Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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SFP
Small Form-factor Pluggable
Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов)
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Публикаций - 136, упоминаний - 259
SFP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
|Simple Group - Симпл 5 1
|KIA Motors 72 1
|Миландр ПКК 26 1
|SimpleWine 5 1
|Иванов Борис 49 3
|Шубин Сергей 25 3
|Wu Crowley - Ву Кроули 13 2
|Лящ Михаил 32 1
|Карпов Илья 27 1
|Su Bill - Су Билл 5 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Тяпаев Денис 9 1
|Бондарев Владимир 2 1
|Старков Петр 3 1
|Моргун Дмитрий 1 1
|Россия - Российская федерация - РФ 57350 34
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 11
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 7
|Россия - Рязань 353 5
|Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
|Россия - Нижегородская область 740 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 2
|Украина 3365 2
|Германия - Федеративная Республика 3633 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
|США - Денвер 25 1
|Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
|Германия - Мюнхен 168 1
|США - Калифорния 973 1
|Северная Америка 1411 1
|Китай - Тайвань 589 1
|Канада 1301 1
|США - Лас Вегас - Las Vegas 404 1
|Европа 3752 1
|Франция - Французская Республика 2122 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
|Gartner 2190 1
|Tolly Group 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760620, в очереди разбора - 664310.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760620, в очереди разбора - 664310.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru