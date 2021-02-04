TP-Link представила новый мультигигабитный коммутатор в линейке Omada. Фото

TP-Link представила новый JetStream управляемый коммутатор TL-SG3210XHP-M2. Устройство обладает двумя uplink‑портами 10 Гбит/с и восемью мультигигабитными портами PoE+ 2,5 Гбит/с, которые обеспечивают высокую пропускную способность и ультранизкую задержку для создания полноценной сети в экосистеме Omada SDN.

Пропускной способности нового коммутатора будет достаточно для подключения точек доступа с мультигигабитным портом LAN и поддержкой Wi‑Fi 6, например, таких как TP-Link EAP660HD. Благодаря поддержке стандарта PoE 802.3at/af, коммутатор способен одновременно передавать данные и питание по одному кабелю Ethernet. Общий бюджет PoE в 240 Вт делает его подходящим для использования малыми/средними предприятиями, а также в сфере видеонаблюдения.

TL-SG3210XHP-M2 оснащен двумя SFP+ слотами со скоростью до 10 Гбит/с, которые обеспечат неблокирующую коммутационную способность и ультранизкую задержку, что позволит без труда создать надежное подключение как с серверами, так и другими коммутаторами.

Также устройство поддерживает широкий набор функций уровня 2+ и 3, которые позволят предприятиям и интернет‑провайдерам создавать масштабируемую и надежную сеть.

Управляемый коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2

Расширенные функции управления — TL‑SG3210XHP-M2 поддерживает широкий набор функций уровня 2+, включая 802.1Q Tag VLAN, зеркалирование порта, STP/RSTP/MSTP, LACP и управление потоком 802.3x. Функция отслеживания сетевого трафика IGMP Snooping обеспечивает оптимизированную передачу мультикаст‑потока исключительно к конечным получателям, избавляясь от ненужного трафика, в то время как функция IGMP throttling & filtering контролирует каждого пользователя на уровне порта для предотвращения несанкционированного мультикаст‑доступа.

Защита сети — коммутатор обладает функциями привязки по IP‑MAC‑порту‑VID, а также защитой портов от сетевых штормов и функцией DHCP Snooping, защищающих от множества сетевых атак. Кроме того, функция списков контроля доступа (ACL, L2–L4) позволит ограничивать доступ к важным сетевым ресурсам, отклоняя пакеты на основании MAC‑адреса, IP‑адреса, TCP/UDP‑портов и VLAD ID.

Расширенные функции приоритизации данных — приоритизация голосового и видеотрафика выполняется по IP‑адресу, MAС‑адресу, порту TCP, порту UDP и не только. Технология QoS позволит сохранить плавность голосовых и видеоприложений, даже при невысокой пропускной способности.

Функции для интернет-провайдеров — устройство поддерживает набор функций, таких как sFlow, QinQ, L2PT, PPPoE ID Insertion и IGMP-аутентификация. Протоколы 802.3ah OAM и DLDP упрощают мониторинг и устранение неполадок сетей Ethernet.

Коммутатор TL-SG3210XHP-M2 совместим с программным и аппаратным контроллером Omada SDN.

Решения TP-Link Omada разработаны специально для гостиниц, образовательных и медицинских учреждений, офисов, конференц-залов, предприятий торговли и складов. Они способны обеспечивать высококачественное и широкое покрытие Wi-Fi в условиях высокой плотности клиентов (благодаря точкам доступа с поддержкой Wi-Fi 6), подходят для развертывания решений, связанных с Wi-Fi аналитикой в ритейле, а также для беспроводного и проводного подключения клиентов в офисах, в том числе для реализации сценариев, связанных с видеонаблюдением.