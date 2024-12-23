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IEEE 802.1 ad QinQ сетевой стандарт Ethernet



23.12.2024 Евгений Карпов, vStack, корпорация ITG: К 2030 году гиперконвергентный подход станет в России преимущественным 1
26.01.2022 Qtech представила коммутатор доступа QSW-3420 1
04.02.2021 TP-Link представила новый мультигигабитный коммутатор в линейке Omada. Фото 1
05.08.2015 Qtech начал производство новой серии коммутаторов для сегментов Enterprise/SOHO 1
28.11.2014 В линейке ZyXEL появился новый гигабитный управляемый коммутатор MGS3520-28 1
21.11.2014 Qtech анонсировал линейку телеком-оборудования для корпоративных пользователей и госструктур 1
27.05.2011 TP-Link выпустил новое поколение управляемых коммутаторов серии JetStream для СМБ 1
13.08.2010 «ТТК-Самара» модернизировала свою городскую сеть 1
19.01.2010 QTECH произвела обновление линейки Ethernet коммутаторов доступа 1
16.09.2008 ZyXEL представил новую линейку коммутаторов Metro Ethernet 1
20.03.2008 ZyXEL представил маршрутизирующий коммутатор для сетей 10G Ethernet 1
06.03.2008 Verysell поставила высокопроизводительные коммутаторы «Смолтелекому» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

IEEE 802.1 ad и организации, системы, технологии, персоны:

Qtech - Кьютэк 170 4
ZyXEL Communications 291 3
TP-Link - ТП-Линк 205 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp - H3C Group - H3C Technologies 39 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 97 1
Verysell - Верисел 317 1
Nutanix 98 1
ITG - ITglobal.com - Serverspace 31 1
Broadcom - VMware 2359 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 13 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 20 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Металлург КБ 23 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 6
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 319 6
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 798 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 6
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 500 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 4
ISC DHCPD - ISC DHCP daemon - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface 197 4
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 108 4
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 125 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 3
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 379 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 3
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 229 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 3
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 102 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 2
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 68 2
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 369 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 2
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 82 2
VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol - сетевой протокол доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза 30 2
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 247 2
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 30 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 717 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 90 1
TP-Link Omada SDN 14 1
Qtech QSW - серия коммутаторов 12 1
D-Link LBD - Loopback Detection 29 1
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 1
ITG - ITglobal.com - vStack Backup 1 1
ITG - ITglobal.com - vStack Storage 2 1
ITG - ITglobal.com - vStack VDI 1 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 1
Шубин Сергей 25 2
Колесник Андрей 23 1
Завизион Евгений 6 1
Карпов Евгений 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 482 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Металлы - Медь - Copper 791 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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