Получите все материалы CNews по ключевому слову
PIM Protocol Independent Multicast мультикастинг не зависящий от протокола семейство многоадресных протоколов маршрутизации для IP сетей
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
PIM и организации, системы, технологии, персоны:
|MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 6
|Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
|Никулин Сергей 23 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394593, в очереди разбора - 732230.
Создано именных указателей - 184703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.