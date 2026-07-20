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MSTP Multiple Spanning Tree Protocol

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.07.2026 Новый российский промышленный управляемый коммутатор L3 «Симанитрон» SWMGR-84XG-MD для объектов энергетики и транспортной автоматизации 1
22.12.2025 D-Link начала продажи коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250 с новым ПО 1
15.09.2025 «АРМО-Системы» начала поставлять 10-гигабитные модульные управляемые коммутаторы SWMR10G-244M бренда Symanitron с гибкой конфигурацией интерфейсов 1
31.03.2025 D-Link выпустила новое ПО для коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250 1
27.03.2025 D-Link представляет новую серию стекируемых 10G управляемых L3-коммутаторов DXS-3410 с Uplink-портами 25G SFP28 1
25.03.2025 Коммутаторы Qtech серии QSW-3750 подтвердили статус ТОРП 1
12.02.2024 Улучшения в среде разработки SystemeHD Works: FBD-программирование с вложенными вызовами функций 1
11.12.2023 Origo представила новые управляемые L3-коммутаторы OS6112F и OS3228F с оптическими портами SFP и 10G SFP+ 1
19.07.2023 Компания ORIGO представляет новые управляемые L2-коммутаторы OS3110P/135W и OS3120P/250W с поддержкой PoE+ 1
31.05.2022 MES2424P – новинка в линейке PoE-коммутаторов доступа Eltex 1
04.02.2021 TP-Link представила новый мультигигабитный коммутатор в линейке Omada. Фото 1
08.07.2020 China Mobile и Huawei завершили пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао 1
24.10.2018 2Test поставила коммутаторы транспортной серии для системы мониторинга на водном транспорте «Мортеха» 1
25.06.2018 «Армо-Системы» представила новые промышленные управляемые коммутаторы с пропускной способностью 128 Гбит/с 2
27.10.2016 D-Link представил коммутатор с увеличенным количеством медных портов 1
29.04.2016 TP-Link оборудовала лаборатории двух российских учебных заведений современными сетевыми решениями 1
18.03.2014 TP-Link выпустил Smart-коммутатор с 24 гигабитными портами с поддержкой PoE и 4 комбинированными разъемами SFP 1
21.05.2012 D-Link представил новую серию настраиваемых коммутаторов DGS-1500-XX с расширенным функционалом 1
18.05.2012 D-Link расширил линейку управляемых коммутаторов серии DES-3200-xx 1
08.12.2010 Qtech выпустил новые модули для MSTP 1
10.11.2010 «Ай-Теко» модернизировала магистральную сеть «Башинформсвязи» 1
18.10.2010 D-Link представил новые управляемые гигабитные коммутаторы 1
14.10.2010 D-Link выпустил новое ПО для коммутаторов DES-1210-28/ME семейства Metro Ethernet 1
16.12.2008 В ХМАО-Югре строят единую сеть связи на базе решений Cisco 1
18.08.2008 Korenix выпустила новый управляемый коммутатор 1
16.06.2008 «Голден Телеком» выбрал ECI Telecom для развертывания городской сети DWDM/ROADM 1
13.05.2008 D-Link пополнил линейку управляемых коммутаторов 1
24.03.2008 MRV представила новый 48-портовый гигабитный коммутатор 1
20.03.2008 ZyXEL представил маршрутизирующий коммутатор для сетей 10G Ethernet 2
17.01.2008 УРС построили транспортную сеть протяженностью свыше 12 тыс. км 1
21.12.2007 ZyXEL анонсирует новые микропрограммы для Ethernet-коммутаторов 3
15.11.2007 ECI Telecom расширит сеть Henan Power в Китае 1
13.09.2007 D-Link выпустил новые управляемые коммутаторы Gigabit Ethernet 1
04.07.2007 D-Link представила новый гигабитный коммутатор 1
01.06.2007 ZyXEL расширяет функциональность коммутаторов 2
11.04.2007 ECI Telecom: широкополосный доступ атакует регионы 1
14.03.2007 ECI Telecom создает региональную волоконно-оптическую сеть для "Укртелекома" 1
14.03.2007 "Востсибсвязь" вводит в эксплуатацию городскую высокоскоростную оптическую сеть 1
13.03.2007 В "Укртелекоме" завершена вторая очередь оптической сети национального масштаба 1
08.02.2007 D-Link анонсировал новую серию управляемых коммутаторов 1

Публикаций - 50, упоминаний - 56

MSTP и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 395 12
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 4
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 4
Cisco Systems 5362 4
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 3
Huawei 4646 3
TP-Link - ТП-Линк 230 3
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 3
Укртелеком - Ukrtelecom 244 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 368 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
ORIGO 18 2
Qtech - Кьютэк 198 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 1
HP 3Com 681 1
Lantech Communications Global 5 1
Stins Coman - RiT Technologies - РиТ СНГ 29 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 1
Bezeq Israel Telecom - Bezeq Telecommunications - Безек - Безек Бейнлеуми 30 1
ECI - Electronic Company of Israel 1 1
Симанитрон - Symanitron - Симанитрон-Электроника НПП 9 1
Siemens AG - Siemens Group 2669 1
Telematics 15 1
АРМО ГК 184 1
Востсибсвязь 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
Quark 23 1
Югрател - Югрателеком 11 1
Accton Technology - SMC Networks 26 1
Veraz Networks - Вераз Нетворкз 10 1
AESP - Advanced Electronic Support Products 27 1
ПЛКСистемы 15 1
Ростелеком 10908 1
МегаФон 10682 1
Microsoft Corporation 25739 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15663 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 3
Россети Ленэнерго 1698 1
РЖД - Российские железные дороги 2091 1
UPS 216 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2789 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3863 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5408 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 618 27
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 74 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17937 24
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3353 22
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 131 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13440 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27310 20
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 376 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11489 19
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 112 19
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6637 18
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 481 18
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 143 18
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 17
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3890 17
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 17
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 72 16
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2259 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13182 16
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 301 15
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 233 15
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 266 14
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 543 14
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4545 12
IPv4 - Internet Protocol version 4 275 12
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 565 12
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 58 10
QoS - Quality of service - DiffServ - Differentiated Services - Модель в области компьютерных сетей - DSCP - Differentiated Services Code Point - механизм управления качеством обслуживания (QoS) в IP-сетях 59 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4985 10
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 417 9
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1085 9
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 462 9
Web Interface - Веб-интерфейс 2031 9
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 566 9
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6833 9
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 50 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8680 8
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3160 8
Port Security - функция коммутатора 26 7
D-Link LBD - Loopback Detection 33 9
D-Link Safeguard Engine 20 7
D-Link ISM VLAN 15 6
Cisco ONS SONET MSPP - Synchronous Digital Hierarchy - Multiservice Provisioning Platform 11 4
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 4
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 3
Huawei OptiX 24 3
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 2
D-Link D-View 10 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3105 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
D-Link Network Assistant 6 1
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 5 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1072 1
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 1
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Cisco ROADM 1 1
HP 3Com - 3Com Network Supervisor - 3Com Network Administrator - 3Com Network Direct 8 1
HP 3Com - 3Com Switch 8 1
HP 3Com - 3Com XRN Interconnect Kit 5 1
Microsoft NLB IPv6 1 1
Cisco IP NGN - Cisco IP New Generation Network 16 1
Cisco DWDM - Cisco IPoDWDM 2 1
Eltex ECCM - Eltex Cloud Configuration Manager - Eltex Configuration and Control Manager 22 1
2Test Open-Vision 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeHD 8 1
Lantech InstaView 1 1
D-Link Green 6 1
AESP - SignaMax - кабельная система 6 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 424 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 725 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 1
Lantech IPGS - Ethernet коммутаторы 4 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 60 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2391 1
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Cisco Discovery Protocol - CDP 2 1
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TP-Link Учебный центр 1 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 347 1
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УРТК - Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 4 1
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