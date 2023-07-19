Компания ORIGO представляет новые управляемые L2-коммутаторы OS3110P/135W и OS3120P/250W с поддержкой PoE+

Компания ORIGO представляет новые управляемые L2 PoE-коммутаторы – OS3110P/135W и OS3120P/250W. Новинки рекомендованы для применения на предприятиях малого и среднего бизнеса, в бюджетных организациях и учебных заведениях, которым требуется недорогое решение гигабитного доступа с современными функциями управления и поддержкой PoE+. Об этом CNews сообщили представители ORIGO.

Основные возможности коммутаторов OS3110P/135W и OS3120P/250W

Гигабитные порты 802.3af/at PoE+: соответствуют требованиям к электропитанию большинства внешних и внутренних камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и других PoE-устройств с потребляемой мощностью до 30 Вт.

Гигабитные uplink-порты SFP: обеспечивают высокоскоростное подключение к сети предприятия по оптике.

OS3110P/135W

Грозозащита до 4 кВ/ ESD-защита до 8 кВ: позволяет защитить коммутатор и подключенное к нему оборудование от импульсов наведенного напряжения, вызванных грозовыми разрядами.

Функция PD Alive: отслеживает состояние подключенного PoE-оборудования и в случае зависания помогает автоматически восстановить его работу.

Полный набор L2-функционала, включая 802.1Q VLAN, QoS уровня Enterprise, IGMP/MLD Snooping для эффективной обработки multicast-трафика, поддержка LACP, LoopBack Detection и STP/RSTP/MSTP для большей производительности и отказоустойчивости соединений.

Защита сети: контроль сетевого трафика с помощью ACL, аутентификация 802.1X, поддержка RADIUS и TACACS+, защита от DoS-атак.

OS3120P/250W

Статическая маршрутизация: OS3110P/135W дополнительно поддерживает создание статических маршрутов IPv4/IPv6.

Управление: Web-интерфейс, CLI (консольный порт, Telnet, SSH), SNMP.

В комплект поставки входит набор для установки в 19-дюймовую стойку и консольный кабель.

Коммутаторы OS3110P/135W и OS3120P/250W доступны для заказа у дистрибьюторов и партнеров компании. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $153 и $316 соответственно.

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ORIGO – сетевое оборудование, разрабатываемое и производимое группой компаний, объединенных единым менеджментом и имеющих более чем 30-летний опыт контрактного производства для американских и европейских торговых марок. Все выпускаемое оборудование разрабатывается и производится конструкторами и технологами на собственных производственных мощностях, расположенных в Восточной Азии.