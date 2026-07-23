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STP Spanning Tree Protocol Канальный протокол сети Ethernet
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 113, упоминаний - 119
STP и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпов Анатолий 26 3
|Битуев Борис 2 2
|Локтионов Роман 3 2
|Бондаренко Михаил 59 2
|Новиков Дмитрий 41 1
|Зыков Олег 18 1
|Жилко Сергей 2 1
|Шубин Сергей 25 1
|Диркс Наталья 6 1
|Мухаметзянов Айдар 2 1
|Селезнев Максим 8 1
|Финкин Алексей 2 1
|Крахмалев Сергей 1 1
|Климов Никита 1 1
|Куликов Денис 27 1
|Бельский Юрий 17 1
|Берман Михаил 7 1
|Табачук Алина 6 1
|Бобов Игорь 6 1
|Яныкин Ростислав 15 1
|Киреева Ольга 6 1
|Паснюк Елена 6 1
|Завизион Евгений 6 1
|Николаева Татьяна 3 1
|Шпедер Андрей 2 1
|Седов Дмитрий 2 1
|Шведов Сергей 4 1
|Mehta Dewang - Мехта Деванг 7 1
|Бинташ Мустафа 1 1
|Столяр Станислав 1 1
|Сорокин Георгий 2 1
|Хафизов Айтуган 1 1
|Дрожжин Артем 12 1
|Изотов Денис 1 1
|Самодуров Михаил 3 1
|Кулибанова Виктория 3 1
|Агафонов Константин 2 1
|Симакина Анастасия 4 1
|Фрейдкин Алексей 1 1
|Уймин Антон 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.