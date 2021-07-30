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STP
Spanning Tree Protocol
Канальный протокол сети Ethernet



30.07.2021 Почему Росбанк внедрил Oracle FLEXCUBE для автоматизации операций на рынках капитала 2
04.02.2021 TP-Link представила новый мультигигабитный коммутатор в линейке Omada. Фото 1
27.12.2019 «Ак барс банк» и «Диасофт» реализуют совместный проект по автоматизации работы банка на финансовых рынках 1
18.02.2019 Турецкий разработчик Mubitek выбрал российский C3D Toolkit для развития САПР штампов 1
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 1
25.06.2018 «Армо-Системы» представила новые промышленные управляемые коммутаторы с пропускной способностью 128 Гбит/с 1
27.04.2018 D-Link представила мультигигабитные коммутаторы c поддержкой 2.5GBASE-T 1
30.01.2017 Mitsubishi Electric представила светодиодный дисплей для центров управления 1
10.10.2016 D-Link представил настраиваемый коммутатор с оптическими портами 10G SFP+ 1
29.04.2016 TP-Link оборудовала лаборатории двух российских учебных заведений современными сетевыми решениями 1
06.08.2015 D-Link расширил линейку гигабитных настраиваемых коммутаторов серии Web Smart 1
18.03.2014 TP-Link выпустил Smart-коммутатор с 24 гигабитными портами с поддержкой PoE и 4 комбинированными разъемами SFP 1
25.12.2013 R-Style Softlab обновила функционал решения RS-Securities V.6 для банков 1
03.12.2013 Центр мониторинга ОКС7 «Ростелекома» 1
24.10.2013 ВТБ: Корпоративный эмулятор SWIFT обрабатывает 120 тыс. транзакций в час 1
09.10.2013 «Синимекс» оптимизировал концентратор финансовых транзакций ВТБ 1
16.08.2013 МВД приобретет оборудование для модернизации коммутационных узлов ИМТС ОВД на 215 млн руб. 1
16.08.2013 На закупку оборудования для модернизации транспортной сети ЦА МВД РФ потратят 154 млн руб. 1
25.07.2013 «Сбербанк» упростил процесс выплаты заработной платы 1
01.03.2013 Новый форекс-брокер вышел на международный финансовый рынок 1
21.05.2012 D-Link представил новую серию настраиваемых коммутаторов DGS-1500-XX с расширенным функционалом 1
16.11.2010 Brocade выпустила новое семейство коммутаторов Ethernet fabric для виртуализированных ЦОД и «облаков» 2
18.10.2010 D-Link представил новые управляемые гигабитные коммутаторы 1
18.10.2010 «Ситроникс» заключил новые контракты с Sistema Shyam TeleServices на общую сумму $22 млн 2
23.10.2009 «Альпари» открыла доступ к электронной торговле через Currenex 1
23.04.2009 ZyXEL расширяет возможности коммутаторов Metro Ethernet 1
05.02.2009 Allied Telesis на CSTB-2009: решения для создания мультисервисной сети 1
07.06.2008 D-Link выпустил новое ПО для управляемых коммутаторов 1
26.05.2008 Интернет-рынок Петербурга: разгорается маркетинговая война 1
20.03.2008 ZyXEL представил маршрутизирующий коммутатор для сетей 10G Ethernet 1
28.09.2007 D-Link выпустил новую версию коммутатора DES-2108 1
26.09.2007 D-Link пополнил линейку управляемых коммутаторов 1
12.07.2007 Allied Telesis вывел на рынок новый 48-портовый управляемый коммутатор 1
26.06.2007 «Вераз» упростит переход интеллектуальных сетей телефонной связи ТФОП к IP 1
01.06.2007 ZyXEL расширяет функциональность коммутаторов 1
14.03.2007 TRENDnet представил новый интеллектуальный оптический медиаконвертор 1

Публикаций - 37, упоминаний - 40

STP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

D-Link 209 2
Diasoft - Диасофт 365 1
Аскон - Ascon 189 1
C3D Labs 21 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6951 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 486 1
Mubitek 1 1
Lantech Communications Global 4 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2279 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1407 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 210 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 23 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1794 8
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 181 8
Web Interface - Веб-интерфейс 183 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1216 4
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 153 3
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 43 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7592 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 159 3
MLD Snooping - Multicast Listener Query 10 2
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 16 2
ERPS - Ethernet Ring Protection Switching 10 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 317 2
PoE - Power over Ethernet 296 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 588 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 717 1
Брокерское обслуживание - Брокерские услуги - Брокерский счет 9 1
IEEE - 802.3az Energy Efficient Ethernet 22 1
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 63 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 575 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3148 1
MSTP - Multiple Spanning Tree Protocol 3 1
sFlow - стандарт для мониторинга компьютерных сетей, беспроводных сетей и сетевых устройств 12 1
IGES - Digital Representation for Communication of Product Definition Data - Цифровое представление для обмена данными определяющими продукт - Двумерный-трехмерный векторный формат графики 10 1
Wi-Fi 802.11ac Wave - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 25 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 70 1
HDBaseT - Стандарт передачи данных 13 1
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 20 1
Port Security - функция коммутатора 17 1
IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 31 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 42 1
PI-планирование - Product Increment Planning 1 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 480 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5653 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 630 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1692 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2150 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1337 1
Gigabit Ethernet 398 1
IEEE - Стандарты пакетной передачи данных Ethernet 12 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 142 1
D-Link LBD - Loopback Detection 22 2
Apple Mac 1511 2
Cisco Discovery Protocol - CDP 1 1
Oracle FlexCube (FCUBS) 8 1
D-Link DMS - серия мультигигабитных коммутаторов 1 1
D-Link ISM VLAN 7 1
C3D Solver 3 1
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 4 1
D-Link Network Assistant 6 1
C3D Vision 5 1
Siemens PLM Software D-Cubed 1 1
C3D Converter 4 1
Google Android 10755 1
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 10 1
Lantech IPGS - Ethernet коммутаторы 1 1
C3D Modeler 7 1
C3D Toolkit 10 1
Diasoft FA# Beans - Diasoft Financial Architecture 15 1
Зыков Олег 13 1
Жилко Сергей 1 1
Финкин Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 60538 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8494 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18559 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 373 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15399 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7978 1
Индия - Республика 2292 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2186 1
Европа 4032 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1289 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 635 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1264 2
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 109 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4190 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805437, в очереди разбора - 709108.
Создано именных указателей - 46513.
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