
17.01.2024 Россию ждет эскалация слежки в интернете. Власти будут собирать геолокацию всех IP-адресов. Опрос 1
17.01.2024 Суд отказался защитить российских операторов связи от «произвола электроэнергетиков» 1
09.04.2021 Оборудование для «суверенного интернета» вызывает системные сбои у МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Амелькин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 3007 2
ОБИТ 130 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 13 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9570 1
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 38 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3386 1
Ростелеком 11046 1
Айтерика 1 1
МегаФон 10942 1
Meta Platforms - Facebook 4634 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16137 1
X Corp - Twitter 2942 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 735 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13892 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3093 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 279 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 783 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 54 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3605 1
Судебная власть - Judicial power 2525 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2348 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1200 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 1
Макател - Ассоциация операторов кабельного телевидения 4 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23200 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9692 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18283 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11960 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3392 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 279 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 422 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5025 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геопозиционирование - Geopositioning - GeoIP - Geolocation by IP - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 376 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14168 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4607 1
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 128 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 844 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 90 1
Маршрутизация - Routing 631 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12357 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3877 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 775 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35866 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13304 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 250 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 1
FreePik 1887 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1296 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 933 1
Кулин Филипп 53 2
Бойко Алексей 144 1
Россия - РФ - Российская федерация 168464 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1714 1
Нидерланды 3769 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1527 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 274 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 299 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48076 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3377 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3512 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8688 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19774 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58453 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8913 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7107 1
Федеральный закон 35-ФЗ - Об электроэнергетике 13 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 314 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1392 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 401 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 660 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1927 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4745 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2865 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2129 1
Аренда 2726 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 616 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3817 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8323 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 252 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2489 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11597 1
Forbes - Форбс 1019 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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