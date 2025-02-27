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MLD Snooping Multicast Listener Query



27.02.2025 D-Link представляет новую серию мультигигабитных управляемых коммутаторов DMS-1250 1
27.11.2024 Роскомнадзор покупает за 137 миллионов СХД, чтобы заменить иностранную 1
11.12.2023 Origo представила новые управляемые L3-коммутаторы OS6112F и OS3228F с оптическими портами SFP и 10G SFP+ 1
19.07.2023 Компания ORIGO представляет новые управляемые L2-коммутаторы OS3110P/135W и OS3120P/250W с поддержкой PoE+ 1
31.05.2022 MES2424P – новинка в линейке PoE-коммутаторов доступа Eltex 1
25.09.2019 D-Link начала поставки новых гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов 1
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 1
21.08.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные коммутаторы DGS-3000 1
27.04.2018 D-Link представила мультигигабитные коммутаторы c поддержкой 2.5GBASE-T 1
06.02.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные PoE-коммутаторы 1
10.10.2016 D-Link представил настраиваемый коммутатор с оптическими портами 10G SFP+ 1
26.01.2016 D-Link расширил линейку управляемых гигабитных коммутаторов DGS-1210/ME 1
08.06.2015 D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet 1
18.05.2012 D-Link расширил линейку управляемых коммутаторов серии DES-3200-xx 1
09.06.2011 D-Link представил новый управляемый коммутатор серии xStack для сетей Metro Ethernet 1
18.10.2010 D-Link представил новые управляемые гигабитные коммутаторы 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

MLD Snooping и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 366 11
Eltex - Предприятие Элтекс 156 1
T.Hunter 38 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2760 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 2
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 126 14
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 474 13
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2902 13
Web Interface - Веб-интерфейс 1695 13
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 323 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 12
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 111 11
IPv4 - Internet Protocol version 4 252 10
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 381 10
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 214 10
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 505 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11137 10
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 381 9
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 135 9
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 102 9
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 235 9
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 53 9
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 247 9
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 800 9
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 320 8
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 763 7
ERPS - Ethernet Ring Protection Switching 14 7
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 48 7
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2116 7
Командная строка - Command Line 372 7
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3653 6
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 972 6
LLDP - Link Layer Discovery Protocol - протокол канального уровня 28 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5766 6
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 252 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3134 5
Port Security - функция коммутатора 21 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4112 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2504 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10821 5
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 212 5
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 53 5
D-Link LBD - Loopback Detection 30 12
D-Link ISM VLAN 12 7
D-Link Safeguard Engine 18 7
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 14 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 2
D-Link Network Assistant 6 2
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 4 1
D-Link DMS - серия мультигигабитных коммутаторов 3 1
Eltex ECCM 2 1
Microsoft NLB IPv6 1 1
D-Link D-View 8 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 645 2
Россия - РФ - Российская федерация 145613 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 1
Европа 21812 1
Азия Восточная 173 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4983 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 272 1
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