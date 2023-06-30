Компания D-Link представила программную платформу комплексного сетевого управления D-View 8.

Новинка предназначена для администрирования современных сетей с динамичной инфраструктурой и предоставляет расширенные возможности, включая непрерывный мониторинг и анализ сетевой активности, автоматизацию задач по настройке оборудования, контроль параметров производительности, сетевой безопасности и др. Об этом CNews сообщили представители D-Link.

D-View 8 поставляется в версиях: Standard (DV-800S) для сектора SMB / HoReCa; Enterprise (DV-800E) для средних и крупных государственных, ведомственных, коммерческих организаций и предприятий.

Программная платформа D-View 8 пришла на смену системе сетевого управления D-View 7.

Новые функциональные возможности D-View 8: поддержка Linux, возможность построения топологии сети (включая VLAN), утилита для поиска отличий конфигурации Meld, встроенные CLI- и SNMP-клиенты.

Основные функциональные возможности D-View 8: аналитика сети в режиме реального времени – оперативное уведомление об аварийных событиях, контроль ключевых параметров оборудования; гибкая настройка администрирования на основе назначенных ролей и серверов аутентификации Windows AD и RADIUS; поддержка анализатора sFlow для мониторинга трафика сети и обнаружения сетевых аномалий; построение структуры сети – отображение подробной топологии сети (L2/L3), включая инвентарные данные и разделение на VLAN; интуитивно понятная, настраиваемая панель мониторинга – адаптируется под потребности администратора для обзора приоритетных показателей; удобное представление отчетности – расширенный набор шаблонов для составления выборки по различным типам параметров и состояний устройств, возможность создания автоматических отчетов, а также сохранения собственных форматов отчетов; единое управление для устройств разных производителей, включая отслеживание ключевых показателей, подключенных клиентов и др.; одновременная настройка и обновление ПО для групп устройств – создание заданий с расписанием автоматической настройки и регулярного обновления ПО; проактивный мониторинг сети для предотвращения сбоев.

***

D-Link - производитель сетевого оборудования, предлагающим широкий набор решений для создания локальных сетей Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/10GE/ 25GE/ 40GE/ 100GE, построения беспроводных сетей и организации широкополосного доступа, передачи изображений и голоса по IP (VoIP). В России офисы компании D-Link открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Хабаровске и Ярославле. В Брянске, Казани и Челябинске работают региональные представители компании.