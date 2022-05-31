MES2424P – новинка в линейке PoE-коммутаторов доступа Eltex

MES2424P – новый управляемый коммутатор доступа от Eltex. Он поддерживает подключение конечного оборудования по PoE/PoE+ к сетям предприятий и операторов связи и обладает всеми необходимыми функциями для стабильной и безопасной работы сети. Серийный выпуск назначен на 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

MES2424P оснащен 24 портами 1 Гбит/с, четырьмя оптическими uplink-портами 10 Гбит/c и консольным портом RJ-45. Общая пропускная способность – 128 Гбит/с, производительность – 95 млн пакетов/с.

Основные функции интерфейсов: автоматическое определение полярности кабеля (Auto MDI/MDIX); защита от блокировки очереди (HOL); управление потоком (IEEE 802.3X); зеркалирование трафика (SPAN/RSPAN); поддержка сверхдлинных кадров до 12288 байт.

MES2424P поддерживает подключение конечных устройств по PoE/PoE+. Бюджет PoE – 370 Вт. На порт подается до 30 Вт. Этого достаточно для подключения требовательного к мощности оборудования. Это могут быть устройства, размещенные как на улице (системы видеонаблюдения, общественные точки доступа Wi-Fi 6, датчики IoT и т. д.), так и в офисах (внутренние точки доступа, IP-телефоны, IP-камеры, датчики и т. д.).

MES2424P

MES2424P имеет встроенный блок питания, работающий в диапазоне напряжений 170–264 В. Если электропитание пропадет, коммутатор гарантированно оповестит об этом по Syslog и SNMP благодаря аппаратной поддержке Dying Gasp. Это поможет быстро ликвидировать проблему и возобновить работу устройства. Реализована возможность восстановления работы конечных устройств при неполадках путем удаленной перезагрузки.

В MES2424P применяется активная система охлаждения из двух вентиляторов с регулируемой скоростью работы. Благодаря этому достигается тихая работа коммутатора. Это позволяет устанавливать его в непосредственной близости от рабочих мест – в офисах, комнатах охраны и т. д.

MES2424P обеспечивает отказоустойчивость системы и безопасность соединения за счет следующих функций: STP, RSTP, MSTP, LBD, STP Loop Guard – защита от образования петель, в том числе широковещательных; предотвращение атак DOS, ARP и BPDU; защита от подмены IP-адресов (IP Source Guard); списки управления доступом на основе IPv4 и IPv6 (L2–L4 ACL); защита от одноадресного, многоадресного и широковещательного шторма.

MES2424P поддерживает клиенты Radius и TACACS+. Они необходимы как для контроля доступа пользователей в общественные сети (Radius), так и администрирования самого коммутатора.

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MES2424P обладает всеми необходимыми функциями для управления multicast-трафиком и предоставления доступа к сервисам, критичным к задержкам: IGMP Snooping v. 1, 2, 3; IGMP Snooping Fast Leave на основе порта; MVR – передача мультикастового потока между разными VLAN; MLD Snooping v. 1, 2.

MES2424P поддерживает функции качества обслуживания (QoS). Например, это важно при трансляции с IP-камер, подключении большого количества точек доступа, аудио-, видеоконференций и IPTV.

MES2424P поддерживает автоматическое резервирование, загрузку и выгрузку конфигурационного файла по TFTP/SFTP.

Управление и обновление осуществляется с помощью SNMP, CLI (Telnet, SSH, Console), веб-интерфейса, а также облачной системы управления Eltex ECCM .

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MES2424P – современный PoE-коммутатор доступа, обладающий необходимым функционалом для работы с Multicast и защитой от различных угроз. MES2424P ориентирован на бизнес разного уровня, госсектор и операторов связи.