Суд отказался защитить российских операторов связи от «произвола электроэнергетиков»

Небольшим операторам связи не удалось обжаловать в Верховном суде новую редакцию Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре. По мнению истцов, она позволяет владельцам инфраструктуры, в частности, «Россети», включать в тарифы на доступ к инфраструктуре стоимость проведения ремонта и реконструкции сооружений.

Верховый суд рассмотрел иск операторов связи по поводу правил доступа к инфраструктуре

Верховный суд отклонил иск ряд небольших операторов связи к Правительству, связанных с оспариванием утвержденных в конце 2022 г. Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для сетей электросвязи.

Истцами выступили московские компании «Внет» и «Группа «Мослайн», подмосковная «Орбита», кемеросвкая «Фтлин» и «Айтерика» из Норильска (Красноярский край).

Оспариваемые Правила регулируют вопрос доступа операторов связи к инфраструктуре субъектов естественных монополий: линий электропередач («Россети»), столбовых опор, коллекторов и других инженерных и технологических площадок. Операторы связи заключают договора с субъектами естественных монополий, в том числе и через суд.

Оспариваемая редакция Правил предусматривает при установлении цен на аренду инфраструктуры учитывать расходы владельца инфраструктуры на проведение работ, связанных с переносом и переустройством сетей электросвязи вследствие капитального ремонта, модернизации, реконструкции и переустройства объектов инфраструктуры. Прежняя редакция Правил таких норм не содержала.

Почему истцы считают новые нормы незаконными

Истцы указывают, что такая норма противоречит Закону «О связи», которые не только запрещает владельцу инфраструктуры возлагать на оператора связи расходы на перенос или переустройство линий связи и сооружений вследствие строительства, капитального ремонта, реконструкции сооружений, но и обязывает владельца инфраструктуры компенсировать все подобные расходы, если они были вызваны его действиями.

Кроме того, Закон «О защите конкуренции» запрещает занимающему доминирующее положение хозяйствующему субъекту навязывать контрагенту условия договора, невыгодные для него. Также цены на доступ к инфраструктуры должны быть равными для всех, то есть нельзя навязать одному оператору необходимость работы по ремонту и реконструкции капитальных объектов. В оспариваемых же Правилах более сильный субъект (монополия) навязывает более слабому невыгодные условия.

Также истцы указывают, что, согласно Закону «Об электроэнергетике», на передачу электроэнергии устанавливаются регулируемые тарифы, в которые заложены расходы на эксплуатацию и полное воспроизводство основных средств, включая строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства. Таким образом, по мнению истцов, владельцы линий электропередач компенсируют расходы их содержанию и ремонту в рамках своего основного вида деятельности и имеют права включать в договор с операторами связи данные расходы.

Проблемы малых операторов связи

Истцы указывают, что суды в подобных спорах уже вставали на сторону операторов связи. так, осенью 2023 г. суд обязал «Россети Центр» снизить в 35 раз цену аренду одной ЛЭП мощностью 0,4 кВ – с 60,57 руб. в месяц до 1,73 руб. в месяц. Суд пришел к выводу, что на пользователя фактически дважды будут возложены затраты собственника объекта электроэнергетики на демонтаж ВОЛС, что не отвечает принципу экономической обоснованности.

Представитель одного из истцов Алексей Амелькин указывает, что оспариваемые Правила наносят ущерб небольшим операторам связи, на которых лежит основная ноша по обеспечению связи в небольших населенных пунктах. В итоге жители деревень будут вынуждены пользоваться более дорогими тарифами на мобильных интернет.

Позиция ФАС

Указанные Правила были разработаны Федеральной антимонопольной службой (ФАС), которая представляли интересы Правительства в суде. Ведомство указало, что Правила предусматривает две различные, не связанные друг с другом процедуры.

Первая из них – это направление пользователем инфраструктуры запроса на предоставление информации, за которую может взимать единовременная плата, но которая не свидетельствует о непременном заключении договора с владельцем инфраструктуры. Вторая – это включение владельцем инфраструктуры в составы цены на предоставление доступа к инфраструктуре расходов на проведение осуществляемых на постоянной основе работ, связанных с обследованием объектов инфраструктуры на предмет наличия технической возможности предоставления доступа к объекту инфраструктуры и на предмет соответствия объекта инфраструктуры дополнительным нагрузкам, возникающим вследствие размещения сетей электросвязи.

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Таким образом, по мнению ФАС, доводы истцов несостоятельны: процедуры, упомянутые в Правилах, относятся к разным категориям взаимоотношений: до заключения договора на предоставление доступа к инфраструктуре и в рамках заключенного договора на предоставление доступа к инфраструктуре. Кроме того, включение в состав цен на предоставление доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи расходов, учтенных в составе цен на предоставление иных услуг, связанных с использованием тех же объектов инфраструктуры, не допускается.

Соответственно, по мнению ФАС, владельцы энергетической инфраструктуры не смогут повторно учесть в цене на предоставление доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи расходы, которые были учтены в тарифе на передачу электрической энергии. При этом Гражданский кодекс не предусматривает запрета на согласование стороны условий публичного договора, в том числе не содержит на запрета на определение сторонами условий размещений сетей электросвязи, ни типовой формы такого договора.

Алексей Амелькин полагает, что позиция ФАС вызвана нежеланием ведомства помогать небольшим операторам связи судиться с владельцами инфраструктуры. Верховный суд не принял доводы истцов, но у них есть возможность подать апелляционную жалобу.