Получите все материалы CNews по ключевому слову
sFlow стандарт для мониторинга компьютерных сетей, беспроводных сетей и сетевых устройств
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
sFlow и организации, системы, технологии, персоны:
|Аветисян Армен 47 1
|Хантимиров Рамиль 67 1
|Исаков Владимир 7 1
|Штин Сергей 1 1
|Юшков Дмитрий 1 1
|Даренский Дмитрий 22 1
|Тяпаев Денис 9 1
|Gilmartin John - Гилмартин Джон 7 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 798 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424200, в очереди разбора - 727020.
Создано именных указателей - 191427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.