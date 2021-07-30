Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
STP
Spanning Tree Protocol
Канальный протокол сети Ethernet
Публикаций - 37, упоминаний - 40
STP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2279 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1407 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 210 2
|ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 23 1
|Зыков Олег 13 1
|Жилко Сергей 1 1
|Финкин Алексей 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805437, в очереди разбора - 709108.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 805437, в очереди разбора - 709108.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru