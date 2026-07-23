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STP Spanning Tree Protocol Канальный протокол сети Ethernet

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.07.2026 ТИМ-сигнал принят: «Уфанет» усилил проектирование с nanoCAD 1
20.07.2026 Новый российский промышленный управляемый коммутатор L3 «Симанитрон» SWMGR-84XG-MD для объектов энергетики и транспортной автоматизации 1
27.05.2026 ПО Navigator включено в Реестр российского программного обеспечения 1
28.01.2026 «Аквариус» обновила сетевую ОС AqNOS 1
22.09.2025 «Аквариус» обновила сетевую операционную систему AqNOS 2
15.09.2025 «АРМО-Системы» начала поставлять 10-гигабитные модульные управляемые коммутаторы SWMR10G-244M бренда Symanitron с гибкой конфигурацией интерфейсов 1
31.03.2025 D-Link выпустила новое ПО для коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250 1
27.03.2025 «Диасофт» разработал продукт для оркестрации STP-процессов 1
25.03.2025 Коммутаторы Qtech серии QSW-3750 подтвердили статус ТОРП 1
15.05.2024 «Диасофт» более чем в 5 раз ускорил процессы закрытия операционного дня на финансовых рынках 1
06.09.2023 Компания D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных управляемых L3-коммутаторов DMS-3130 1
19.07.2023 Компания ORIGO представляет новые управляемые L2-коммутаторы OS3110P/135W и OS3120P/250W с поддержкой PoE+ 1
14.07.2023 Анатолий Карпов -

Анатолий Карпов, SoftWell: Через полтора-два года все банки перейдут на отечественное ПО

 1
11.07.2023 D-Link представила новую серию гигабитных PoE-коммутаторов DSS-200G 1
05.07.2023 Рынок СПФИ Московской биржи перешел с индекса LIBOR на индекс SOFR 1
27.04.2023 Московская биржа перешла на индекс RUONIA на рынке СПФИ 1
02.03.2023 ВТБ построил цифровой бэк-офис 1
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G 1
31.10.2022 Next Mobile стал партнером ООО «Тетрон» 1
31.05.2022 MES2424P – новинка в линейке PoE-коммутаторов доступа Eltex 1
05.04.2022 D-Link представила российское ПО для коммутаторов серий DGS-1210 и DGS-1250 1
30.12.2021 Как создать новогоднее настроение с помощью современной техники: советы ZOOM 1
30.07.2021 Почему Росбанк внедрил Oracle FLEXCUBE для автоматизации операций на рынках капитала 1
04.02.2021 TP-Link представила новый мультигигабитный коммутатор в линейке Omada. Фото 1
12.10.2020 «Диасофт» роботизировал электронный документооборот с СЭД НРД 1
27.12.2019 «Ак барс банк» и «Диасофт» реализуют совместный проект по автоматизации работы банка на финансовых рынках 1
18.02.2019 Турецкий разработчик Mubitek выбрал российский C3D Toolkit для развития САПР штампов 1
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 1
21.08.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные коммутаторы DGS-3000 1
25.06.2018 «Армо-Системы» представила новые промышленные управляемые коммутаторы с пропускной способностью 128 Гбит/с 1
27.04.2018 D-Link представила мультигигабитные коммутаторы c поддержкой 2.5GBASE-T 1
06.02.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные PoE-коммутаторы 1
30.01.2017 Mitsubishi Electric представила светодиодный дисплей для центров управления 1
10.10.2016 D-Link представил настраиваемый коммутатор с оптическими портами 10G SFP+ 1
29.04.2016 TP-Link оборудовала лаборатории двух российских учебных заведений современными сетевыми решениями 1
26.01.2016 D-Link расширил линейку управляемых гигабитных коммутаторов DGS-1210/ME 1
06.08.2015 D-Link расширил линейку гигабитных настраиваемых коммутаторов серии Web Smart 1
05.08.2015 Qtech начал производство новой серии коммутаторов для сегментов Enterprise/SOHO 1
28.07.2015 D-Link представил новый управляемый стекируемый коммутатор DGS-1510-28XMP c 4 портами 10G SFP+ и поддержкой PoE 1
18.03.2014 TP-Link выпустил Smart-коммутатор с 24 гигабитными портами с поддержкой PoE и 4 комбинированными разъемами SFP 1

