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Lantech Communications Global

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.06.2018 «Армо-Системы» представила новые промышленные управляемые коммутаторы с пропускной способностью 128 Гбит/с 1
21.02.2017 «АРМО-Системы» начали российские продажи новых коммутаторов Lantech IPGS-0008B 2
05.12.2016 «Армо-Системы» представили компактный 8-портовый коммутатор от Lantech 2
12.10.2015 Lantech выпустил управляемый промышленный коммутатор с 16 HiPoE-портами и поддержкой стандарта ITU G.8032 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Lantech Communications Global и организации, системы, технологии, персоны:

АРМО ГК - АРМО-Системы 371 3
АРМО ГК 185 2
АйТи 1519 1
Крок - Croc 1964 1
Армекс ЦИТ - Armex 28 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Cisco Systems 5372 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 5
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 4
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 2
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 570 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Пропускная способность - Bandwidth 1907 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 2
GBIC - GigaBit Interface Converter - стандарт передатчиков 49 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 233 1
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 217 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 1
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 73 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
MSTP - Multiple Spanning Tree Protocol 50 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 1
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 126 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 407 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1170 1
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 113 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 615 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 392 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Трансивер - Transceiver 149 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 1
Watchdog timer - Сторожевой таймер - Контрольный таймер - аппаратно реализованная схема контроля над зависанием системы - Watchdog Safety Sensor - Watchdog Service 34 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 74 1
COM-порт - Communications port - Serial port - Последовательный порт - Интерфейс стандарта RS-232 51 1
Lantech IPGS - Ethernet коммутаторы 4 4
Cisco Discovery Protocol - CDP 2 1
Legrand - Milestone Systems - Milestone XProtect 19 1
Lantech InstaView 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Китай - Тайвань 4245 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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