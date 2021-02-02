Индексная книга (каталог) CNews*
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Ратников Виктор
СОБЫТИЯ
Публикаций - 21, упоминаний - 22
Ратников Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Липатов Сергей 34 3
|Sparkman Lee - Спаркман Ли 5 2
|Сотник Вячеслав 11 1
|Данилова Елена 13 1
|Матковский Аркадий 7 1
|Семин-Вадов Андрей 6 1
|Круппо Сергей 1 1
|Осипова Елена 2 1
|Мажаров Александр 4 1
|Шаповаленко Константин 1 1
|Проданович Владимир 1 1
|Кузяев Андрей 72 1
|Уткин Никита 40 1
|Шалаев Антон 26 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Котов Виталий 41 1
|Воскресенский Станислав 10 1
|Михайлов Евгений 18 1
|Овчинников Борис 129 1
|Солонин Виталий 90 1
|Ростокин Валерий 26 1
|Кочегаров Петр 10 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
|Связь-Экспокомм 276 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.