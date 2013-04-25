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Multicast Мультивещание Многоадресное вещание



25.04.2013 Avaya представила новые технологии для коммутируемых сетей

ния, демонстрирующие достижения компании в сфере технологий коммутируемых сетей, среди которых первое в отрасли мультисервисное конечное устройство и новая модель построения сетей с использованием IP Multicast, значительно повышающая эффективность, надежность и масштабируемость по сравнению с традиционными подходами. Avaya Vena Fabric Connect трансформирует всю структуру сети, от дата-центр
07.07.2011 ММВБ и EPAM запускают публичное тестирование нового FIX/FAST-решения для получения данных о биржевых торгах в режиме реального времени

ая структура в России и странах СНГ, и компания EPAM Systems, разработчик проектного (заказного) программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе, завершили создание системы MFIX Market Data Multicast. Ее внедрение позволит клиентам ММВБ - брокерским и инвестиционным компаниям - получать рыночные данные о ходе биржевых торгов в FAST-формате по протоколу UDP в режиме multicast

29.06.2001 Web Media Services транслировала дискуссию о развитии телемедицины при помощи новой технологии Helios Multicast

льницы в нескольких регионах России, в которых Web Media Services установила приемные терминалы и подключила их к своей системе HeliosNet. Трансляция проводилась с применением новой технологии Helios Multicast (спутниковое IP-вещание на группу пользователей), разработанной Web Media Services в начале этого года. Для проведения вещания в зале, где проходил круглый стол, была размещена выездн
29.08.2000 "Телеком-Центр" проводит прямую интернет-трансляцию телеканалов ОРТ, РТР, ТВЦ, НТВ и "Культура"

ТВ и "Культура". Трансляция ведется с адреса www.mbone.ru/channels.asp. Cвою помощь в осуществлении интернет-трансляции, предложил РосНИИРОС, являющийся координатором московской точки обмена трафиком Multicast-IX. Тип трафика multicast является оптимальным для широковещательной передачи видео и аудио информации в интернете. Технология multicast позволяет передавать данные на б
16.02.1999 Дебютировала новая технология интерактивного телевидения IP multicast

На прошлой неделе состоялся дебют новой технологии интерактивного телевидения IP multicast. Она позволяет вести трансляцию фильма через Интернет с телевизионным качеством. Уже состоялись первые показы. Согласно прогнозам, с дальнейшим развитием технология получит большое ра

Публикаций - 82, упоминаний - 82

Multicast и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5114 11
Eltex - Предприятие Элтекс 151 9
D-Link - Д-Линк Трейд 361 8
ZyXEL Communications 291 5
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 5
TP-Link - ТП-Линк 205 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 4
AMT Group - АМТ-Груп 351 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 3
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 38 3
Microsoft Corporation 24623 3
Huawei 3932 2
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 2
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 329 2
Milestone 59 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 289 2
Qtech - Кьютэк 170 2
Intel Corporation 12197 2
Ростелеком 9699 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 63 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 2
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 80 2
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 216 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 2
Информ 303 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 2
Broadcom - VMware 2359 1
Dell EMC 5027 1
Oracle Corporation 6687 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Fortinet 387 1
Citrix Systems 812 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 1
Dropbox 498 1
Palo Alto Networks 146 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 39 1
Lockheed Martin 756 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 1
Автокард холдинг 21 1
Спорт-Ин АНО - Спорт Индустрия 1 1
UPS 202 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 24 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Некстер ИК 33 1
Intel Capital 148 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Boeing 1009 1
Walt Disney Company 622 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
Росатом - Белене АЭС 25 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - Федеральное агентство по науке и инновациям 66 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 129 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 50 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 104 1
NORDUnet - National research and education networks 5 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 139 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 26
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 25
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 25
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 22
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 125 22
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 20
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 20
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 19
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 17
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 798 17
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 12
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 11
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 11
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 319 10
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 108 10
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 318 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 10
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 500 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 9
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 8
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 8
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 8
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BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 114 7
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 128 7
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 7
D-Link LBD - Loopback Detection 29 6
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 4
Eltex MES - серия коммутаторов 4 3
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 3
D-Link ISM VLAN 12 3
Microsoft Azure 1408 2
D-Link Network Assistant 6 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Apple iOS 7809 2
D-Link Safeguard Engine 18 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 90 2
JavaScript - JS - язык программирования 1187 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 2
CAS GLORIAD - Global Ring Network for Advanced Application Development - Глобальная кольцевая сеть для развития прикладных исследований 6 2
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Microsoft Office 365 940 1
Fortinet FortiManager 23 1
Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 17 1
Broadcom - VMware VeloCloud 14 1
Citrix VDI 13 1
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 13 1
Brain4Net B4N Service Platform 12 1
Brain4Net B4N CDN-Controller 4 1
Brain4Net B4N SD-WAN Transport 4 1
Cisco CIVS-IPC - серия IP-камер 1 1
HPE Synergy 57 1
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 14 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 41 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 13 1
Avaya Fabric Connect - Avaya Fabric Networking 10 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 1
Qtech QSW - серия коммутаторов 12 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Microsoft Skype 2067 1
Солонин Виталий 89 3
Шалахметова Асель 2 2
Щапов Олег 24 1
Оганесян Артак 31 1
Дронов Дмитрий 26 1
Скобелев Юрий 9 1
Комаров Константин 16 1
Баранова Наталья 5 1
Вишняков Владимир 2 1
Чернович Михаил 3 1
Вайдэр Дмитрий 1 1
Гераскин Петр 1 1
Ковалев Андрей 28 1
Гольцов Александр 77 1
Комиссарук Лев 6 1
Тяпаев Денис 9 1
Немошкалов Александр 11 1
Гусаров Кирилл 4 1
Ложечкин Александр 34 1
Kerravala Zeus - Керравала Зевс 14 1
Попов Олег 51 1
Волков Дмитрий 63 1
Белов Виктор 56 1
Климов Александр 15 1
Толмачева Татьяна 34 1
Богатов Антон 79 1
Кутуков Виктор 4 1
Ребров Павел 4 1
Ермолаев Александр 4 1
Овчинников Борис 129 1
Кочегаров Петр 10 1
Ратников Виктор 20 1
Захаркина Ольга 24 1
Коваль Дмитрий 3 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 127 1
Chambers John - Чемберс Джон 121 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Кислицын Александр 4 1
Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
Гусь Владимир 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 6
Европа 21767 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Европа Восточная 3075 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Индия - Bharat 5431 3
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 3
Израиль 2730 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Япония 13282 2
Германия - Федеративная Республика 12681 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Нидерланды 3517 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
Европа Западная 1481 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 401 1
Казахстан - Республика 5525 1
Украина 7608 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Швеция - Королевство 3619 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 4
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
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Аренда 2416 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Whitebox 5 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 3
Стрим-ТВ - телекомпания 160 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 70 1
Bloomberg 1286 1
Москва Медиа - Москва Доверие - Столица плюс 3 1
AP - Associated Press 2004 1
National Geographic 95 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Silicon 483 1
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
Juniper Research 522 1
Gartner - Гартнер 3556 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Dataquest 347 1
Forrester Research 821 1
IHS Infonetics Research 102 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
TeleGeography Research 40 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
ЧГПУ имени И.Я. Яковлева - Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева 5 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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