Avaya представила новые технологии для коммутируемых сетей ния, демонстрирующие достижения компании в сфере технологий коммутируемых сетей, среди которых первое в отрасли мультисервисное конечное устройство и новая модель построения сетей с использованием IP Multicast, значительно повышающая эффективность, надежность и масштабируемость по сравнению с традиционными подходами. Avaya Vena Fabric Connect трансформирует всю структуру сети, от дата-центр

ММВБ и EPAM запускают публичное тестирование нового FIX/FAST-решения для получения данных о биржевых торгах в режиме реального времени ая структура в России и странах СНГ, и компания EPAM Systems, разработчик проектного (заказного) программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе, завершили создание системы MFIX Market Data Multicast. Ее внедрение позволит клиентам ММВБ - брокерским и инвестиционным компаниям - получать рыночные данные о ходе биржевых торгов в FAST-формате по протоколу UDP в режиме multicast

Web Media Services транслировала дискуссию о развитии телемедицины при помощи новой технологии Helios Multicast льницы в нескольких регионах России, в которых Web Media Services установила приемные терминалы и подключила их к своей системе HeliosNet. Трансляция проводилась с применением новой технологии Helios Multicast (спутниковое IP-вещание на группу пользователей), разработанной Web Media Services в начале этого года. Для проведения вещания в зале, где проходил круглый стол, была размещена выездн

"Телеком-Центр" проводит прямую интернет-трансляцию телеканалов ОРТ, РТР, ТВЦ, НТВ и "Культура" ТВ и "Культура". Трансляция ведется с адреса www.mbone.ru/channels.asp. Cвою помощь в осуществлении интернет-трансляции, предложил РосНИИРОС, являющийся координатором московской точки обмена трафиком Multicast-IX. Тип трафика multicast является оптимальным для широковещательной передачи видео и аудио информации в интернете. Технология multicast позволяет передавать данные на б