Публикаций - 113, упоминаний - 119

STP и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 395 26
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 13
Diasoft - Диасофт 1144 7
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 5
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 5
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 5
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 4
HP 3Com 681 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
Softwell - СофтВел 26 3
Cisco Systems 5372 3
Microsoft Corporation 25775 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Intel Corporation 12811 3
TP-Link - ТП-Линк 231 3
БИС - Банковские информационные системы 104 2
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 2
Thales Group 143 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Ростелеком 10948 2
9594 2
Oracle Corporation 7074 2
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Qtech - Кьютэк 211 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Netgear 253 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 42 1
ВестКолл - WestCall 90 1
Tata Consultancy Services 75 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 47 1
S8 Capital - С8 Капитал 51 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 1
Tetron - Тетрон 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Россети Ленэнерго 1699 2
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 2
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
Alpari - Альпари 67 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Ball Aerospace & Technologies 49 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
Reebok 14 1
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 9 1
Ватутинки Пансионат 22 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Beurer - Бойрер 19 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
Cookpad - Кукпэд рус 3 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Альфа-Банк 1979 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Ак Барс Банк 283 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 3
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 2
U.S. Department of Defense - ORS Office - Operationally Responsive Space 4 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 74 48
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 48
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 44
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 42
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 377 41
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 41
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 41
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 131 37
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 233 35
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 34
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 33
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 32
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 570 31
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 31
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 28
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 27
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 26
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 50 24
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 23
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 266 23
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 302 23
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 23
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 145 22
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 547 21
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
MSTP - Multiple Spanning Tree Protocol 50 19
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 19
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 73 18
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 58 17
IPv4 - Internet Protocol version 4 275 17
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 16
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 14
QoS - Quality of service - DiffServ - Differentiated Services - Модель в области компьютерных сетей - DSCP - Differentiated Services Code Point - механизм управления качеством обслуживания (QoS) в IP-сетях 59 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 417 14
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 14
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 813 14
Port Security - функция коммутатора 26 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 13
D-Link LBD - Loopback Detection 33 17
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 9
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 9
D-Link Safeguard Engine 20 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
D-Link ISM VLAN 15 7
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 6
D-Link DMS - D-Link DES - D-Link DIS - серия коммутаторов 18 4
D-Link D-View 10 4
Linux OS 11533 4
D-Link Network Assistant 6 3
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 5 3
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 76 3
D-Link Green 6 3
MAS Elektronik AG - HardLink 23 3
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Netgear VPN ProSafe 52 2
Allied Telesis - AlliedWare Plus OS 12 2
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 2
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 2
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 2
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 2
Softwell - RuTerminal 19 2
Google Android 15243 2
Microsoft Office 4170 2
Аскон - C3D Labs - C3D Converter 13 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 63 1
Cisco Discovery Protocol - CDP 2 1
Siemens Digital Industries Software - D-Cubed 1 1
НТР - Новые телеком-решения 37 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 1
Аскон - C3D Labs - C3D Vision - C3D Web Vision 11 1
TP-Link Omada SDN 15 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 1
Аскон - C3D Labs - C3D Solver 4 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
Карпов Анатолий 26 3
Битуев Борис 2 2
Локтионов Роман 3 2
Бондаренко Михаил 59 2
Новиков Дмитрий 41 1
Зыков Олег 18 1
Жилко Сергей 2 1
Шубин Сергей 25 1
Диркс Наталья 6 1
Мухаметзянов Айдар 2 1
Селезнев Максим 8 1
Финкин Алексей 2 1
Крахмалев Сергей 1 1
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Куликов Денис 27 1
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Паснюк Елена 6 1
Завизион Евгений 6 1
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Mehta Dewang - Мехта Деванг 7 1
Бинташ Мустафа 1 1
Столяр Станислав 1 1
Сорокин Георгий 2 1
Хафизов Айтуган 1 1
Дрожжин Артем 12 1
Изотов Денис 1 1
Самодуров Михаил 3 1
Кулибанова Виктория 3 1
Агафонов Константин 2 1
Симакина Анастасия 4 1
Фрейдкин Алексей 1 1
Уймин Антон 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Европа 24964 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 8
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Индия - Bharat 5869 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 3
Германия - Гамбург 185 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
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Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
Азия Восточная 191 1
США - Аляска 246 1
Беларусь - Брестская область - Брест 66 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 114 1
Беларусь - Могилев 47 1
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Беларусь - Витебская область - Витебск 88 1
Беларусь - Гомельская область - Гомель 78 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 121 1
США - Аляска - Кадьяк 11 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Дания - Королевство 1337 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Металлы - Медь - Copper 862 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 104 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
LIBOR - London Interbank Offered Rate - Лондонская межбанковская ставка предложения 47 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Bloomberg 1627 2
9to5Mac 70 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
9to5Google 60 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
УРТК - Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 4 1
TP-Link Учебный центр 1 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
CSTB Telecom & Media 83 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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