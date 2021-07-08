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SFP
Small Form-factor Pluggable
Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов)


08.07.2021 D-Link представила новый промышленный гигабитный коммутатор DIS-100G-8W 4
09.04.2021 TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada 1
05.04.2021 Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI 1
22.03.2021 Zyxel представила мультигигабитный коммутатор для удаленщиков и самозанятых 1
24.02.2021 Zyxel начала продажи PCIe мультигигабитных сетевых карт 1
17.02.2021 В России создается собственная система критически важных коммуникаций 1
16.02.2021 «Элтекс» разработал индустриальный коммутатор MES3708P 1
26.11.2020 «Рикор» представила дорожную карту развития до конца 2021 года 1
27.08.2020 Межсетевые экраны нового поколения Cisco — защита без компромиссов 1
13.07.2020 Что важно сделать перед внедрением новой ERP-системы 1
13.07.2020 Zyxel представила гибридный коммутатор с тремя режимами управления 1
13.05.2020 «Компьюлинк» вернулся в пул ИТ-поставщиков ФНС после изгнания 1
16.03.2020 Zyxel представила 10-гигабитные коммутаторы для дома и малого офиса 2
25.09.2019 D-Link начала поставки новых гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов 1
22.01.2019 7 лучших роутеров с поддержкой 5 ГГц: выбор Zoom 1
27.11.2018 D-Link начала российские продажи гигабитного PoE-коммутатора DGS-1010MP 1
16.11.2018 D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE 3
18.10.2018 QTECH обновил серию коммутаторов для систем видеонаблюдения 1
01.10.2018 D-Link представила промышленные коммутаторы DIS-100G. Цены 3
26.09.2018 2Test запустила поставки новых промышленных Ethernet-коммутаторов ORing в малом форм-факторе 1
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 1
05.09.2018 2TEST анонсировал новые промышленные 10G коммутаторы 3
20.08.2018 «Родник» объявил о начале поставок коммутаторов ISON IS-DF310 для гетерогенных сетей 2
25.06.2018 «Армо-Системы» представила новые промышленные управляемые коммутаторы с пропускной способностью 128 Гбит/с 4
07.02.2018 QNAP начала поставки 4-дискового NAS TS-431XeU с портом SFP+ 10GbE 3
06.02.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные PoE-коммутаторы 10
24.01.2018 QNAP начинает продажи 4-ядерных NAS TS-x31P2 и TS-431X2 в России 2
28.12.2017 D-Link начинает продажи нового 10-гигабитного коммутатора 4
29.11.2017 Zyxel представила гигабитный коммутатор Layer-3 с оптическими портами 1
04.09.2017 Новому игроку на российском рынке сетевых решений предрекают большое будущее 2
22.06.2017 QNAP начала российские продажи сетевых хранилищ TS-253B, TS-453B и TS-653B 1
19.05.2017 D-Link представила коммутатор DGS-1026X C 10-Гбит оптическими портами для СМБ 2
13.04.2017 MRV представила решение Mobile FrontHaul для операторов мобильной связи 2
23.03.2017 D-Link начинает продажи управляемых гигабитных коммутаторов 3 уровня серии DGS-3630 1
30.01.2017 «Микролаб Системс» пополнила семейство AMC-модулей ЦОС новым TORNADO-A6678/FMC 1
05.12.2016 «Армо-Системы» представили компактный 8-портовый коммутатор от Lantech 2
27.10.2016 D-Link представил коммутатор с увеличенным количеством медных портов 1
19.10.2016 DSCon займется поставкой OEM-систем хранения данных Seagate в России 1
26.01.2016 D-Link расширил линейку управляемых гигабитных коммутаторов DGS-1210/ME 4
20.01.2016 MRV представила новую линейную карту для платформы OptiPacket с портами 100GE 1

