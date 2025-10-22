Разделы

PIM Protocol Independent Multicast мультикастинг не зависящий от протокола семейство многоадресных протоколов маршрутизации для IP сетей


СОБЫТИЯ

22.10.2025 Eltex начинает серийное производство промышленного коммутатора для сетей, где критически важна непрерывность передачи данных 1
13.08.2024 Завершена разработка магистрального маршрутизатора ME5210S 2
11.10.2023 Eltex начала серийное производство высокопроизводительного L3-коммутатора для дата-центров MES5500-32 1
30.08.2021 РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус» 1
14.11.2017 JetStream T3700G-52TQ - маршрутизатор для крупного бизнеса 2
14.11.2016 «РДП.ру» представила на CNews Forum 2016 российский IP/MPLS-маршрутизатор EcoRouter 1
27.10.2016 Продукты «РДП.ру» включены в Реестр отечественного ПО 1
16.08.2013 МВД приобретет оборудование для модернизации коммутационных узлов ИМТС ОВД на 215 млн руб. 1
16.08.2013 На закупку оборудования для модернизации транспортной сети ЦА МВД РФ потратят 154 млн руб. 3
11.08.2010 Samsung Wave: топовый тачфон на платформе Bada 1
24.03.2008 MRV представила новый 48-портовый гигабитный коммутатор 1
26.07.2007 D-Link анонсировал новое ПО для управляемых коммутаторов 1
24.07.2007 MRV пополнила линейку коммутаторов 10-гигабитной моделью 1
13.03.2007 MRV выпустил новый коммутатор серии OptiSwitch 9000 1
20.02.2007 MRV выпускает новый 10-гигабитный коммутатор OptiSwitch 9000 1
08.02.2007 D-Link анонсировал новую серию управляемых коммутаторов 2
19.09.2006 MRV выпустила новый коммутатор серии OptiSwitch 9000 1
18.05.2006 "ЦентрТелеком" и Huawei представили совместный проект 1
28.02.2006 MRV выпустил новый 10-гигабитный коммутатор OptiSwitch 9000 1
04.10.2004 Allied Telesyn представила новые коммутаторы Gigabit Ethernet 1
16.09.2004 MRV представила маршрутизирующий коммутатор MR3312 DaVinci 1
01.10.2002 Семейство OptiSwitch пополнилось новыми моделями высокопроизводительных маршрутизирующих коммутаторов 1
27.05.1999 3Com начнет поставки коммутатора PathBuilder S400 для интегрированных территориально-распределенных сетей в третьем квартале 1

Публикаций - 23, упоминаний - 28

PIM и организации, системы, технологии, персоны:

ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 8
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 2
D-Link - Д-Линк Трейд 379 2
Eltex - Предприятие Элтекс 182 2
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 29 2
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 152 1
Ростелеком Роснет - ЦентрТелекомСервис 11 1
Samsung Electronics 10558 1
X Corp - Twitter 2902 1
Meta Platforms - Facebook 4513 1
LG Electronics 3667 1
Google LLC 12161 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
Microsoft Corporation 25167 1
HP 3Com 680 1
Huawei 4172 1
Intel Corporation 12491 1
TP-Link - ТП-Линк 216 1
Schneider Electric 588 1
РТИ 146 1
Huawei Technologies 404 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 487 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3429 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4775 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12683 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3098 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 6
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 97 18
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3730 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4313 13
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3127 13
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 130 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25760 12
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 713 12
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 157 12
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 446 12
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2167 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6599 10
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 806 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3930 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16921 9
IPv4 - Internet Protocol version 4 261 9
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 462 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11115 8
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 572 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14274 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21656 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4823 7
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 258 7
xDSL - DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer - мультиплексор (модем) доступа цифровой абонентской линии xDSL 84 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12875 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56192 6
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 185 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6179 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9895 6
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 707 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2035 6
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 782 6
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 875 6
VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol - сетевой протокол доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза 36 6
XFP - 10Gbit Small Form-factor Pluggable - протоколо-независимый оптический трансивер «горячей» замены 32 5
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 5
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 736 5
Маршрутизация - Routing 544 5
ECMP - Equal-cost multi-path routing 18 5
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 247 5
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 85 5
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 120 7
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 2
Linux OS 10762 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3415 2
РДП Инновации - EcoRouter 13 2
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 1
Samsung SVR-диктофон 460 1
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 75 1
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 59 1
D-Link Safeguard Engine 20 1
РДП Инновации - EcoRouterOS 5 1
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 1
BlackBerry OS 173 1
Eltex ECCM - Eltex Cloud Configuration Manager 11 1
HP 3Com - 3Com Dynamic Access VPN 2 1
HP 3Com - 3Com PathBuilder 2 1
MoboTap - Dolphin Browser - Dolphin Connect 6 1
ADVA Optical Networking - MRV NBase-Xyplex - MRV iTouch 27 1
LG Viewty 10 1
Samsung Electronics TouchWiz 202 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7298 1
Google Android 14566 1
Apple iOS 8170 1
Google Play - Google Store - Android Market 3409 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 360 1
Nokia Symbian OS 1403 1
Apple - App Store 2981 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 502 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 272 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 112 1
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 108 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 112 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5101 1
Samsung Electronics - Bada 187 1
Google Translate 54 1
Samsung Wave 48 1
Samsung Super AMOLED 140 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1160 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 950 1
Никулин Сергей 23 2
Россия - РФ - Российская федерация 154834 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5327 1
Южная Корея - Республика 6819 1
Европа 24568 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45311 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1286 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1605 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 471 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20083 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3722 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54420 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2977 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1644 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5227 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 647 1
Металлы - Медь - Copper 826 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1430 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 426 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9999 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11619 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5276 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1182 1
