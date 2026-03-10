Разделы

sFlow стандарт для мониторинга компьютерных сетей, беспроводных сетей и сетевых устройств


10.03.2026 VAS Experts рассказал, как защититься от перегрузки сетевой инфраструктуры 1
23.10.2025 CyberFirst представил анализатор трафика SensorFlow для предиктивной защиты сетевой инфраструктуры 1
27.03.2025 D-Link представляет новую серию стекируемых 10G управляемых L3-коммутаторов DXS-3410 с Uplink-портами 25G SFP28 1
06.09.2023 Компания D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных управляемых L3-коммутаторов DMS-3130 1
30.06.2023 Компания D-Link представила программную платформу комплексного сетевого управления D-View 8. 1
13.10.2022 Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году? 1
04.07.2022 PT ISIM обнаруживает злоумышленников в сетях медучреждений 1
27.07.2021 StormWall выпускает сенсор StormWall Sensor Appliance для защиты от DDoS-атак 1
04.02.2021 TP-Link представила новый мультигигабитный коммутатор в линейке Omada. Фото 1
21.12.2020 «Гарда Технологии» выпустили новую версию системы «Гарда Монитор» 1
31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 1
29.11.2018 VMware расширила возможности платформы для гибридного облака 1
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 1
21.08.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные коммутаторы DGS-3000 1
29.11.2017 Zyxel представила гигабитный коммутатор Layer-3 с оптическими портами 1
18.09.2014 МТС «разогнала» мобильный интернет для красноярских студентов 1
04.09.2014 В Екатеринбурге состоится Международный гранд-форум по ИКТ 1
29.07.2011 D-Link выпустил новые управляемые стекируемые коммутаторы L2 с поддержкой PoE для СМБ 1
05.08.2010 Allied Telesis представил ОС AlliedWare Plus версии 5.3.4 с поддержкой IPv6 1
08.07.2010 Allied Telesis обновила прошивку для линейки коммутаторов AT-9000/XX 1
29.03.2010 «ЭР-Телеком» создает объединенный call-центр 1
20.12.2007 «ЭР-Телеком» оснастит «дочек» центрами мониторинга сети 1
17.11.2007 «Билайн» похоронил свой DAMPS 1
26.07.2007 D-Link анонсировал новое ПО для управляемых коммутаторов 1
23.03.2007 УФРС Петербурга объявил конкурс на обслуживание ЛВС 1
08.02.2007 D-Link анонсировал новую серию управляемых коммутаторов 1
14.03.2006 ProLAN: средство анализа сетевого трафика 1
21.10.2005 В Ethereal найдена уязвимость 1
23.06.2004 ProCurve анонсировал новые продукты и решения 1
09.06.2004 "Комстар" построил центр мониторинга и управления сетями 1

D-Link - Д-Линк Трейд 384 8
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 152 2
Cisco Systems 5243 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14787 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 890 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
Siemens AG - Siemens Group 2635 1
ProLAN - ПроЛАН 14 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - RiverStone Networks 26 1
Cyber First - СайберФёст 2 1
Broadcom - VMware 2516 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5346 1
Dell EMC 5112 1
X Corp - Twitter 2917 1
Yandex - Яндекс 8682 1
Lenovo Group 2378 1
Meta Platforms - Facebook 4562 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 192 1
ИКС 422 1
HP Inc. 5782 1
Toshiba Corporation 2959 1
Новые облачные технологии (НОТ) 468 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2639 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 892 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1567 1
TP-Link - ТП-Линк 219 1
VK - Mail.ru Group 3541 1
Fujitsu 2070 1
Комплит - Complete 108 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9263 1
Philips 2079 1
ZyXEL Communications 302 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4647 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 976 1
1С-Битрикс - Bitrix 633 1
HP - Hewlett-Packard 3645 1
Cisco Systems - Splunk 73 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1556 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 141 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5116 2
Минюст РФ - ФПП - Федеральная Пробирная Палата 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13104 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3438 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3553 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 275 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6371 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1493 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5295 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2274 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1465 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1152 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 145 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 167 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Конституционный суд РФ 109 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32142 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74403 8
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 591 8
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3221 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12469 8
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 368 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32365 7
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 282 7
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 132 7
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 863 6
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 73 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10554 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13104 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2220 6
IPv4 - Internet Protocol version 4 266 6
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 496 6
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 226 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26285 6
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 523 6
Web Interface - Веб-интерфейс 1921 6
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 544 6
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 260 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3619 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27288 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8495 5
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 400 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34281 5
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1049 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13734 5
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 131 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4395 5
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 275 4
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 50 4
Port Security - функция коммутатора 26 4
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 57 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22111 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4745 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3819 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6320 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17295 4
D-Link ISM VLAN 15 5
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 56 5
D-Link LBD - Loopback Detection 33 5
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 87 3
D-Link Safeguard Engine 20 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3070 3
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 5 2
Linux OS 11082 2
Microsoft Windows 16484 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 321 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 1
Google Translate - Google Переводчик 68 1
АИС Мониторинг государственных сайтов - Мониторинг Госсайтов - Госмонитор 4 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Allied Telesis - AlliedWare Plus OS 11 1
StormWall Sensor Appliance 2 1
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 37 1
ЭР-Телеком Холдинг - ГУТС - Городская универсальная телекоммуникационная сеть 24 1
Rackspace Cloud - Rackspace Private Cloud - Rackspace Open Cloud 7 1
D-Link D-View 10 1
Google YouTube - Видеохостинг 2924 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 154 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5973 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2398 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1135 1
ИКС - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 19 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 482 1
Mozilla Firefox - браузер 1921 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 183 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 83 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 128 1
Broadcom - VMware vSphere 598 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 128 1
HPE Synergy 59 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 97 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 166 1
Broadcom - VMware Cloud on AWS 21 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 164 1
Аветисян Армен 47 1
Хантимиров Рамиль 67 1
Исаков Владимир 7 1
Штин Сергей 1 1
Юшков Дмитрий 1 1
Даренский Дмитрий 22 1
Тяпаев Денис 9 1
Gilmartin John - Гилмартин Джон 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 159339 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1848 4
Европа 24722 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46285 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18895 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4353 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 692 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2456 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3330 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2958 2
Россия - СФО - Новосибирск 4731 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2260 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1623 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1717 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 804 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1599 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1262 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 559 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 748 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 292 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53674 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1193 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 639 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1656 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3443 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1229 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14572 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1642 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1039 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 483 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 904 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 617 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1584 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 662 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 876 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 474 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 321 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 269 1
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 61 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55389 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32182 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11851 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10830 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51605 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4359 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4424 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1840 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5459 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6288 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3750 1
Энергетика - Energy - Energetically 5560 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2981 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2985 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1832 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 878 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1570 1
Металлы - Золото - Gold 1207 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 431 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 437 1
Образование в России 2592 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10608 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1546 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4786 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3755 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3751 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2346 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20545 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26188 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 263 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5931 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5989 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 798 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 89 1
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 39 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1311 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 110 1