Публикаций - 136, упоминаний - 259

SFP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

D-Link 189 20
Allied Telesis 76 13
Qtech - Кьютэк 96 9
Intel Corporation 4175 6
ZyXEL Communications 168 5
VMware 1829 4
TP-Link 158 4
Netgear 163 4
DSCon - Distribution Service Consulting 40 4
Cisco Systems 2040 3
Рикор Холдинг - Rikor 70 3
Lantech Communications Global 4 3
MRV Communications 11 3
QNAP Systems 49 3
Dell EMC 2400 2
SAS Institute 596 2
TI - Texas Instruments Incorporated 210 2
Oracle Corporation 3344 2
Zyxel Networking SBU 10 2
AltEll - АльтЭль 22 2
Mellanox Technologies 69 2
Microsoft Corporation 11077 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 27 2
Huawei 2730 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
Qsan Technology 20 1
Zynga 128 1
Brocade Communications Systems 141 1
Juniper Networks 168 1
ASBIS - АСБИС 59 1
Сател 33 1
WatchGuard Technologies 36 1
Xinwei Group 9 1
RMC - Russian Mining Center - Радиус груп - Radius Group 15 1
Xilinx 30 1
SoftwareONE Group 97 1
ISON 1 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 37 1
AWG - АртВеб Групп 4 1
HP 3Com 56 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
Simple Group - Симпл 5 1
KIA Motors 72 1
Миландр ПКК 26 1
SimpleWine 5 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Роснано 456 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 3
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 4 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 42
Gigabit Ethernet 358 40
PoE - Power over Ethernet 275 36
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 283 33
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 23
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 22
Web Interface - Веб-интерфейс 177 17
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 16
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 16
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 14
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 55 14
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 14
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 13
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 100 12
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 265 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 11
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 36 10
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 57 10
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 68 10
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 19 10
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 14 10
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 9
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 9
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 8
Port Security - функция коммутатора 15 8
IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 28 8
DDR - Double data rate 1068 8
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 8
LLDP - Link Layer Discovery Protocol - протокол канального уровня 20 8
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 145 7
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 7
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 32 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 7
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 7
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 7
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 7
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 10 9
D-Link LBD - Loopback Detection 21 8
Linux OS 4257 7
Apple Mac 1456 6
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 5
D-Link ISM VLAN 7 5
Microsoft Windows 10 6635 4
D-Link Network Assistant 6 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
QNAP QTS 16 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
Apple - App Store 2198 3
VMware vSphere 281 2
OpenVPN 31 2
AltEll Neo 9 2
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 4 2
D-Link DIS - серия коммутаторов 4 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Azure Monitor 4 1
Microsoft Azure Backup 8 1
QNAP Hybrid Backup Sync 3 1
Cisco Firepower NGFW 12 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 14 1
ORing IGPS - серия коммутаторов 1 1
HPE Aruba ClearPass Policy Manager - Управление политиками для мобильных устройств и интернета вещей 6 1
TP-Link Archer AX - серия роутеров 7 1
Intel Core Celeron Sandy Bridge 116 1
Qtech QSW - серия коммутаторов 3 1
Microsoft Azure Arc 6 1
Intel Xeon D 7 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 26 1
Microsoft AKS - Microsoft Azure Kubernetes Service 16 1
QNAP WirelessAP Station 1 1
ZyXEL Keenetic 17 1
Microsoft S2D - Microsoft Storage Spaces Direct 9 1
ISON Technology IS-DF - неуправляемый промышленный Ethernet коммутатор 1 1
QNAP Qsync 7 1
Zyxel XGS - серия коммутаторов 2 1
Иванов Борис 49 3
Шубин Сергей 25 3
Wu Crowley - Ву Кроули 13 2
Лящ Михаил 32 1
Карпов Илья 27 1
Su Bill - Су Билл 5 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Тяпаев Денис 9 1
Бондарев Владимир 2 1
Старков Петр 3 1
Моргун Дмитрий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 7
Россия - Рязань 353 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Россия - Нижегородская область 740 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 2
Украина 3365 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
США - Денвер 25 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Германия - Мюнхен 168 1
США - Калифорния 973 1
Северная Америка 1411 1
Китай - Тайвань 589 1
Канада 1301 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 404 1
Европа 3752 1
Франция - Французская Республика 2122 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 34 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
Gartner 2190 1
Tolly Group 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760620, в очереди разбора - 664310.
Создано именных указателей - 46354.
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