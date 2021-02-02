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Ратников Виктор

СОБЫТИЯ


02.02.2021 Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей 1
26.12.2018 «Световые Технологии ЭСКО» и «ЭР-Телеком Холдинг» запустили проект «Умный свет» в Ивановской области 1
03.06.2016 «Эр-телеком» купил всероссийского беспроводного оператора 1
24.06.2015 «Энфорта» организовала Wi-Fi на остановках общественного транспорта в Москве 1
08.07.2013 «Энфорта» запускает спутниковый интернет 1
28.01.2013 «Энфорта» вступила в Wi-Fi Alliance 1
10.10.2012 «Энфорта» подключит 150 малых городов 1
14.03.2012 «Энфорта» подвела итоги работы на выборах президента РФ 1
29.08.2011 «Энфорта» провела ребрендинг 1
05.04.2011 «Энфорта» в 2010 г. открыла филиалы в 25 городах России 1
22.06.2010 Руководство «Транстелекома» «сошло» с рельсов 1
14.05.2009 IBS разработала систему кадровой диагностики для «Росатома» 1
29.08.2008 «Энфорта» в сентябре введет в эксплуатацию сети WiMAX еще в 13 городах 1
16.01.2008 «Энфорта» увеличит зону покрытия сети WiMAX до 65 городов 1
21.06.2006 "Энфорта" строит национальную сеть беспроводного широкополосного доступа 1
20.06.2006 "Седиком" завершил первую поставку оборудования Alvarion для "Энфорта" 1
08.11.2005 Широкополосный бум всколыхнет Россию 2
14.04.2004 Доходы "ТрансТелеКома" от передачи евроазиатского трафика могут составить $2,4 млн. в год 1
07.06.2002 ЗАО "Компания ТрансТелеком" провело изменения в составе руководства 1
05.07.2001 ЗАО "Транстелеком" назначило нового президента 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Ратников Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 7
Ростелеком 10948 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
МегаФон 10742 2
InfiNet Wireless - Инфинет 64 2
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 2
Световые Технологии ЭСКО 2 1
Простор Телеком - Prostor Telecom - Квантум ЗАО 31 1
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 18 1
Седиком 22 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Intel Corporation 12811 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
Fujitsu 2105 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
McKinsey & Company Int 293 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
LoRa Alliance 5 1
iiko - айко 62 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 5
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 3
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 12 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инвест 4 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Газпром нефть 725 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
UFG Private Equity 39 1
Intel Capital 148 1
Байкал Сервис ТК 16 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Мосгортранс ГУП 139 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 1
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АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
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Рустелеком ТК 305 1
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Связь-Экспокомм 276 1
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