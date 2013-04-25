Multicast Мультивещание Многоадресное вещание
|25.04.2013
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Avaya представила новые технологии для коммутируемых сетей
ния, демонстрирующие достижения компании в сфере технологий коммутируемых сетей, среди которых первое в отрасли мультисервисное конечное устройство и новая модель построения сетей с использованием IP Multicast, значительно повышающая эффективность, надежность и масштабируемость по сравнению с традиционными подходами. Avaya Vena Fabric Connect трансформирует всю структуру сети, от дата-центр
|07.07.2011
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ММВБ и EPAM запускают публичное тестирование нового FIX/FAST-решения для получения данных о биржевых торгах в режиме реального времени
ая структура в России и странах СНГ, и компания EPAM Systems, разработчик проектного (заказного) программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе, завершили создание системы MFIX Market Data Multicast. Ее внедрение позволит клиентам ММВБ - брокерским и инвестиционным компаниям - получать рыночные данные о ходе биржевых торгов в FAST-формате по протоколу UDP в режиме multicast
|29.06.2001
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Web Media Services транслировала дискуссию о развитии телемедицины при помощи новой технологии Helios Multicast
льницы в нескольких регионах России, в которых Web Media Services установила приемные терминалы и подключила их к своей системе HeliosNet. Трансляция проводилась с применением новой технологии Helios Multicast (спутниковое IP-вещание на группу пользователей), разработанной Web Media Services в начале этого года. Для проведения вещания в зале, где проходил круглый стол, была размещена выездн
|29.08.2000
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"Телеком-Центр" проводит прямую интернет-трансляцию телеканалов ОРТ, РТР, ТВЦ, НТВ и "Культура"
ТВ и "Культура". Трансляция ведется с адреса www.mbone.ru/channels.asp. Cвою помощь в осуществлении интернет-трансляции, предложил РосНИИРОС, являющийся координатором московской точки обмена трафиком Multicast-IX. Тип трафика multicast является оптимальным для широковещательной передачи видео и аудио информации в интернете. Технология multicast позволяет передавать данные на б
|16.02.1999
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Дебютировала новая технология интерактивного телевидения IP multicast
На прошлой неделе состоялся дебют новой технологии интерактивного телевидения IP multicast. Она позволяет вести трансляцию фильма через Интернет с телевизионным качеством. Уже состоялись первые показы. Согласно прогнозам, с дальнейшим развитием технология получит большое ра
Multicast и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Виталий 89 3
|Шалахметова Асель 2 2
|Щапов Олег 24 1
|Оганесян Артак 31 1
|Дронов Дмитрий 26 1
|Скобелев Юрий 9 1
|Комаров Константин 16 1
|Баранова Наталья 5 1
|Вишняков Владимир 2 1
|Чернович Михаил 3 1
|Вайдэр Дмитрий 1 1
|Гераскин Петр 1 1
|Ковалев Андрей 28 1
|Гольцов Александр 77 1
|Комиссарук Лев 6 1
|Тяпаев Денис 9 1
|Немошкалов Александр 11 1
|Гусаров Кирилл 4 1
|Ложечкин Александр 34 1
|Kerravala Zeus - Керравала Зевс 14 1
|Попов Олег 51 1
|Волков Дмитрий 63 1
|Белов Виктор 56 1
|Климов Александр 15 1
|Толмачева Татьяна 34 1
|Богатов Антон 79 1
|Кутуков Виктор 4 1
|Ребров Павел 4 1
|Ермолаев Александр 4 1
|Овчинников Борис 129 1
|Кочегаров Петр 10 1
|Ратников Виктор 20 1
|Захаркина Ольга 24 1
|Коваль Дмитрий 3 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 127 1
|Chambers John - Чемберс Джон 121 1
|Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
|Кислицын Александр 4 1
|Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
|Гусь Владимир 3 1
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